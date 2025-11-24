　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聽團仔集合！高雄新一波跨年卡司公布　滅火器將獻唱全新創作

▲▼ 聽團仔集合！高雄新一波跨年卡司公布　滅火器將獻唱全新創作。（圖／年代提供）

▲滅火器深耕高雄，創團25週年將在「2026雄嗨趴」跨年晚會帶來全新歌曲。（圖／年代提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（24）日公布跨年晚會新一波卡司，集結國民天團「滅火器」、超人氣樂團「芒果醬Mango Jump」，以及火力滿點的「Ponay的原式大樂隊」接力演出。市長陳其邁表示，高雄是舉行「大港開唱」等指標音樂祭的聖地，跨年當然少不了在地樂團一起嗨，喊話「聽團仔」跨年夜到夢時代集合，在音浪中迎接美好的2026年。

金曲樂團「滅火器」在高雄出生、成長，陪伴並見證這座城市的復甦與轉變，對家鄉懷抱深厚情感。他們表示：「我們看見高雄持續進步，也感受到這座城市強大的生命力。能在這樣的環境裡生活、創作，我們始終覺得很踏實。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年適逢滅火器創團25週年，樂團展開巡迴演出與歌迷近距離交流，不僅重溫歷年專輯的精選曲目，也特別重返母校三民家商舉辦一日音樂祭，與學弟妹同慶這個重要時刻。

滅火器感謝一路以來各界的支持與陪伴，這股力量也讓他們更堅定走在音樂之路上。這次對於高雄跨年的演出內容依舊賣關子，但透露已為「2026雄嗨趴」打造全新歌曲，承諾為歌迷帶來耳目一新的驚喜。滅火器說：「能在這麼重要的時刻，與樂迷一起倒數迎接新年，對我們來說非常珍貴，我們一定會全力以赴。」

▲▼ 聽團仔集合！高雄新一波跨年卡司公布　滅火器將獻唱全新創作。（圖／年代提供）

▲首次登上高雄跨年舞臺，芒果醬Mango Jump以青澀純愛曲風與粉絲共度「2026雄嗨趴」。（圖／年代提供）

首次登上高雄跨年舞臺的「芒果醬 Mango Jump」以青澀純愛的曲風廣受喜愛，無論是《九彎十八拐》或《我喜歡你》等人氣歌曲，都能喚起大家的初戀酸甜記憶，每次現身都掀起全場大合唱。

最新單曲《風》以臺文創作，團員分享，創作時使用臺文能讓情感更具立體度與溫度，「希望透過這樣的方式，讓更多人看見、使用臺文。如果能為這個語言盡一份力，是我們的榮幸。」

芒果醬Mango Jump與高雄淵源深厚。2023年夏天，他們曾在高雄展開為期一個月的特訓，每逢週末便於LIVE WAREHOUSE小庫演出，今年《亞洲大富翁》巡迴亦選擇同場地作為最終站。對他們而言，高雄宛如第二個家，每次回到港都總能感受到南部粉絲滿滿的熱情與能量。

此次參與「2026雄嗨趴」，團員們透露將全力動員後援軍，準備以最強火力帶來難忘的跨年舞臺！ 征戰各大音樂祭的「Ponay的原式大樂隊」由一群來自臺東的好友組成。

▲▼ 聽團仔集合！高雄新一波跨年卡司公布　滅火器將獻唱全新創作。（圖／年代提供）

▲Ponay的原式大樂隊以原民風唱腔與全新舞臺編制，為高雄跨年舞臺帶來獨特的驚喜。（圖／年代提供）

阿美族主唱Ponay以原住民卡拉OK唱腔翻唱流行歌曲，加上幽默風趣的個性，在網路上迅速掀起一股「原式熱潮」。其獨特魅力更吸引金曲歌后A-Lin、情歌王子李聖傑等歌手合作，話題不斷。今年Ponay亦登上金曲獎擔任表演嘉賓，以大方自信的唱跳實力獲得觀眾一致好評。

過往跨年期間，Ponay通常會與原式大樂隊成員參與卑南族部落年祭，今年將在完成一年一度重要的祭儀後，加入高雄跨年演出，把喜悅與能量延續到新年。

Ponay分享，每次在臺上看見觀眾隨著音樂哼唱、起舞，都能收獲滿滿幸福，這次參與「2026雄嗨趴」，將帶來全新編制與舞蹈設計，為大家獻上截然不同的驚喜舞臺。

隨著卡司陣容陸續曝光，「2026雄嗨趴」全面升溫，多元音樂類型、歌手、樂團齊聚夢時代，高雄跨年品牌是全臺最具能量與創意的指標，誠摯邀請全臺民眾12月規劃一趟高雄輕旅行，體驗充滿魅力的「2026雄嗨趴」，在歌聲和歡笑中迎接全新的一年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可
中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.
「好心人」幫代領普發1萬！　他到郵局才知慘了
快訊／八點檔女星出車禍　恐怖瞬間曝
吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤
快訊／台積電翻黑！灌近4萬張絕殺單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網購小包裝麵條缺貨！農會竟免費升級3倍量　他傻眼：倉儲是阿嬤？

斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度　回暖時間點曝

台北飯店貴爆！他改住網咖包夜爽睡「只要390元」：出門就捷運

郵局臨櫃開放領普發1萬　首日上午湧27.3萬人

華航「團票新公告」被激讚德政！達人列3優點　網：不用被情勒了

聽團仔集合！高雄新一波跨年卡司公布　滅火器將獻唱全新創作

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

韓國TWICE鐵粉「來台追子瑜」　運將突關跳表！結局驚呆她：太瘋啦

暨大附設珠仔山日照中心獲核定　埔里鎮公所提供場館創全國首例

LOPIA感謝祭「日本和牛買1送1」搶爆！總經理三度道歉　海巡回留言

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

網購小包裝麵條缺貨！農會竟免費升級3倍量　他傻眼：倉儲是阿嬤？

斷崖式降溫來了！明晚急凍剩12度　回暖時間點曝

台北飯店貴爆！他改住網咖包夜爽睡「只要390元」：出門就捷運

郵局臨櫃開放領普發1萬　首日上午湧27.3萬人

華航「團票新公告」被激讚德政！達人列3優點　網：不用被情勒了

聽團仔集合！高雄新一波跨年卡司公布　滅火器將獻唱全新創作

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

韓國TWICE鐵粉「來台追子瑜」　運將突關跳表！結局驚呆她：太瘋啦

暨大附設珠仔山日照中心獲核定　埔里鎮公所提供場館創全國首例

LOPIA感謝祭「日本和牛買1送1」搶爆！總經理三度道歉　海巡回留言

台南嚴重車禍！機車碰撞聯結車起火　騎士一度命危被救回

正式和新壽分手　蔣萬安曬與輝達副總合照「歡迎世界來做鄰居」

建國高架連環撞！救護車鳴笛送病患　擦撞奧迪、遊覽車釀3傷

小鬼4天後冥誕！李易、六月低調帶「他生前最愛」上山：陪你喝早酒

Steam新主機不採補貼策略　開發者：體積、靜音表現自組電腦難達成

國防手冊普發版多賴清德簽名　國防部：是種鼓舞「沒有政治色彩」

「Jeep越野休旅」來台灣了、最快今年上市！寶嘉聯合全新台中展間開幕

金塊核心又1人倒下！開幕戰轟50分戈登二級拉傷　至少缺陣1個月

擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可

輝達落腳北士科T17、T18　吳東亮：新壽與台灣民眾站在一起

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

生活熱門新聞

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

週休三日連署過關！他點名「1行業」行不通

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「天琴」颱風　最新路徑曝

陳為民轟「台灣測速照相密度」是國恥！律師揭真相

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

更多熱門

相關新聞

林智勝驚現樂天棒球場！　全場大暴動...他激動喊：我快哭了

林智勝驚現樂天棒球場！　全場大暴動...他激動喊：我快哭了

「2025 FIREBALL Fest. 火球祭」今（24日）於桃園樂天棒球場進入第二日，壓軸演出的滅火器樂團帶來最大彩蛋，邀請今年剛退休的「大師兄」林智勝擔任特別嘉賓，瞬間引爆全場快2萬名樂迷尖叫，主唱楊大正激動介紹：「今天的特別嘉賓在我心中是非常偉大的球員，他有難以超越的紀錄，也在這座球場打了很多年。今天想邀請他來，跟所有曾為他加油的球迷們說說話。我已經快哭了，因為我是棒球迷。」隨即宣布：「歡迎大師兄林智勝！」全場歡聲震耳。

西拉雅5COOL音樂節集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

西拉雅5COOL音樂節集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

89炸街打趴民眾！打人前警方已接5通噪音報案

89炸街打趴民眾！打人前警方已接5通噪音報案

青山王、北港媽祖再次世紀相會　文總2025萬華大鬧熱11／29登場

青山王、北港媽祖再次世紀相會　文總2025萬華大鬧熱11／29登場

前妻聲請家暴令　惡男滅火器爆打她頭

前妻聲請家暴令　惡男滅火器爆打她頭

關鍵字：

標籤:高雄跨年滅火器芒果醬Ponay音樂節

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

黃子佼和被害人全和解

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面