「173叫車」驚爆性侵！司機爬後座逞慾　還強拍女乘客裸照

▲計程車司機林德榮把女乘客載到河堤性侵、拍裸照，事後還反告女方詐欺。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

新北計程車司機林德榮去年5月透過APP「173叫車」載到一名女乘客，竟將人載往環河南路河堤旁性侵，還強拍裸照。新北地院認定林男利用駕駛計程車機會犯案，對公眾社會危害甚鉅，犯後又否認犯行，反告女方詐欺，因此本月依強制性交等罪，重判8年有期徒刑。全案仍可上訴。

根據判決書，林姓司機去年5月22日下午透過「173叫車」接送女乘客「小雅」（化名），本應送對方返回住所，但途中卻突然開口說「妳的胸型很不錯」，還開始談起自己的性經驗，隨後碎念「要找一個沒有人、沒有監視器拍到的地方」，並將車開到環河南路河堤旁。

小雅聽到奇怪話題，立刻起了戒心，試圖冷淡回應「好...謝謝」，並無視敏感話題。怎料，林姓司機隨後藉口想看小雅胸口的刺青圖案，竟整個人爬到後座，直接掀開小雅上衣拍照猥褻，還脫掉女方裙子跟內褲，隨後性侵得逞。

當時小雅礙於附近偏僻、沒有其他住家，又在車內密閉空間，體力不佔優勢，擔心明顯拒絕會激怒對方、造成生命危險，只敢委婉哀求：「你不要這樣」、「我媽媽在煮飯等我回家」、「這樣我很為難」、「我需要盡快回家」，但林姓司機無視，還繼續拍照：「沒關係，我不會傳給任何人，只是留著自己看而已」。

性侵過程中，小雅表現得很害怕、無反應，林姓司機疑似因此自討無趣，丟下一句「不為難你了」，隨後穿好衣服回駕駛座，把她載回住處。抵達後，林姓司機跟小雅說「不用付款了」，但希望能給手機號碼，以便後續約會，但女方當即拒絕，轉頭離去。

林姓司機出庭時辯稱，小雅是不想付車資才誣告性侵。不過新北地院合議庭認為，小雅與林姓司機素昧平生，並無仇怨或金錢糾紛，事後向叫車平台反映，表示不想把事情鬧大，怎料客服人員回覆「無法越權處理」，才在朋友鼓勵下向警方報案，何況林也未索要車資，女方何必為了300多元承受誣告刑責的風險和司法程序的訟累？

新北地院審視相關跡證、證詞後，認定林姓司機利用乘客的信任與車輛的密閉空間，製造出孤立無援、難以求助的情境，還性侵拍攝私密照片，嚴重侵害小雅自主權與性隱私，對女方身心造成難以抹滅之影響，為社會道德所難容，且犯後否認犯行，還對女方提出詐欺告訴，也未達成和解或補償，因此依加重強制性交罪處8年徒刑。