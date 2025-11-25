　
地方 地方焦點

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

▲▼捕捉到的禽鳥會集中起來再由各部落舉辦宴會，把野鳥燒烤或煮湯，讓族人一起分享。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼捕捉到的禽鳥會集中起來再由各部落舉辦宴會，把野鳥燒烤或煮湯，讓族人一起分享。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉是個多元族群共好的幸福鄉城，鄉長游淑貞長期致力推動傳統祭儀的保存與文化傳承。除了夏季熱力十足的豐年祭、感恩祭等文化活動，冬天更迎來南勢阿美族獨具特色的Malahuk tu liliw 捕鳥祭歲時祭儀盛典。

捕鳥祭自12月6日起至12月28日止，吉安鄉19個部落將陸續展開捕鳥祭活動，祈願來年農作豐收。游淑貞提醒族人，捕鳥祭蘊含先人對生態循環與豐收祈願的智慧，是文化傳承與環境保護並行的重要祭儀，但活動期間更務必遵守規範，避免捕捉保育鳥類，讓部落文化與生態規範共存。

▲▼捕捉到的禽鳥會集中起來再由各部落舉辦宴會，把野鳥燒烤或煮湯，讓族人一起分享。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

捕鳥祭為北花蓮地區南勢阿美族群獨有的傳統活動，新城、花蓮、吉安、壽豐等地區的南勢阿美族人每年皆會舉行。農忙時期，各部落會組成名為 Paliw 的農耕團體，於秋收之後集體上山狩獵多日，利用陷阱與傳統繩索工具捕捉害鳥，也鼓勵族人前往田間參與。族中耆老告訴孩子們：將害鳥捕光，明年田地耕作就會豐收滿滿，象徵著祖輩對土地的理解與敬天感恩的精神。

▲▼捕捉到的禽鳥會集中起來再由各部落舉辦宴會，把野鳥燒烤或煮湯，讓族人一起分享。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

最好的禽鳥肉端給長者吃並殷勤服務長輩，增顯部落敬老感恩的傳承。

吉安鄉原住民捕鳥祭各部落辦理時間為：6日慶豐部落；7日福興大鼓部落；13日歌柳灣、小台東、達拉讚、永安、光華、仁和部落；14日簿簿部落；20日勝安、撒樂、南華、里漏、干城部落；21日吉野汎扎萊、七腳川部落；28日仁安、南、宜昌村、那荳蘭部落。

▲▼捕捉到的禽鳥會集中起來再由各部落舉辦宴會，把野鳥燒烤或煮湯，讓族人一起分享。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

吉安鄉各部落舉辦捕鳥季狩獵時程表。

部落頭目指出，捕鳥祭所捕捉到的禽鳥，一般會集中起來再由各部落舉辦宴會，把野鳥燒烤或煮湯，讓族人一起分享食用帶來部落的團結和慰勞，更為了答謝耆老的智慧，部落的青年階層會把最好的禽鳥肉端給長者吃，夾菜、送湯並殷勤服務長輩，增顯部落敬老感恩的傳承。

鄉公所團隊永續戮力於傳承族群優良文化，12月的周末假日在各個部落依序展開為期一個月的捕鳥狩獵祭儀活動，以捕鳥祭兼具傳統生活、生態環境、教育與文化的傳承意義，減少害鳥數量，在非農作生長的鳥類繁殖期，族人讓鳥類繁衍生息，盼族人們歲時祭儀順遂、文化代代相傳下去。
 

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

花蓮南勢阿美族獨有傳統！捕鳥祭狩獵12月登場　最好鳥肉送耆老

