打進美國半導體供應鏈！臺中青創「騰柏科技」用「智慧倉儲」站上國際舞台

在全球半導體產業鏈中，能夠打入美國龍頭AMAT（應用材料公司）供應鏈，是許多企業夢寐以求的肯定。來自臺中的青創團隊「騰柏科技」，即以「線邊智慧倉儲」與「專利送料技術」切入製造現場的核心痛點，成功登上國際舞台！

臺中地方型SBIR補助助攻！

2024年由臺灣經濟部國際貿易署聯合精密機械研究發展中心（PMC）承辦的「智慧機械海外推廣計畫」，讓騰柏科技首次在美國芝加哥工具機展（IMTS）台灣館亮相，也意外吸引AMAT團隊的關注。執行長羅臣峯難掩興奮表示，「AMAT原本已配置一套德國廠商的系統，但在實際操作後，他們很快就決定更換為我們的智慧倉儲方案。」





「如果沒有臺中這片創業環境的支撐，我們團隊也很難在短時間內走到這一步。」羅臣峯表示，「從我們2022年轉型開始，臺中市政府的地方型SBIR補助以及市府提供的創業資源，就像『及時雨』一樣，讓我們在研發的路上能多一筆資金挹注，最終以實力站上國際舞台！」

從IT部門到新創團隊！

鎖定製造現場痛點 騰柏科技以「線邊智慧倉儲」創造新效率

成功打進半導體產業的「騰柏科技」，在2022年以前，是CNC機台公司的IT部門。「那時我們發現許多購買CNC的客戶，在耗材管理上幾乎沒有明確制度可依循。」羅臣峯說道，那時有位客戶原本看上德國品牌的整合系統，於是他主動提議，「可不可以讓我們來試試看？」沒想到客戶試用後非常滿意，也就此開啟他轉型研發「智慧倉儲」這條路。

傳統印象中的「倉儲」多半是遠離機台的大型庫房，然而騰柏科技鎖定的，是緊貼產線的「線邊智慧倉儲」。羅臣峯解釋，面對CNC加工現場上百種尺寸的刀具，過去容易出現「多拿、少拿、拿錯」等管理風險，且人力成本過高，效率往往不彰。騰柏科技將單機可容納1,500～3,000支刀具的「智慧倉儲櫃體」就設置在機台旁，讓作業人員隨時能就近領用。

樹立半導體產線新標準！

從德國對手到中國低價挑戰 騰柏科技靠專利實力突圍

羅臣峯坦言，早期在台灣市場上，主要的對手是來自德國的品牌，但其價格過高且無法客製。相較之下，騰柏科技的方案不僅靈活、能依客戶的現場需求調整，更能整合ERP與MES系統，讓工廠管理真正落地。

值得一提的是，相較於近年中國以低價搶市的「傳統螺旋彈簧」與「單格固定」的管理倉儲，騰柏科技研發的「專利送料技術」則沒有刀具尺寸的限制，內部隔板也主打可以靈活調整，將櫃體容積效益最大化，提供更高的管理密度與更順暢的作業動線。羅臣峯補充，「我們是軟硬體整合一起交付，像是AMAT不只向我們購買機台，更與我們簽下長期維護合約，確保設備能穩定長期運作，這也是我們相較於中國品牌最大的優勢！」

而在導入效率上，羅臣峯以近期和AMAT合作為例。當次首日完成拆箱、定位、通電，次日將上千把刀具建檔入庫，第三日即能正式上線投入運作！騰柏科技以「三天導入」樹立智慧倉儲的新標準，也讓AMAT刮目相看！

此外，羅臣峯也以「IT標準化思維」設計智慧倉儲硬體外形，採用全球通行的伺服主機機櫃規格，讓設備在海外建置時可就地採購機櫃，僅需運送專利模組至當地裝配，兼顧運輸成本與效率，為跨國部署打下基礎。

面對半導體產業對資安的高標準，騰柏科技也強調採用通過國際認證的工控平台，並完成第三方原始碼弱點掃描與安全檢測。羅臣峯表示，下一波有機會將智慧倉儲引進無塵室等高規環境使用，「我們也能依規格提供不鏽鋼等材料與版本，致力貼近高端客戶的現場需求。」

臺中出發走向世界

從「半導體到醫療產業」延伸智慧製造技術 騰柏科技打造多元應用生態系

騰柏科技就這樣從專注於IT的部門，逐漸成長為擁有自主技術與專利的新創團隊。羅臣峯透露，未來公司將持續拓展技術應用領域，包含延伸至醫療產業，如「管制藥品」、「醫療耗材」與「（液體）藥劑」的領用與存取管理，透過智慧倉儲的高效率與可追溯性，積極跨界布局。

除此之外，公司也將以「線上行銷＋實體布局」雙軌並進的策略推進國內外市場。目前美國已設立辦公室，長期服務AMAT客戶，東南亞市場則採經銷制度，並積極參與政府支持的海外展覽，「有機會，我們就會跟著台灣館一起走出去！」





羅臣峯鼓勵有意願創業或面臨轉型的朋友，重要關鍵在於「差異化」與「務實」。「千萬不要陷入『自我感覺良好』的陷阱，市場驗證才是決勝點。」並且，「一定要做市場上少人做，而且有獨特性的東西，這樣才有機會活下來。」

談起在臺中創業的體會，羅臣峯直言，這座城市給了他實現夢想的沃土。相較於北部緊湊的節奏、潮濕多雨的氣候與高昂的居住成本，臺中的生活環境宜人，無論在交通便利性、生活成本或產業聚落上，都兼具效率與人性化。「在這裡創業，不會被生活壓得喘不過氣，反而能讓團隊有更多心力專注在研發與創新上。」

地方創業能量再升級！

SBIR補助與跨境示範基地 成就臺中新創軟硬實力並進

創業之路從來不易，資金、人才、技術驗證與國際市場開發，缺一不可。臺中市政府近年透過地方型SBIR補助與創業資源，同步也結合中央資源，讓資金、技術、參展機會同步到位，協助企業降低研發與轉型門檻的同時，更要帶領新創團隊走向國際！

臺中市政府已輔導本市250家中小企業、投入逾1.8億元，以「點帶面」加速在地產業升級。同時，市府也持續透過跨境體驗示範基地，提供創業課程、業師指導與國際交流平台，讓青年創業者不只是「活下來」，更能「走出去」。騰柏科技的故事，亦是青年創業與政府資源合作的最佳實例。





從專注技術的小團隊，到國際供應鏈的一份子，騰柏科技展現出臺中青創的能量與決心。市府提供的創業課程、業師指導、場域空間與資金協助，讓夢想不只是夢，而是能被驗證、被實現、被放大的未來。在資源與沃土兼備的臺中，創業者有機會以「技術＋執行力」連結全世界，為台灣智慧製造寫下更多可能。

