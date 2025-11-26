　
花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造知性藝術走廊系列

▲▼花蓮藝術,部落工藝,跨界藝術,FaliFali音樂節,當代藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

▲2025 FaliFali音樂節首推「跨界知性藝術走廊」，邀集學者與部落工藝師共同創作，展現花蓮在地文化、材質研究與當代藝術融合的深度魅力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

2025 FaliFali音樂節由花蓮縣政府打造全新「跨界知性藝術走廊」，以文化教育、部落工藝與當代藝術為主軸，邀請重視在地連結與材質研究的藝術家——東華大學藝術講師 陳淑燕（Chen Shu-yen）、噶瑪蘭族竹藤工藝師Tuwak Tuyaw杜瓦克．都耀，以及花蓮督旮薾部落「錫陶工藝」創作組合王邦珍、楊蕙如。四位藝術家結合學術視野與部落文化底蘊，打造本屆最具知識性與文化深度的藝術展區。

▲▼花蓮藝術,部落工藝,跨界藝術,FaliFali音樂節,當代藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

喜愛大自然及原住民文化而來到花蓮東海岸的纖維藝術家陳淑燕，與噶瑪蘭族工藝家杜瓦克•都耀長期在新社部落深耕，為保存傳統工藝、持續技術傳承，共同成立「光織屋（巴特虹岸）」。兩人以素材研究與在地文化為核心，將新社部落的精神轉化為現代生活美學。陳淑燕擅長運用將樹皮布、草木染、手造紙等古老手藝，並結合新社部落具代表性的Sanku竹藤編魚筌工藝，與杜瓦克及部落族人協力保存竹籐材料處理方式，同時開發新的創作技法。作品形貌簡樸溫暖，從纖維藝術延伸至生活燈藝與空間裝置，以當代語彙延續部落文化生命力。

▲▼花蓮藝術,部落工藝,跨界藝術,FaliFali音樂節,當代藝術。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮督旮薾部落「錫陶工藝」團隊王邦珍與楊蕙如，共同展開「錫陶工藝」的跨材質合作，以陶土與錫的對話勾勒地方風土與生活感知。王邦珍以陶為媒介，透過土壤顏色與質地呈現土地的記憶，並結合兒童藝術教育與社區共創，讓陶的生命力在地方累積；楊蕙如以傳統錫工藝技法為基礎，搭配複合媒材，從自然生態與日常觀察中發展細膩而溫柔的金屬語彙。陶與錫的跨界結合，呈現出同時具柔韌與重量的獨特藝術語境。

花蓮縣政府原住民行政處表示，四位藝術家以素材、文化與教育三條軸線交織出「跨界知性藝術走廊」的核心精神。民眾不僅能欣賞作品，也能透過創作分享走進作品背後的文化脈絡，體驗花蓮東海岸獨有的藝術視野。

【活動資訊】
日期｜114/11/28（五）～ 11/30（日）
時間｜14：00－21：00
地點｜花蓮縣玉里鎮 馬太林文化園區
花蓮Fali Fali FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563819716168

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造知性藝術走廊系列

花蓮FaliFali音樂節邀請11位藝術家進駐　打造知性藝術走廊系列

全台最具特色的原住民族音樂盛會—「花蓮 FaliFali 音樂節」，今年正式邁入第七屆，規模更從去年的兩天升級為三天連續登場，將於11月28日至11月30日在花蓮縣馬太林文化園區盛大開唱，為縱谷大地注入最熱情的音樂能量。

花蓮藝術部落工藝跨界藝術FaliFali音樂節當代藝術

