出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商綑綁店員　只得手1458元

▲林姓男子與彭姓男子在龜山區某超商持刀搶劫，攻擊與綑綁店員後搶得1458元後逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子曾犯強盜案被法院判處12有期徒刑，2022年出獄後仍不知悔改，今年6月間凌晨在龜山區竊取路旁機車，搭載彭姓男子闖入忠義路上某家超商，分持水果刀、折疊刀攻擊店員，逼其打開收銀機後搶走1458元現金後逃逸，龜山警方獲報迅速於1小時內緝獲2人到案；桃園地檢署偵結，依加重強盜罪嫌將2人起訴，其中林男於5年內再犯，檢方建請法院從重量刑。

檢警調查，49歲的林姓男子於2002年間因強盜案件，經高等法院判處有期徒刑12年確定入監服刑，並於2022年2月28日執行完畢出監，未料林男仍不知悔改，於今年6月7日凌晨4時許，在龜山區復興一路上機車停車格，見一輛機車上插有機車鑰匙，徒手竊取機車得手後，搭載60歲彭姓男子逃離。

同日凌晨4時48分許，2人身穿輕便雨衣、頭戴安全帽，前往龜山區忠義路上某家超商，由林男持水果刀抵住夜班之劉姓店員頸部，並以刀柄敲擊店員頭部，同案彭男則持折疊刀戳擊劉姓店員軀幹及四肢，迫使劉雙膝著地呈跪姿不能抗拒，依林、彭2人指示，開啟超商櫃台收銀機，彭男將收銀機內現金1458元裝進塑膠袋中，2人得手後，由林持封箱膠帶綑綁劉姓店員雙手及蒙上眼部，與彭男騎乘機車逃離現場。劉姓店員則受有頭部皮下血腫、疑似腦震盪、右手割傷及左鼠蹊部擦傷等傷害。

龜山警方據報後，調閱現場監視器畫面，於同日凌晨5時35分許，在桃園市桃園區至善街逮捕林、彭2人到案，當場扣得現金1458元、水果刀、折疊刀、膠帶、雨衣、手套、安全帽、機車鑰匙與機車等證物。

桃檢複訊時，被告林男、彭男於警詢、偵訊及羈押庭中均坦承犯行不諱，龜山警分局則提供扣押筆錄、醫院診斷證明書、失竊機車資料報表、現場監視器畫面截圖、現場照片等證物佐證，足認被告犯行明確。

檢方認為被告林男所為，係觸犯刑法之竊盜及攜帶兇器強盜取財等罪嫌；被告彭姓男子所為，係犯同法之攜帶兇器強盜取財罪嫌。被告2人涉犯加重強盜罪嫌，於作案期間致使被害人受有傷害。其中被告林姓男子受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪為累犯，偵結依加重強盜罪嫌將2人提起公訴，其中林男5年內再犯屬於累犯且惡性重大，檢方建請法院從重量刑。