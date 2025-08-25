四鏡頭＋Touch ID！蘋果摺疊iPhone傳明年亮相、主打近乎無摺痕螢幕

▲蘋果摺疊iPhone傳出將於明年登場。（圖／MacRumors）

記者吳立言／綜合報導

蘋果首款摺疊iPhone傳出將採「書本式」設計，配置 四顆鏡頭，並以Touch ID側邊電源鍵取代Face ID，螢幕展開後將提供大尺寸內屏，且摺痕幾乎隱形。

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在其《Power On》專欄的爆料，新機將搭載前置鏡頭、內鏡頭，以及雙後置鏡頭，同時採用蘋果自研第二代C2基帶晶片，全面支援eSIM，不再設置實體SIM卡卡槽。

古爾曼指出，蘋果已將螢幕觸控技術由on-cell轉為in-cell，並可能採用雷射鑽孔金屬支撐板，以分散螢幕彎折時的應力，提升耐用度並降低摺痕可見度。蘋果目前正測試黑、白兩款配色。

天風國際分析師郭明錤則推估，摺疊iPhone 外屏約5.5吋，內屏約7.8吋，相比三星Galaxy Z Fold7（內螢幕8吋、外螢幕6.5吋）略小，但同樣主打「近乎無摺痕」體驗。

古爾曼推測，這款摺疊iPhone最快將在明年正式發表。外界普遍認為，摺疊iPhone將成為蘋果在高階手機市場的下一個重點突破口，不僅挑戰三星等對手多年來的領先地位，也可能為成熟的智慧型手機市場帶來新一波換機潮。至於最終規格與上市時程，仍有待蘋果正式公布。