國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遊韓注意！　工會預告：首爾地鐵1至8號線12/12起大罷工

▲▼ 南韓首爾公車大罷工。（圖／VCG）

▲ 地鐵大罷工恐怕造成交通大亂。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾地鐵12月恐怕上演史上最大規模罷工，營運1至8號線的首爾交通公社三大工會陸續宣布，將自12月12日同步發動大罷工，料將嚴重打擊年末交通運輸。

綜合《韓聯社》等韓媒，首爾交通公社第1工會「全國民主勞動組合總聯盟首爾交通公社勞動組合」25日率先於首爾市政府前召開記者會表示，「若不保障勞工安全，12月12日起將全面罷工。」

被稱為「MZ工會」的第3工會「正確勞動組合」隔天也召開記者會宣布跟進，工會委員長宋時榮（音譯）直言，「若首爾市持續無視員工合理訴求，別無選擇只能罷工。」

勞資爭議焦點集中於薪資調漲及人力不足問題。第1工會堅持應依大法院判決，遵守政府訂定的公共機關調薪3%標準，但公社僅願調漲1.8%。第3工會則要求首爾市應另外補償「政策人事費」，包括煙火節、無人機秀等市府活動及延長服務增加的人力成本。

宋時榮進一步指出，「今年因退休等因素，人力缺口逾1000人，若僅招聘200多人，根本無法正常營運，連基本安全都難以確保」。

首爾交通公社目前正與3大工會分頭協商，第1工會占整體員工的57.4%、第2工會占16.4%、第3工會占12.6%。3個工會皆已通過罷工投票，取得合法罷工權，第2工會也正討論12月中旬跟進罷工。加上公車工會與資方交涉也面臨困難，若地鐵與公車同時罷工，首爾年末恐怕交通大亂。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

