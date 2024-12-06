【廣編】RICHARD MILLE攜手紐約MOMA 　共譜藝術創新華章

▲紐約 MoMA。

【廣編特輯】

圖、文／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE非常榮幸宣佈，與國際當代藝術領域最具影響力的機構之一紐約 MoMA（The Museum of Modern Art，現代藝術博物館）達成長期合作夥伴關係。作為國際當代藝術領域中的佼佼者，MoMA創立於1929年，始終致力於發掘並展示前沿藝術表現形式，搭建起連接全球藝術愛好者與當代藝術的橋梁。RICHARD MILLE與當代藝術界締結深厚連結，支持著定義現代藝術表現形式及突破界限的創造力。正如當代藝術家勇於挑戰常規，RICHARD MILLE亦不懈突破製錶疆界，將尖端技術與當代美學精妙融合，締造出既是機械傑作、又堪稱藝術品的非凡時計。

RICHARD MILLE將作為核心力量，助力博物館呈現那些顛覆傳統、引領潮流的當代藝術項目。此次重磅合作，無疑將推動MoMA二樓畫廊前沿當代藝術藏品充滿活力又不斷發 展的展示活動，以及為Marie-Josée和Henry Kravis工作室提供支持，後者是藝術家探索新的實驗性藝術形式的重要空間。

此次具有里程碑意義的合作，將以支持Christian Marclay備受矚目的傑作《時鐘》（The Clock）的重磅回歸為開端，這部影像傑作巧妙地將跨越百年的數千電影片段融匯成一部24小時的蒙太奇大作，並與現實同步，每一幕場景中，腕錶或時鐘元素都成為了主角，匠心獨運的設計與深耕精密計時領域的RICHARD MILLE品牌理念不謀而合。2024年11月10日，《時鐘》榮耀回歸MoMA，於博物館二樓212號展廳隆重展出， 為RICHARD MILLE即將在整個合作期間舉辦的展覽拉開激動人心的序幕。

RICHARD MILLE全球品牌及合作總監Amanda Mille表示，「此次全新合作進一步堅定了我們對藝術領域的承諾，能夠與MoMA這一享譽全球的藝術機構合作，我們倍感榮幸。MoMA與我們懷揣著同樣對突破創造力界限的無限熱忱。 透過此次合作，我們將以全新而激動人心的方式，深入探索藝術、科技與設計的交融之美，這恰恰契合了RICHARD MILLE品牌的核心理念。我們期望與MoMA攜手，激勵並凝 聚社區活力，引領大眾共同領略現代藝術的獨特魅力。」