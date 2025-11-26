　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德宣布將提逾1.2兆國防特別預算　徐巧芯：兩岸要戰爭了嗎？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德投書美媒《華盛頓郵報》，宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。對此，國民黨籍立法院外交國防委員會委員徐巧芯今（24日）表示，按照綠委王定宇說法，特別預算經費主要集中在前四年，把約1.3兆分年次再加入常態預算，平時國防預算就高達GDP 4.5％左右，接近GDP 5％，代表在總體總預算裡，國防預算就佔一半，但這是在戰爭中的國家才會用這樣比率去編列，請問兩岸現在要面臨戰爭了嗎？

徐巧芯表示，立法院還未處理明年度常態性的國防預算高達9500億新台幣，要再增加400億美元國防特別預算，加起來是天價國防預算，代表在總體總預算裡，國防預算就佔一半，很有可能擠壓到一般預算，譬如原本可以新增的社會福利，關於教育、民生、衛生、健康等相關預算，都無法得到財源支應。

徐巧芯說，她認為兩岸關係就是因為被民進黨搞得這麼糟，所以當然確實需要防衛自己、提升國防預算，「我們不反對」，但當國防預算佔總預算一半時候，大家要思考，是在戰爭中的國家才會用這樣比率去編列，請問兩岸現在要面臨戰爭了嗎？請問今天編列這麼多預算只是要繳保護費？對台灣具體而言，這些採購的武器要麼沒有來，買了66架F-16戰機，結果一架都沒有交貨，還是說買的武器不符合台灣現在實際需求？

徐巧芯指出，這點現在無法回答的原因是，目前看到賴清德喊了這麼多經費，但沒有任何特別預算細節到立委手上，所以沒辦法逐項告訴大家現在這些預算是否有其必要性，但光就預算規模或增長速度來說，要佔到總預算將近一半，她覺得對於民生來說產生很多影響，所以賴政府除跟國外說話，要不要也跟國內朋友說說，當總預算變成一半國防、一半是民生，對得起台灣人民嗎？這才是問題所在。

徐巧芯也說，國防預算提升這麼大幅度，代表國家應該優先重視軍人，如果今天沒有足夠志願役，發生戰爭，這麼多武器要由誰操作？所以她認為與其花大錢購買軍武，不如優先照顧國軍弟兄、改革軍人體系，讓更多年輕人願意從軍，不只有光榮感，也要得到應該得到的待遇，這才是現在政府應做的，但行政院仍不執行立法院三讀通過的軍人待遇條例等。

11/24 全台詐欺最新數據

