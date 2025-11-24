　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

杭州知名「網紅大樓」租金腰斬　AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

▲杭州知名網紅大樓「麗晶國際大廈」。（圖／翻攝科創板日報）

▲杭州知名網紅大樓「麗晶國際大廈」。（圖／翻攝科創板日報）

記者魏有德／綜合報導

杭州直播經濟曾風光無限，如今卻出現草根網紅與MCN（經紀公司）批量撤離的現象，其中，最具代表性的網紅地標「麗晶國際大廈」租金近乎腰斬，空置率明顯攀升，引出外界對「網紅經濟泡沫」的討論。隨著AI數位主播與品牌自播興起，直播產業的重心正從流量明星轉向供應鏈與自營模式，大陸直播業態也進入深度調整期。

《財聯社》報導，「2020年和我同期開播的夥伴們，現在很多已經杳無音訊了。」電商直播博主滿滿（化名）感慨道。今（2025）年以來，被稱為「網紅經濟第一城」的杭州，曾經分佈全城的電商網紅主播出現了批量離開現象，引發了有關杭州網紅經濟泡沫是否破裂的熱議。

▲仲介及屋主在麗晶國際大廈樓下放置招租公告。（圖／翻攝科創板日報）

▲仲介及屋主在麗晶國際大廈樓下放置招租公告。（圖／翻攝科創板日報）

據了解，杭州正經歷的「草根主播撤離」確實存在，但直播業並非全面下行，淘天系的直播活動仍帶來流量，使城市在雙十一期間依舊吸引大量品牌方。同時，品牌自播及AI數字人（數位主播）技術快速普及，成為直播模式變革的重要力量。

曾被視為網紅經濟象徵的麗晶國際大廈，如今租金從高峰時的月租3000－4500元（人民幣，下同）跌至1200－1800元，多家仲介在樓下擺設急租牌，樓內主播明顯減少。線上租屋平台也顯示大量待租房源，反映出大樓空置的現象。

雖然大陸直播電商規模依舊增長，但行業總量提升並未掩蓋內部的劇烈洗牌。業內人士透露，如今市場飽和、流量分散，早期的「人人能紅」時代已過，越來越多草根網紅選擇退出或轉型。

在網紅與MCN密度下降的同時，直播生態逐漸由「追明星主播」轉向「重供應鏈與自播能力」。品牌回收主導權，投入AI主播、店播團隊成為趨勢。業界分析，杭州直播產業正在進入新的競爭週期，從網紅聚集效應轉向供應鏈驅動的結構性調整。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合
50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1　正解曝光
抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知有豬肉
啦啦隊「短髮女神」低胸簽書！超兇上圍包不住 下半身透視被看光
快訊／八點檔女星出車禍！緊急送醫手術
快訊／逢甲球鞋店大火！「整片火海」延燒
快訊／19歲女大生意外死亡　校方將發畢業證書
週休三日連署過關！　他點名「1行業」行不通：看跳腳的是誰
服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

長時間配戴合金飾品發炎！　假S925飾品「致癌物超標9000倍」

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」　鑑定仿品值30元...真跡在日本

全大陸唯一「東瀛戰神」現身北京攝影展　2學生360度還原經典GTR

兩岸300多名青年挑戰創意　AI與真人「首次」主持金飛燕影片大賽

「先輩的家國情」　丘逢甲後人拍短片訴說抗日家書獲一等獎　

杭州知名「網紅大樓」租金腰斬　AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

陸民眾垂釣難起鈎以為是大魚　釣起白色布包打開竟是108發槍彈

印度全面恢復陸公民旅遊簽證　「高門檻」複雜流程仍待觀察

頭皮發麻！烤肉吃一半嘴裡掉出「10cm深褐色活蟲」...一查嚇傻

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

長時間配戴合金飾品發炎！　假S925飾品「致癌物超標9000倍」

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」　鑑定仿品值30元...真跡在日本

全大陸唯一「東瀛戰神」現身北京攝影展　2學生360度還原經典GTR

兩岸300多名青年挑戰創意　AI與真人「首次」主持金飛燕影片大賽

「先輩的家國情」　丘逢甲後人拍短片訴說抗日家書獲一等獎　

杭州知名「網紅大樓」租金腰斬　AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

陸民眾垂釣難起鈎以為是大魚　釣起白色布包打開竟是108發槍彈

印度全面恢復陸公民旅遊簽證　「高門檻」複雜流程仍待觀察

頭皮發麻！烤肉吃一半嘴裡掉出「10cm深褐色活蟲」...一查嚇傻

台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

寶可夢樂園森林區「5歲以下孩童」不得入惹議　官方強調安全考量

潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們

舒緩壓力最佳解方！100%天然精油的「療癒系保養」打造水潤美肌

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

假帳號現形！X新功能「強制公開所在地」　用戶3方法自保

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

雜貨店老闆騎車回家　「跨雙黃線逆向」對撞機車！顱內出血送醫

國民黨欲修法放寬中配參政　民進黨：難道是想效忠中共？

多賢中文喊話超Q　志效在旁幫解釋XD

大陸熱門新聞

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

高市早苗涉台言論延燒　中方外長王毅強硬回應

噁！烤肉吃一半嘴裡掉出「10cm深褐色活蟲」

地點藏玄機　大陸將在北洋艦隊誕生地實彈射擊

國際品牌退出中國！黛安芬下月全面撤櫃

香港餵鴿子被罰2萬元　陸女：內地可隨意餵

紅果短劇曝演員收益！霸總劇男神單部分帳658萬元

自稱將軍騙女友　他制服太假被抓進警局

「世界第一長洞」迷路　陸男喝地下水生還

陸民眾垂釣難起鈎以為是大魚 釣起白色布包打開竟是108發槍彈

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！瞬間變炸彈

杭州知名「網紅大樓」租金腰斬 AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

學者：中日爭端會平息　但亞太格局已改

更多熱門

相關新聞

圤智雨自曝「我害了賓賓哥的10件事」

圤智雨自曝「我害了賓賓哥的10件事」

在TikTok 擁有「公益網紅」稱號的賓賓哥（江建樺）近日陷入直播爭議中，日前他還前往新北地院控告網紅推手圤智雨。對此，圤智雨以「我害了賓賓哥的10件事」為題發布文章，列出賓賓哥的10項爭議事件，並直言「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的」。

家寧IG帳號無預警消失！　「52萬粉恐沒了」

家寧IG帳號無預警消失！　「52萬粉恐沒了」

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

YTR金針菇拿普發1萬「在首爾刊廣告宣傳台灣」　貼錢內幕曝光

中市府+警察聯手檢舉　下架賓賓哥7影片

中市府+警察聯手檢舉　下架賓賓哥7影片

網紅性交易「5天300萬」　淫媒吞33萬遭起訴

網紅性交易「5天300萬」　淫媒吞33萬遭起訴

關鍵字：

杭州網紅經濟直播AI主播麗晶大廈主播

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面