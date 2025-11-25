「買屋變裝潢」澎湖婦遭詐騙　警銀聯手保她350萬

▲ ▼澎湖一名婦女遭詐騙集團話術，前往銀行提領350萬元時，遭行員察覺有異報警 。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、潘鳳威／澎湖報導

澎湖警方與銀行行員通力合作，日前成功攔阻一起詐騙案，保住一名婦女原欲提領的350萬元。警方表示，將持續加強與金融機構的聯繫與通報機制，落實「警銀合作」策略，有效防範詐騙。

第一銀行澎湖分行行員日前在協助民眾辦理業務時，發現一名婦女多次更改提款理由，先稱要購屋，後又改稱需350萬元作為房屋裝修費用，說法前後不一，引起行員警覺便通報警方到場協助。

光明派出所警員王紹芸獲報後迅速抵達現場，發現該婦女無法提出任何購屋或裝潢契約，也拒絕聯繫家屬確認，更不願出示手機對話內容，經查也無代書資料。警方研判疑似遭詐騙，經耐心勸說後，成功阻止其提領鉅額現金，避免財產受損。

事後，警方依程序通報165反詐系統，並前往婦女住處與其二女兒及丈夫確認，家屬明確表示並無房屋裝修需求，顯見婦女遭詐騙集團話術詐騙。警方並向家屬再度宣導「冷靜、查證、撥打165」的反詐騙3C原則，提醒加強留意其後續狀況，以免再次受害。

澎湖縣政府警察局林溫柔局長高度重視防詐作為，指示各單位全力投入相關工作。統計顯示，今年1至10月，全縣共阻詐64件，金額達2064萬元；僅11月期間，馬公分局即攔阻5件，成功守住649萬5421元。馬公分局長林彥濬表示，將持續強化與金融機構的橫向聯繫及通報機制，落實「警銀合作」阻詐策略，使詐騙能在第一線即時攔阻，守護民眾財產安全。