夜店女公關遭亂刀砍死　冷血男「接保護令當天」埋伏奪命

▲劉柏葳亂刀殺死前女友落網後已被檢察官聲押獲准。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者劉昌松／台北報導

男子劉柏葳不滿在夜店工作的谷姓前女友提分手，還對他聲請保護令，在7月30日接到警方通知告誡不得接近騷擾後，當晚就埋伏在谷女工作處的停車場至少半小時，將谷女拖進樓梯間用預藏刀械猛力揮砍，造成谷女身上至少30處明顯刀傷致死，劉男行兇後躲回家找外公，台北地檢署26日依殺人等罪提起公訴。

警方調查，劉柏葳原本在台北市信義區夜店擔任安管，與在同店擔任公關的谷姓死者交往同居約半年，因工作與金錢觀念經常發生衝突，5月間兩人在租屋處爆發激烈爭吵，劉男在衝突中動手，谷女決定分手，並驗傷提告、申請保護令。

▲谷姓夜店女公關不堪多次遭暴力相向，聲請對前男友的保護令獲准仍不幸喪命。（資料照／翻攝IG）

保護令在2個月後核發，警方依規定在7月30日通知劉男相關禁止事項，劉男當晚就去谷女上班會經過的停車場埋伏半個多小時，見到谷女現身，立即上前拖往梯間行刺，谷女脖、頸、胸、背在1分鐘內遭砍數十刀喪命。

劉柏葳犯案後逃往宜蘭五結外公家，被警方循線前往逮捕，檢察官會同法醫相驗，谷女身上包含手臂的防禦性抵抗傷，共有30到50處刀傷，將劉柏葳聲押禁見獲准，起訴後將由台北地院合議庭決定是否繼續羈押。