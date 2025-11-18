　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前女友嫁人「拒絕再做」！他傳裸照嗆：女人給你戴綠帽　挨告慘了

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子不滿前女友結婚以後不再跟他發生關係，竟散布對方的裸照，還在社群軟體留言嗆聲。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

屏東一名瓦斯行老闆阿勇（化名）認識女子小莉（化名）並交往，怎料後來小莉跟別人結婚、與他分手，氣得他將2人的關係公布出來，更是將私密照發給小莉的丈夫，因而被告上法院。屏東地院一審判阿勇賠償50萬元、高雄高分院駁回上訴，全案確定。

根據判決書內容，阿勇在某越南小吃店認識小莉後，雙方發展成情侶關係，自2019年2月開始交往至2020年10月，分手前每個月都會發生3、4次性行為。

分手以後，小莉2021年間與丈夫結婚，並育有一名孩子，不過阿勇仍舊會來找她，且每次碰面都會直奔汽車旅館，並且發生性行為。

這種狀況持續了6、7次，小莉下定決心斬斷這段關係。怎料阿勇卻大為不滿，撂話「要給妳好看」以後，便將性行為時偷拍的照片發送給小莉的丈夫，更是在社群平台上留言「你的女人四處給你戴綠帽」、「你的女人之前來XX跟我住、拿我的錢，當然也陪我睡」、「床上X的功夫真厲害」等話語，因而被小莉的丈夫告上法院。

屏東地院經過審理，判阿勇須賠50萬元，這讓阿勇極為不滿，再度提出上訴。阿勇供稱，小莉是不滿他無法支付生活費，才會選擇分手，而他則是心有不甘才會留言，並不曉得小莉已經結婚。不過，對於阿勇的辯辭，高雄高分院不予採信，最終駁回上訴，全案確定。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自助洗衣機驚見刀片！　新北女被割傷濺血
陸客爆退訂潮！日本觀光業憂衝擊
獨／乖乖妹變壞女孩！網紅拍「雄女改造」片　學生炸鍋校方怒告
不受修杰楷閃兵風波影響　賈靜雯現身了！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前女友嫁人「拒絕再做」！他傳裸照嗆：女人給你戴綠帽　挨告慘了

快訊／彰檢追查毒蛋！文雅畜牧場負責人40萬元交保

台積電前技術副總羅唯仁疑帶槍投靠英特爾　台高檢立案偵辦

國小童期中考「98分變82分」家長怒控改分！台南校長反告誹謗

三人飲酒同歡　見親弟女友醉倒...新北男房間內性侵！下場慘了

桃園退休男鐵鎚殺妻！犯案後到警局自首　行兇原因「心情不好」

名模吞億元善款想交保！淚喊：腳鐐手環都隨便　男友心疼看整場

桃園醉男開瓦斯大小聲！父勸說無效...警消破門噴辣椒水壓制

砂石車紅燈硬衝！女騎士被撞險捲車底　頭部骨折耳出血

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

前女友嫁人「拒絕再做」！他傳裸照嗆：女人給你戴綠帽　挨告慘了

快訊／彰檢追查毒蛋！文雅畜牧場負責人40萬元交保

台積電前技術副總羅唯仁疑帶槍投靠英特爾　台高檢立案偵辦

國小童期中考「98分變82分」家長怒控改分！台南校長反告誹謗

三人飲酒同歡　見親弟女友醉倒...新北男房間內性侵！下場慘了

桃園退休男鐵鎚殺妻！犯案後到警局自首　行兇原因「心情不好」

名模吞億元善款想交保！淚喊：腳鐐手環都隨便　男友心疼看整場

桃園醉男開瓦斯大小聲！父勸說無效...警消破門噴辣椒水壓制

砂石車紅燈硬衝！女騎士被撞險捲車底　頭部骨折耳出血

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

日本首相「台灣有事」燒到演藝圈！　吉本興業2天後上海演出急喊卡

愛雅煮玉米濃湯「拿豆漿代替牛奶」　一看成品崩潰：短時間不下廚

自助洗衣機驚見刀片！三重女被割傷濺血怒：衣服全毀、求助無門

日大臣小野田紀美：對中國過度依賴恐成經濟風險！

超市對峙沒封館…李奧納多演一半被手機狂拍　MyVideo曝11月片單

桃園婦幼局發表《汽車安全座椅宣導影片》　期安全從小坐起

開南大學新任校長交接　郭鐘達博士接任推動治校四方向

白冰冰收回旗下藝人合約！霸氣宣布「抽佣成數減半」　砸千萬不求回本

實兵實裝應援重要目標　333旅戰備偵巡深化戰場經營

西島秀俊合體桂綸鎂！　台日美共製《最親愛的陌生人》上映日公開

嘟嘟人得獎「感謝賀瓏」　博恩台下尖叫：他講出來了！

社會熱門新聞

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

北科大碩生罹癌身故　妻求償百萬保險吞敗

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

水房王獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

保全幫移電動車害阿婆摔死　女兒獲賠225萬

即／保七刑大大隊長登山　陳屍八通關古道

物流車右轉輾騎士亡　驚悚畫面曝

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

新北2女互毆「安全帽猛敲」　她還無照酒駕遭警罰

更多熱門

相關新聞

屏東登革熱群聚進入「控制關鍵期」

屏東登革熱群聚進入「控制關鍵期」

屏東縣萬丹鄉發生本土登革熱群聚，個案分布屏東、高雄，疾病管制署副署長林明誠今（18）日特別南下屏東視察當地防治情形。林明誠表示，目前為萬丹鄉本土登革熱疫情控制的關鍵期，在屏東縣府積極防疫動員防治，本土群聚仍維持累計3例，最近7日也無新增病例，預計需監測至12月8日，疾管署也會持續派員加強疫情熱區孳生源巡察及監測疫情發展。

自摔畫面曝！屏東20歲男騎車衝上人行道　噴滾數圈亡

自摔畫面曝！屏東20歲男騎車衝上人行道　噴滾數圈亡

男坐輪椅卡在車流中央 警即刻救援

男坐輪椅卡在車流中央 警即刻救援

台積電效應！屏東套房1天租光　353戶雙社宅補位

台積電效應！屏東套房1天租光　353戶雙社宅補位

刮刮樂中1萬丟桌上　彩券行PO文找幸運兒

刮刮樂中1萬丟桌上　彩券行PO文找幸運兒

關鍵字：

裸照曝光報復法院判決屏東法律責任

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面