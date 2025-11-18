前女友嫁人「拒絕再做」！他傳裸照嗆：女人給你戴綠帽　挨告慘了

▲男子不滿前女友結婚以後不再跟他發生關係，竟散布對方的裸照，還在社群軟體留言嗆聲。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

屏東一名瓦斯行老闆阿勇（化名）認識女子小莉（化名）並交往，怎料後來小莉跟別人結婚、與他分手，氣得他將2人的關係公布出來，更是將私密照發給小莉的丈夫，因而被告上法院。屏東地院一審判阿勇賠償50萬元、高雄高分院駁回上訴，全案確定。

根據判決書內容，阿勇在某越南小吃店認識小莉後，雙方發展成情侶關係，自2019年2月開始交往至2020年10月，分手前每個月都會發生3、4次性行為。

分手以後，小莉2021年間與丈夫結婚，並育有一名孩子，不過阿勇仍舊會來找她，且每次碰面都會直奔汽車旅館，並且發生性行為。

這種狀況持續了6、7次，小莉下定決心斬斷這段關係。怎料阿勇卻大為不滿，撂話「要給妳好看」以後，便將性行為時偷拍的照片發送給小莉的丈夫，更是在社群平台上留言「你的女人四處給你戴綠帽」、「你的女人之前來XX跟我住、拿我的錢，當然也陪我睡」、「床上X的功夫真厲害」等話語，因而被小莉的丈夫告上法院。

屏東地院經過審理，判阿勇須賠50萬元，這讓阿勇極為不滿，再度提出上訴。阿勇供稱，小莉是不滿他無法支付生活費，才會選擇分手，而他則是心有不甘才會留言，並不曉得小莉已經結婚。不過，對於阿勇的辯辭，高雄高分院不予採信，最終駁回上訴，全案確定。