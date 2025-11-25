LINE曝用戶每天平均打開14次　8成同意結合AI「提供24小時服務」

記者蘇晟彥／台北報導



LINE台灣於 25日舉行「LINE BIZ CONVERGE 2025」揭示以數據與AI為核心，帶領品牌邁向數位轉型新階段。面對AI浪潮，LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業高效率與彈性深化消費者關係，同時宣布多項產品與服務升級，包括 LINE Data Hub、LAP AI Agents，並升級 LINE MINI App 平台，全面強化跨產業服務基礎設施。此外，LINE正與Google Cloud探索合作機會，期望透過更緊密的技術整合。

▼LINE以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」三大策略為核心推動新篇章。（圖／LINE提供）

LINE滲透率93% 中重度使用者每日開啟22次 過半用戶運用AI搜尋與互動

品牌經營方式的轉變，來自於消費端行為的重新塑造。尼爾森《2025 LINE使用行為調查》顯示，LINE已成為民眾生活的重要入口，滲透率高達93%，使用者平均每日開啟次數為14次，五成為中重度使用者，每日平均開啟22次，反映消費行為正持續往「數位場景」集中。

消費者呈現「兩極需求」並行，務實需求與情感需求：重視CP值與折扣促銷、高回饋的支付方式，同時也更在意情感回饋和當下享受，有72%同意追求生活小確幸重要性、59%偏好即時享樂。另一個不可忽略的趨勢是，AI應用也正快速融入生活決策流程。近八成使用者同意LINE也與AI服務結合，並肯定其提供24小時、不必等待的客服互動，近5成的使用者認為AI更好的融合在日常行程中，顯示AI正在協助消費者「資訊整合」與「決策輔助」，強化對於效率與精準度的期待。

LINE用Data與AI譜出品牌經營新篇章

LINE官方帳號在台灣的應用持續成長，官方帳號數已達340萬個，每位用戶平均加入約60個帳號，今年成長前五名分別是零售電商、學校教育、媒體社群與餐飲，專業人士及行政機關則因自媒體及微創業與副業浪潮，越來越多人透過LINE官方帳號經營個人品牌與專業服務，再加上地方及中央行政機關陸續開設LINE官方帳號，使LINE的角色從溝通工具延伸為跨產業的服務基礎設施。

LINE正透過運用 Data整合內外部數據、以DX (Digital Transformation數位轉型) Solution推動營運流程數位化與整合、並利用AI + Agent提升互動效率，最終並以Touchpoint延伸線上到線下的體驗連結。LINE台灣企業解決方案事業群產品部資深總監蔡昆錡表示：「LINE整合數據、工具與AI應用，推出AI輔助與模板等工具，協助品牌將洞察真正轉化為行動，打造能持續進化的行銷體系。」

LINE Data Hub整合數據 協助品牌自動化生成精準受眾洞察

在數據整合與精準行銷方面，新推出的「LINE Data Hub」將透過 Data Clean Room 進行跨資料安全整合，協助廣告主將第一方資料與 LINE 生態系內的使用者行為數據比對、整合、分析後，運用跨生態圈資料更精準優化投遞策略．預計2026年第二季推出。

「開店幫手」整合社群購物功能 團主聊天開團一條龍

透過工具與生態服務的串聯，品牌能在既有LINE官方帳號基礎上建立更高效率的營運模式，並縮短用戶從接觸到轉換的距離。針對LINE社群中團購與分享式購物，LINE預計將於2026年1月推出串連「開店幫手」的社群購物功能，在LINE社群頁面中開通「開店幫手」入口。

AI驅動行銷流程革新與工具

為持續以AI技術強化企業與店家的數位營運，LINE針對展示型廣告推出全新「LAP AI Agents」，以AI輔助自動化三項核心投放流程，將自2026年第一季起分階段上線：

Campaign Agent：依據行銷目標與預算自動建立投放架構，縮短上線準備時間

Creative Agent：根據入口網頁內容自動生成素材組合與文案建議，加速創意產出

Report Agent：整合投放數據並提供優化方向，協助品牌快速調整策略

為輔助店家回覆好友、支援客服，11月剛上線的官方帳號AI聊天機器人，只要是購買「聊天進階方案」的帳號，後台登入即可使用，幫助商家品牌即時回覆常見問題。輔助工具的部分，2026年6月預計推出「上架幫手」幫助一鍵完成「開店幫手」上架、「自動貼標Agent」即時分析標記用戶，分眾貼標更智慧。