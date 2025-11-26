聯合國：重建加薩需耗資約2200億元　2年毀掉22年經濟發展成果

▲加薩。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

聯合國貿易和發展會議（Unctad）最新報告指出，以色列在加薩的軍事行動造成一個「人為深淵」，未來數十年的加薩重建成本恐超過70億美元（約合新台幣2198億元）。報告警告，加薩全體230萬居民正面臨「極端且多重性的貧困」，生存的每一個支柱都已遭到嚴重破壞。

報告指出，加薩經濟在2023至2024年間萎縮87％，使其人均GDP跌至僅161美元，為全球最低之一。同時，西岸的經濟也因「暴力、加速擴建定居點，以及勞工流動受限」而遭到重創。以色列政府持續扣留巴勒斯坦稅收移轉款，使巴勒斯坦自治政府財政陷入困境，難以維持基本公共服務，更無力投入重建所需的大量開支。

Unctad指出，這是巴勒斯坦有史以來最急遽的經濟倒退，「到2024年底，巴勒斯坦GDP倒退至2010年的水平，而人均GDP更回到2003年的位置，等同不到兩年便抹去22年的發展成果」。即便有大量援助，回到2023年10月戰前水準仍需數十年。

以美國斡旋的以哈停火協議在10月生效，雖脆弱但迄今維持運作，加薩衛生部表示，停火生效後仍有至少342名巴勒斯坦人遭以軍射殺身亡；以色列則稱有3名士兵遭武裝分子攻擊喪生。哈瑪斯與「伊斯蘭聖戰組織」表示，已準備依協議移交另一名以色列人質遺體，該遺體是在加薩中部搜查時發現，以方則批評延宕交付已違反停火條款。

外界對於如何落實美國總統川普提出的「加薩20點計畫」仍毫無明確方向，更遑論未來龐大的重建工程。加薩自停火後實質被分割，以軍控制超過半數區域，當地生活條件依舊極度艱困。世界糧食計畫署（WFP）最新指出，多數家庭即便物價下跌，仍買不起基本食物；居民飲食主以穀物、豆類及少量乳製品為主，肉類、蔬菜與水果極為稀少。缺乏瓦斯更迫使家庭燃燒塑膠垃圾取代烹飪燃料。

自停火以來，哈瑪斯已釋放20名在世人質，並交還25名罹難人質中的22具遺體；交換條件中，以色列則釋放近2,000名巴勒斯坦囚犯，並交還數百具巴勒斯坦遺體。聯合國安理會上周正式背書川普的重建計畫，包括在加薩成立「技術官僚過渡政府」，由國際「和平委員會」監督，並部署國際安全部隊協助治理。