社會 社會焦點 保障人權

15歲少年帶小女友電影院%%挨告！被感化教育再賠30萬

▲▼情侶,曖昧。（圖／取自Pixabay）

▲台中少年和少女發生關係，法官判他父親要連帶賠償對方30萬元。（示意圖／取自Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名15歲少年小偉(化名)帶未滿14歲的小女友萱萱(化名)到U2電影館，兩人在包廂發生性關係，事後小偉和他父親被萱萱的父母告上法院，求償共150萬元。台中地院審理，因小偉和萱萱皆未成年，法官參考兩小無猜條款及雙方經濟等條件，判小偉和父親要連帶賠償萱萱及其父母共30萬元。可上訴。

判決指出，小偉和萱萱在2024年5月12日下午2時30分許，一起前往U2電影館看電影，並在包廂內發生性關係。事後被萱萱父母發現，認為小偉侵害萱萱的身體權、貞操權，也侵害他們身為父母的監護權，而小偉的父親也要負連帶責任，將小偉父子告上法院，要求賠萱萱及其父母3人各50萬，共150萬。

小偉和父親則在庭審時主張，事發時小偉和萱萱是男女朋友，兩人為合意性交，且小偉已為此接受懲罰，正在接受感化教育，對方求償金額過高，他們只能負擔10萬元。

法官認為，小偉因觸犯刑法對於未滿14歲之女子為性交罪，被少年法庭令入感化教育處施以感化教育，不過案發時小偉也年僅15歲，根據刑法兩小無猜條款，「年齡相若之年輕男女，因相戀自願發生性行為之情形，若一律以第227條之刑罰論處，未免過苛，故一律減輕或免除其刑」，在侵權賠償金額上也應該審酌該立法意旨，再考量小偉無收入，父親開設冷氣行月收約20萬等一切情狀，判兩人應連帶賠償萱萱20萬、賠萱萱父母各5萬精神撫慰金，共須連帶賠償30萬元。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

高雄輕軌旁「白帽慢跑女子」竟是TWICE志效！
又一國際品牌退出中國！宣布「全面撤櫃」
15歲少年帶小女友電影院%%！被感化教育再賠30萬
徐若熙決定旅外最大關鍵　曝隊友反應：他們叫我趕快滾

網紅賓賓哥（江建樺）日前在台中某國中違規直播，遭台中市府重罰並檢舉下架相關影片，其中當事人之一、受邀到校演講的魔術師王元照，事件發酵後首度發出聲明，他表示「發生言語極度不當及違反相關法律情事，向全體師生、家長及社會大眾致上最深切的歉意與悔意」，有關遭到台中市長盧秀燕所稱「台中永不錄用」、相關局處裁罰等，也虛心接受，絕無異議。

未成年性行為法律判決少年法庭賠償金額台中新聞

