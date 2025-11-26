澤倫斯基願「俄烏停戰」　促與川普對談簽駐軍備忘錄

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在俄烏和平方案取得突破時表示，希望與美國總統川普（Donald Trump）直接交流，討論具體細節。他強調，歐洲國家必須在相關決策中擔任重要角色，並呼籲西方國家儘速簽署合作備忘錄，以推動戰後安全保障。

澤倫斯基透過總統辦公室披露，他在與包括英國和法國在內的「志願者聯盟」成員進行視訊會議時，指出日內瓦會談已取得良好進展，現行方案雖仍有敏感議題，但他期待在既定框架內與美國及歐洲各國繼續合作。他特別提到，烏克蘭安全的相關決策必須直接包含烏克蘭的參與，歐洲安全事務也必須由歐洲主導。

此外，澤倫斯基強烈要求西方國家持續支援烏克蘭，包括軍事援助、制裁俄羅斯以及善用其遭凍結資產。他還呼籲成立「志願者聯盟烏克蘭保證軍」（Reassurance Force Ukraine of the Coalition of the Willing），建立合作架構並簽署備忘錄。他透露，烏方正調整和談文件，希望藉由與川普合作推動方案落地。同日，他宣布制裁56艘運送俄占區糧食的船隻。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）對和平方案進展表示樂觀，並指出澤倫斯基認為大部分條款已獲共識。他提到，美方同意在涉及歐洲及北約事務時徵詢相關角色。施凱爾支持成立跨國軍隊，認為此舉將成為方案的核心，各國已在積極籌劃。據悉，美烏官員已將談判條款從28條縮減至19條，僅領土主權及北約關係等議題仍待解決。澤倫斯基預計11月訪美，與川普及其他美方官員進一步商討細節。