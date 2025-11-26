川普派特使赴俄會普丁　盼敲定烏克蘭和平協議

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，他已派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）前往莫斯科，準備與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）展開會談，希望能促成烏克蘭戰爭的結束。川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）透露，目前雙方僅剩少數分歧，但歐洲多位領袖對此表示懷疑，俄羅斯飛彈攻擊基輔的行動也未停止。

川普表示，他希望能與普丁及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直接會面，但前提是停戰協議已接近敲定或進入最後討論階段。美方原本提出的協議草案因被指向俄方傾斜，已經修改為更顧及烏克蘭利益的新版本。熟悉新方案的官員形容這次的提案「進步不少」。不過，美國官員指出，協議中仍有一些敏感的問題有待解決，而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也認為俄方缺乏停火誠意。

近日，美烏代表在日內瓦加緊磋商，針對川普早前提出的28點停戰方案進行修正。最新一輪談判則移至阿布達比，並由美俄代表參與。同時，支持烏克蘭的30國領袖也透過視訊會議討論局勢。美方談判代表德里斯科（Dan Driscoll）對談判進展表示樂觀，並稱雙方取得一定成果。白宮發言人也透露已有重大突破，但仍有一些細節需要清理。

然而，戰火並未因談判有所減弱。俄羅斯軍方持續空襲烏克蘭首都基輔，造成多棟住宅起火，至少七人死亡。凌晨時分，基輔上空火光四射，濃煙瀰漫，居民紛紛逃至地鐵站避難。這場自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來爆發的衝突，至今仍未有明確停歇跡象。