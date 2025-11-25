嘉義高齡駕照換照體檢認知　測驗同步辦理詳情公開

▲▼ 嘉義市監理站114年12月份高齡駕照換照服務一次搞定三項流程 。（圖／嘉義市監理站提供）

記者翁伊森／嘉義報導



監理單位提醒收到高齡駕駛執照換照通知，務必要處理;高齡駕駛換照是以「實際年齡」來計算，分別在75歲、78歲、81歲（以此類推），需前往監理站完成換照手續，以免駕照過期或註銷受罰喔!



嘉義市監理站為關懷高齡駕駛人用路安全，每月定期與轄區衛生所跨機關合作，提供75歲以上高齡駕駛人體檢及認知功能測驗之換駕照服務。只要當月年滿75歲，或者是75歲以上的高齡駕駛人，收到通知單或接到電話通知，都可以前往辦理駕照換發。年滿75歲高齡駕駛人如未於期限內完成換照，且遭違規記點或吊扣駕照處分者，請於通知後三個月內完成換照，未完成換照將依規定公告註銷駕駛執照。



若民眾已經沒有騎車或開車需求，也可以至現場辦理駕照繳回或透過監理服務網辦理駕照註銷(網址:https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-drv/driver/driverLicenseCancellation)。



請要換照的高齡駕駛人，檢查時攜帶駕照正本、身分證正本、最近兩年內同1組的1吋照片4張及相關費用(體檢費用依各檢測單位收費標準收費，本站認知功能測驗費用為200元、換發駕駛駕照規費每張50元)後於當日到場辦理。如有違規罰鍰未結案者，請先行繳清；如不再駕駛車輛，可辦理駕照繳回註銷，親自辦理或委託家人代辦皆可（委託家人代辦，除本人身分證外，請另檢附代辦人身分證）。相關活動資訊，時間及地點如下，請大家把握機會就近辦理：

114年12月15日(星期一)：嘉義縣溪口鄉衛生所，下午14時至16時。

114年12月17日(星期三)：嘉義縣大埔鄉衛生所，上午10時至中午12時。

114年12月19日(星期五)：嘉義縣梅山鄉衛生所，上午9時至11時。

114年12月30日(星期二)：嘉義市西區衛生所，上午9時至11時。

高齡鄉親可利用時間預先至就近衛生所、公立醫院或代辦所辦理身體檢查縮短辦理時間，體檢單位(體檢費用依各檢測單位收費標準收費)如下：嘉義市東區衛生所、嘉義縣中埔鄉衛生所、嘉義縣竹崎鄉衛生所、嘉義縣阿里山鄉衛生所；嘉義市信合美診所、王國哲診所、安心醫院、聖馬爾定醫院、嘉義基督教醫院、衛生福利部嘉義醫院、嘉義榮民總醫院等單位。