打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢！醫：有人也中了

▲台中中山醫學大學舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶65周年「做對的事」精神。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

據疾管署統計，截至2024年底，全台累計超過3.6萬名HIV感染者，年輕族群感染人數上升，也讓醫界憂心。中山醫學大學附設醫院感染科主任李原地透露，門診就曾經遇過一群大學生及社會人士組團到門診求篩檢，細問才知道，他們組成打炮團，當中一人發現篩檢陽性，嚇得趕緊來檢查，事後發現有一人也中鏢。

▲疾管署長羅一鈞也與學生互動。（圖／記者游瓊華攝）



台中中山醫學大學今(25)日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」開幕式，呼應校慶65周年「做對的事」精神，以大型扭蛋機象徵重新理解HIV的起點，並透過書展、影展、資料庫搜索等方式，引導年輕世代以科學視角重新認識HIV。

衛福部疾病管制署署長羅一鈞也受邀出席活動，他強調，「U=U」(病毒量測不到Undetectable=不具傳染力Untransmittable)的國際共識，儘管治療已能將HIV病毒量降到測不到，使感染者生活與一般人無異，但社會的刻板印象仍有待破除；羅一鈞也肯定中山醫大與附設醫院長期投入愛滋防治、教育與友善醫療推動，對公共衛生氛圍具有關鍵影響力。

▲中山附醫感染科主任李原地也舉出門診實際案例。（圖／記者游瓊華攝）



中山附醫感染科主任李原地指出，門診就遇過一團由香港、台灣人組成的打炮團，在台灣舉辦活動，彼此之間並不熟識，身分有學生、也有社會人士，每次舉辦之前都會進行HIV篩檢，確認Safe才能參加活動；未料，某次活動前一名成員竟被驗出陽性反應，消息一出，嚇得其他曾參與過的成員驚慌失措，急忙「揪團」到門診要求篩檢，篩檢結果出爐，其中一人也不幸「中鏢」，確認感染。