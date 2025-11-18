　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打進美國半導體供應鏈！臺中青創「騰柏科技」用「智慧倉儲」站上國際舞台

▲▼ 台中,補助,科技,半導體,智慧倉儲,專利,應用材料,創業,青年創業,青創,騰柏科技,SBIR補助。（圖／翻攝自騰柏科技臉書）

▲騰柏科技以智慧倉儲技術成功打入美國半導體龍頭AMAT供應鏈，登上國際舞台。（圖／翻攝自騰柏科技臉書，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在全球半導體產業鏈中，能夠打入美國龍頭AMAT（應用材料公司）供應鏈，是許多企業夢寐以求的肯定。來自臺中的青創團隊「騰柏科技」，即以「線邊智慧倉儲」與「專利送料技術」切入製造現場的核心痛點，成功登上國際舞台！

臺中地方型SBIR補助助攻！
騰柏科技成功打入「美國應材」供應鏈　智慧倉儲技術登上國際舞台
2024年由臺灣經濟部國際貿易署聯合精密機械研究發展中心（PMC）承辦的「智慧機械海外推廣計畫」，讓騰柏科技首次在美國芝加哥工具機展（IMTS）台灣館亮相，也意外吸引AMAT團隊的關注。執行長羅臣峯難掩興奮表示，「AMAT原本已配置一套德國廠商的系統，但在實際操作後，他們很快就決定更換為我們的智慧倉儲方案。」
 

▲▼ 台中,補助,科技,半導體,智慧倉儲,專利,應用材料,創業,青年創業,青創,騰柏科技,SBIR補助。（圖／翻攝自騰柏科技臉書）
▲騰柏科技團隊參與美國芝加哥工具機展（IMTS）台灣館，展示線邊智慧倉儲方案，成功吸引國際關注。

「如果沒有臺中這片創業環境的支撐，我們團隊也很難在短時間內走到這一步。」羅臣峯表示，「從我們2022年轉型開始，臺中市政府的地方型SBIR補助以及市府提供的創業資源，就像『及時雨』一樣，讓我們在研發的路上能多一筆資金挹注，最終以實力站上國際舞台！」

從IT部門到新創團隊！
鎖定製造現場痛點　騰柏科技以「線邊智慧倉儲」創造新效率
成功打進半導體產業的「騰柏科技」，在2022年以前，是CNC機台公司的IT部門。「那時我們發現許多購買CNC的客戶，在耗材管理上幾乎沒有明確制度可依循。」羅臣峯說道，那時有位客戶原本看上德國品牌的整合系統，於是他主動提議，「可不可以讓我們來試試看？」沒想到客戶試用後非常滿意，也就此開啟他轉型研發「智慧倉儲」這條路。

傳統印象中的「倉儲」多半是遠離機台的大型庫房，然而騰柏科技鎖定的，是緊貼產線的「線邊智慧倉儲」。羅臣峯解釋，面對CNC加工現場上百種尺寸的刀具，過去容易出現「多拿、少拿、拿錯」等管理風險，且人力成本過高，效率往往不彰。騰柏科技將單機可容納1,500～3,000支刀具的「智慧倉儲櫃體」就設置在機台旁，讓作業人員隨時能就近領用。

樹立半導體產線新標準！
從德國對手到中國低價挑戰　騰柏科技靠專利實力突圍
羅臣峯坦言，早期在台灣市場上，主要的對手是來自德國的品牌，但其價格過高且無法客製。相較之下，騰柏科技的方案不僅靈活、能依客戶的現場需求調整，更能整合ERP與MES系統，讓工廠管理真正落地。

值得一提的是，相較於近年中國以低價搶市的「傳統螺旋彈簧」與「單格固定」的管理倉儲，騰柏科技研發的「專利送料技術」則沒有刀具尺寸的限制，內部隔板也主打可以靈活調整，將櫃體容積效益最大化，提供更高的管理密度與更順暢的作業動線。羅臣峯補充，「我們是軟硬體整合一起交付，像是AMAT不只向我們購買機台，更與我們簽下長期維護合約，確保設備能穩定長期運作，這也是我們相較於中國品牌最大的優勢！」

而在導入效率上，羅臣峯以近期和AMAT合作為例。當次首日完成拆箱、定位、通電，次日將上千把刀具建檔入庫，第三日即能正式上線投入運作！騰柏科技以「三天導入」樹立智慧倉儲的新標準，也讓AMAT刮目相看！

此外，羅臣峯也以「IT標準化思維」設計智慧倉儲硬體外形，採用全球通行的伺服主機機櫃規格，讓設備在海外建置時可就地採購機櫃，僅需運送專利模組至當地裝配，兼顧運輸成本與效率，為跨國部署打下基礎。

面對半導體產業對資安的高標準，騰柏科技也強調採用通過國際認證的工控平台，並完成第三方原始碼弱點掃描與安全檢測。羅臣峯表示，下一波有機會將智慧倉儲引進無塵室等高規環境使用，「我們也能依規格提供不鏽鋼等材料與版本，致力貼近高端客戶的現場需求。」

臺中出發走向世界
從「半導體到醫療產業」延伸智慧製造技術　騰柏科技打造多元應用生態系
騰柏科技就這樣從專注於IT的部門，逐漸成長為擁有自主技術與專利的新創團隊。羅臣峯透露，未來公司將持續拓展技術應用領域，包含延伸至醫療產業，如「管制藥品」、「醫療耗材」與「（液體）藥劑」的領用與存取管理，透過智慧倉儲的高效率與可追溯性，積極跨界布局。

除此之外，公司也將以「線上行銷＋實體布局」雙軌並進的策略推進國內外市場。目前美國已設立辦公室，長期服務AMAT客戶，東南亞市場則採經銷制度，並積極參與政府支持的海外展覽，「有機會，我們就會跟著台灣館一起走出去！」
 

▲▼ 台中,補助,科技,半導體,智慧倉儲,專利,應用材料,創業,青年創業,青創,騰柏科技,SBIR補助。（圖／翻攝自騰柏科技臉書）
▲騰柏科技執行長羅臣峯（左）表示，創業關鍵在於差異化與市場驗證，務實才能走得長遠。

羅臣峯鼓勵有意願創業或面臨轉型的朋友，重要關鍵在於「差異化」與「務實」。「千萬不要陷入『自我感覺良好』的陷阱，市場驗證才是決勝點。」並且，「一定要做市場上少人做，而且有獨特性的東西，這樣才有機會活下來。」

談起在臺中創業的體會，羅臣峯直言，這座城市給了他實現夢想的沃土。相較於北部緊湊的節奏、潮濕多雨的氣候與高昂的居住成本，臺中的生活環境宜人，無論在交通便利性、生活成本或產業聚落上，都兼具效率與人性化。「在這裡創業，不會被生活壓得喘不過氣，反而能讓團隊有更多心力專注在研發與創新上。」

地方創業能量再升級！
SBIR補助與跨境示範基地　成就臺中新創軟硬實力並進
創業之路從來不易，資金、人才、技術驗證與國際市場開發，缺一不可。臺中市政府近年透過地方型SBIR補助與創業資源，同步也結合中央資源，讓資金、技術、參展機會同步到位，協助企業降低研發與轉型門檻的同時，更要帶領新創團隊走向國際！

臺中市政府已輔導本市250家中小企業、投入逾1.8億元，以「點帶面」加速在地產業升級。同時，市府也持續透過跨境體驗示範基地，提供創業課程、業師指導與國際交流平台，讓青年創業者不只是「活下來」，更能「走出去」。騰柏科技的故事，亦是青年創業與政府資源合作的最佳實例。
 

▲▼ 台中,補助,科技,半導體,智慧倉儲,專利,應用材料,創業,青年創業,青創,騰柏科技,SBIR補助。（圖／翻攝自騰柏科技臉書）
▲臺中市政府經濟發展局推動地方型SBIR補助，協助青年創業團隊以創新技術邁向國際。

從專注技術的小團隊，到國際供應鏈的一份子，騰柏科技展現出臺中青創的能量與決心。市府提供的創業課程、業師指導、場域空間與資金協助，讓夢想不只是夢，而是能被驗證、被實現、被放大的未來。在資源與沃土兼備的臺中，創業者有機會以「技術＋執行力」連結全世界，為台灣智慧製造寫下更多可能。

（臺中市政府經濟發展局廣告）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首度證實！史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」
喊高市早苗「像車力巨人」　國民黨正妹：愛嘴秋？
「鴨哥」獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億
保全熱心幫移電動車「害阿婆摔死」　6女兒獲賠225萬
獨／陸配旁「國小直播」　偵查結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中青創嘉年華「好樣市集」開逛　挖掘明日之星

馬太鞍堰塞湖土砂量超巨！去化至少要10年　林保暑最新規劃曝

中華郵政明年起停止國際匯票服務　國外匯款全面改用電匯

IG更新！精選動態「改回圓圈圈」　大批用戶崩潰：排版全毀了

有空多唱歌！ 口腔肌力是健康關鍵　醫：3重點讓嘴巴年輕

喊高市早苗「長得像車力巨人」　國民黨中央黨員：愛嘴秋？網怒了

男坐優先席突「噴射嘔吐」！乘客遭波及嚇傻　未道歉掀眾怒

日本電梯驚見「中國人滾出去」！他開勸台人謹慎：以免被誤會

打進美國半導體供應鏈！臺中青創「騰柏科技」用「智慧倉儲」站上國際舞台

搶普發財！寶藏女孩點燈　義大Outlet發豪語：周年慶業績衝50億

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

馬太鞍堰塞湖土砂量超巨！去化至少要10年　林保暑最新規劃曝

中華郵政明年起停止國際匯票服務　國外匯款全面改用電匯

IG更新！精選動態「改回圓圈圈」　大批用戶崩潰：排版全毀了

有空多唱歌！ 口腔肌力是健康關鍵　醫：3重點讓嘴巴年輕

喊高市早苗「長得像車力巨人」　國民黨中央黨員：愛嘴秋？網怒了

男坐優先席突「噴射嘔吐」！乘客遭波及嚇傻　未道歉掀眾怒

日本電梯驚見「中國人滾出去」！他開勸台人謹慎：以免被誤會

打進美國半導體供應鏈！臺中青創「騰柏科技」用「智慧倉儲」站上國際舞台

搶普發財！寶藏女孩點燈　義大Outlet發豪語：周年慶業績衝50億

檢驗933座養雞場銷毀25萬顆毒蛋　王惠美喊話業者：記取教訓

超危險！屏東67歲輪椅男卡車陣中　東港警伸援手即刻救援

馬太鞍堰塞湖土砂量超巨！去化至少要10年　林保暑最新規劃曝

中華郵政明年起停止國際匯票服務　國外匯款全面改用電匯

鬼鬼出道滿20年了！認了「偶爾想放棄」：沒想過這份工作做這麼久

28年增值10倍！　信義資深豪宅1.6億賣出「買家一次付清」

就像住在海上！星野界別府走到車站10分鐘　未滿6歲免費同住

女主播懷孕8個月「播報體態遭網酸」！　羅志祥出面喊話：不要欺負她

連腦漿都流出！被討債反殺二房東297刀　68歲翁認罪拚自首減刑

矽谷教父全面出清輝達　示警AI熱潮估值風險

IG更新！精選動態「改回圓圈圈」　大批用戶崩潰：排版全毀了

【力量驚人】北海道巨熊一掌推翻「300kg陷阱」

生活熱門新聞

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

還會再降溫「全台有感」　圖看冷到最低點

見台人旅日買藥妝「都記得1事」　達人欣慰

即／濕冷空氣來了！4縣市大雨夜襲

5藝人「被求刑2年8月」　律師：要進去關

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

越晚越冷！　剩12℃時間曝

「決策都是館長」　總監千字文曝辛酸

更多熱門

相關新聞

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋主貸2700萬只還200萬遭法拍

七期豪宅爆「4年就斷頭」！　屋主貸2700萬只還200萬遭法拍

台中七期再度出現豪宅遭法拍的個案，位於西屯區市政北一路的「由鉅藏玉」20樓戶別，屋主僅持有4年便因拍賣抵押物，進入拍賣市場。底價3840萬元，拆算單價38.24萬元，回到社區3年前價格。

即／女清潔員上班被輾死　父母悲慟認屍

即／女清潔員上班被輾死　父母悲慟認屍

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

物流車右轉輾騎士亡　驚悚畫面曝

物流車右轉輾騎士亡　驚悚畫面曝

89炸街打趴民眾！打人前警方已接5通噪音報案

89炸街打趴民眾！打人前警方已接5通噪音報案

關鍵字：

台中補助科技半導體智慧倉儲專利應用材料創業青年創業青創騰柏科技SBIR補助

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面