杭州知名「網紅大樓」租金腰斬　AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

▲杭州知名網紅大樓「麗晶國際大廈」。（圖／翻攝科創板日報）

記者魏有德／綜合報導

杭州直播經濟曾風光無限，如今卻出現草根網紅與MCN（經紀公司）批量撤離的現象，其中，最具代表性的網紅地標「麗晶國際大廈」租金近乎腰斬，空置率明顯攀升，引出外界對「網紅經濟泡沫」的討論。隨著AI數位主播與品牌自播興起，直播產業的重心正從流量明星轉向供應鏈與自營模式，大陸直播業態也進入深度調整期。

《財聯社》報導，「2020年和我同期開播的夥伴們，現在很多已經杳無音訊了。」電商直播博主滿滿（化名）感慨道。今（2025）年以來，被稱為「網紅經濟第一城」的杭州，曾經分佈全城的電商網紅主播出現了批量離開現象，引發了有關杭州網紅經濟泡沫是否破裂的熱議。

▲仲介及屋主在麗晶國際大廈樓下放置招租公告。（圖／翻攝科創板日報）

據了解，杭州正經歷的「草根主播撤離」確實存在，但直播業並非全面下行，淘天系的直播活動仍帶來流量，使城市在雙十一期間依舊吸引大量品牌方。同時，品牌自播及AI數字人（數位主播）技術快速普及，成為直播模式變革的重要力量。

曾被視為網紅經濟象徵的麗晶國際大廈，如今租金從高峰時的月租3000－4500元（人民幣，下同）跌至1200－1800元，多家仲介在樓下擺設急租牌，樓內主播明顯減少。線上租屋平台也顯示大量待租房源，反映出大樓空置的現象。

雖然大陸直播電商規模依舊增長，但行業總量提升並未掩蓋內部的劇烈洗牌。業內人士透露，如今市場飽和、流量分散，早期的「人人能紅」時代已過，越來越多草根網紅選擇退出或轉型。

在網紅與MCN密度下降的同時，直播生態逐漸由「追明星主播」轉向「重供應鏈與自播能力」。品牌回收主導權，投入AI主播、店播團隊成為趨勢。業界分析，杭州直播產業正在進入新的競爭週期，從網紅聚集效應轉向供應鏈驅動的結構性調整。