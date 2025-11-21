教召講師竟喊「黃子佼很無辜」：誰手機裡沒有肉片？　全場炸鍋

▲藝人黃子佼。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

藝人黃子佼因購買、持有兒少性影像，一審遭判刑8月，目前全案仍在上訴中，據了解，黃子佼已與最少30名被害人和解，但仍有最少3名被害人未達成和解。就有男網友分享，教召的授課講師突然提及黃子佼爭議，竟喊「黃子佼很無辜」，在課堂上發表驚人言論，讓他愣住直呼「很想紅？」

男網友在Threads發文，在教召期間遇到一名授課老師，對方竟然認為黃子佼很無辜，甚至還說「大家捫心自問，在座的各位誰手機裡沒有肉片？」此話一出，他超級錯愕、滿頭問號，質疑對方是否刻意想搏關注，「很想紅？」

貼文曝光，網友喊檢舉，「這種人為啥可以當講師？」「這是支持兒少性剝削與兒少性犯罪的發言欸」、「誰會有未成年的片」、「創意私房的受害者最小才3歲，這真的讓人感到不可思議且反胃」、「黃子佼那些都是性侵影片」、「去檢舉吧，我覺得檢查他的手機，真的能找到小孩子的影片」、「肉片和未成年不一樣好嗎」。

還有網友將事件寫信反映給國防部，「剛好我很閒，國防部民意信箱不客氣。」他PO出檢舉截圖，目前處理情形為「已啟動處理中。」

2023年6月爆發演藝圈Metoo事件，形象良好的黃子佼也爆出醜聞。檢方在黃子佼的電腦硬碟中查扣大量未成年性影像，都是從情色網站「創意私房論壇」購買下載，其中年紀最輕的「女主角」僅是小學生，黃子佼更是論壇高級會員。

事件爆發後讓黃子佼的形象再受到嚴重打擊，檢方對此提起公訴，一審法院審理後，認定他無故持有2259部未成年性影像，因此將他判處有期徒刑8月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，決定讓黃子佼與42名被害人調解。黃子佼也展現「鈔能力」，陸續與30名被害人達成和解。全案於10月21日再度開庭，本次進行審理程序，據了解，黃子佼在法庭上說自己不懂法律，請求法官輕判。全案言詞辯論終結，訂於11月25日上午10點宣判。