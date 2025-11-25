　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商綑綁店員　只得手1458元

▲有強盜前科林姓男子，今年6月間竊取機車後，搭載彭姓男子在龜山區某超商持刀搶劫，攻擊與綑綁店員後搶得1458元後逃逸，警方據報後迅速查獲到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲林姓男子與彭姓男子在龜山區某超商持刀搶劫，攻擊與綑綁店員後搶得1458元後逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子曾犯強盜案被法院判處12有期徒刑，2022年出獄後仍不知悔改，今年6月間凌晨在龜山區竊取路旁機車，搭載彭姓男子闖入忠義路上某家超商，分持水果刀、折疊刀攻擊店員，逼其打開收銀機後搶走1458元現金後逃逸，龜山警方獲報迅速於1小時內緝獲2人到案；桃園地檢署偵結，依加重強盜罪嫌將2人起訴，其中林男於5年內再犯，檢方建請法院從重量刑。

檢警調查，49歲的林姓男子於2002年間因強盜案件，經高等法院判處有期徒刑12年確定入監服刑，並於2022年2月28日執行完畢出監，未料林男仍不知悔改，於今年6月7日凌晨4時許，在龜山區復興一路上機車停車格，見一輛機車上插有機車鑰匙，徒手竊取機車得手後，搭載60歲彭姓男子逃離。

同日凌晨4時48分許，2人身穿輕便雨衣、頭戴安全帽，前往龜山區忠義路上某家超商，由林男持水果刀抵住夜班之劉姓店員頸部，並以刀柄敲擊店員頭部，同案彭男則持折疊刀戳擊劉姓店員軀幹及四肢，迫使劉雙膝著地呈跪姿不能抗拒，依林、彭2人指示，開啟超商櫃台收銀機，彭男將收銀機內現金1458元裝進塑膠袋中，2人得手後，由林持封箱膠帶綑綁劉姓店員雙手及蒙上眼部，與彭男騎乘機車逃離現場。劉姓店員則受有頭部皮下血腫、疑似腦震盪、右手割傷及左鼠蹊部擦傷等傷害。

龜山警方據報後，調閱現場監視器畫面，於同日凌晨5時35分許，在桃園市桃園區至善街逮捕林、彭2人到案，當場扣得現金1458元、水果刀、折疊刀、膠帶、雨衣、手套、安全帽、機車鑰匙與機車等證物。

桃檢複訊時，被告林男、彭男於警詢、偵訊及羈押庭中均坦承犯行不諱，龜山警分局則提供扣押筆錄、醫院診斷證明書、失竊機車資料報表、現場監視器畫面截圖、現場照片等證物佐證，足認被告犯行明確。

檢方認為被告林男所為，係觸犯刑法之竊盜及攜帶兇器強盜取財等罪嫌；被告彭姓男子所為，係犯同法之攜帶兇器強盜取財罪嫌。被告2人涉犯加重強盜罪嫌，於作案期間致使被害人受有傷害。其中被告林姓男子受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪為累犯，偵結依加重強盜罪嫌將2人提起公訴，其中林男5年內再犯屬於累犯且惡性重大，檢方建請法院從重量刑。

 【更多新聞】

外國男闖關桃機失敗！夾千萬海洛因被捕...只為賺取1000美金

當庭咆哮、插話還想衝法檯　律師被趕出法庭...還禁止訴訟代理

14歲國中生上課突倒地！送醫取出4血栓救回一命　最大1.1cm

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 3783 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精舍命案！李威妻出庭暴哭　自責沒救死者：沒想到她會這樣離開
日本又發現熊殺人！　遺體「全身抓痕」
天琴颱風最快今晚生成！　明晨探15度
快訊／台中車站「女乘客遭列車撞上」！　夾縫隙滿臉血
快訊／台積電宣布提告羅唯仁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

精舍命案李威妻出庭暴哭！自責沒救死者：沒想到她會這樣離開

小貨車闖紅燈撞轎車釀5傷！5民宅攤商衰遭波及...瓦斯鋼瓶倒一地

彰化社區大樓火警17人嗆傷！疑噪音糾紛惹禍　女到案否認縱火

快訊／台中車站「女乘客跳鐵軌撿東西」！遭列車撞上夾縫隙滿臉血

1歲童「腦出血抽搐」送醫救回　雙親與保母被控重傷害結果出爐

快訊／酒駕三寶外線大迴轉！騎士剎不住撞上…無呼吸送醫搶救

出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商綑綁店員　只得手1458元

快訊／三重變電箱電線走火！招牌「燒破大洞」　現場畫面曝

快訊／馬祖傳工程弊案！連江縣前秘書長涉包庇妻舅　遭搜索偵訊

這盤「花生」太逼真！高雄雕刻大神參賽作品　遭日本扣關2天

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

精舍命案李威妻出庭暴哭！自責沒救死者：沒想到她會這樣離開

小貨車闖紅燈撞轎車釀5傷！5民宅攤商衰遭波及...瓦斯鋼瓶倒一地

彰化社區大樓火警17人嗆傷！疑噪音糾紛惹禍　女到案否認縱火

快訊／台中車站「女乘客跳鐵軌撿東西」！遭列車撞上夾縫隙滿臉血

1歲童「腦出血抽搐」送醫救回　雙親與保母被控重傷害結果出爐

快訊／酒駕三寶外線大迴轉！騎士剎不住撞上…無呼吸送醫搶救

出獄3年又犯案！桃園男結夥持刀搶超商綑綁店員　只得手1458元

快訊／三重變電箱電線走火！招牌「燒破大洞」　現場畫面曝

快訊／馬祖傳工程弊案！連江縣前秘書長涉包庇妻舅　遭搜索偵訊

這盤「花生」太逼真！高雄雕刻大神參賽作品　遭日本扣關2天

台積電告羅唯仁！陸行之痛批「大叛徒」　劉佩真喊挑戰矽盾韌性

屏東市查獲違規廚餘養豬　縣府重罰80萬再禁止上市取消補助

政院版財劃法付委卡關！行政院遺憾　再籲立法院回頭是岸

精舍命案李威妻出庭暴哭！自責沒救死者：沒想到她會這樣離開

小貨車闖紅燈撞轎車釀5傷！5民宅攤商衰遭波及...瓦斯鋼瓶倒一地

小世界發現大驚喜！桃園市兒童美術館　邀你玩轉尺度

台南10月阻詐守住6529萬！　黃偉哲表揚206名有功人員

彰化社區大樓火警17人嗆傷！疑噪音糾紛惹禍　女到案否認縱火

想換工作該提早多久說？上班族必備的3招「體面離職技巧」

日本多個演唱會、電影喊卡　陸外交部直呼：嚴重傷害中國人感情

【挺身搶命】男童遭撞噴血翻白眼 救護車進不來！暖醫出手救援

社會熱門新聞

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

逼迫2男互吃排泄物　惡煞團4交保1續押

臺雅老董猝死曝光婚外情　手機驚爆天價金援小三

高雄海霸王驚悚畫面曝　堆高機司機活活摔死

即／黃子佼藏未成年性影像案　二審改判1年半

台大學霸毒販　遭通緝40年查扣上億資產

狗頭幫老大「瘋寬」自戕陳屍殯儀館後方

獨／開補習班當後宮　2名國中女生為他墮胎

即／開車到幼兒園接小孩！台中男突昏倒搶救無效亡

即／國1南下343.8k大小車追撞！高科至岡山雙向封閉

人妻劈腿2男！　小王「71歲老翁」強到她腿軟

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

更多熱門

相關新聞

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

桃園市呂姓男子不滿同居莊姓女子有意分手，今年9月間竟趁莊女沐浴時持鋸齒狀刀朝頸部割喉，莊女負傷後不顧滴血赤裸逃下向超商求救，呂男案發後竟在持刀自戕，桃園警消到場將2人分別送醫急救，其中莊女在加護病房插管2天才救回；桃園地檢署偵結依違反家庭暴力罪之殺人未遂罪嫌將呂提起公訴，並建請法院量處適當之刑。

軟爛男專騙熟女感情　痴女心碎報警抓人

軟爛男專騙熟女感情　痴女心碎報警抓人

出庭打傷法警還怒嗆法官是「畜生」、「妓女」　莽男下場曝

出庭打傷法警還怒嗆法官是「畜生」、「妓女」　莽男下場曝

涉詐領助理費1455萬　桃園市前議員吳宗憲被起訴

涉詐領助理費1455萬　桃園市前議員吳宗憲被起訴

國民法官法2026擴大適用　桃園地檢署邀檢警調研習

國民法官法2026擴大適用　桃園地檢署邀檢警調研習

關鍵字：

強盜累犯持刀強盜綑綁毆打超商店員加重強盜罪嫌桃檢

讀者迴響

熱門新聞

黃志明嚴重車禍身亡

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

快訊／7-11開出9組發票大獎！2人中千萬

新北校園暴力！高三學長拖行學妹強剪髮

鴻海澄清：工業富聯訂單與展望未下調

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

快交屋了！銀行突全面拒貸「真相超離譜」

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

祈錦鈅離婚原因曝光「被身心壓力壓垮」已完成離婚手續

快訊／南韓「國民爺爺」逝世　享耆壽91歲

北韓3高中生「姦殺女軍人」遭立即處決

「暴跌9℃」短袖變外套　2波變溫最低點曝

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

請病假跑去約會！施柏宇延誤拍戲惹怒劇組

國1「2大+2小車追撞」　現場慘況曝

更多

最夯影音

更多
子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD
TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面