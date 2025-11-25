「保證獲利」屏東嬤誤信話術匯50萬　警切換客語勸阻守住積蓄

▲枋寮警方以客語勸阻阿嬤被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名80歲獨居林姓婦人，日前在 LINE 結識陌生男子，對方以甜言蜜語取得信任，再以「黃金投資」與「保證獲利」誘騙她至銀行提領50萬元準備匯款。林婦深信對方真誠，堅稱未受騙。行員察覺異狀通報警方，員警到場後聽出她以客語回應，立即以客話耐心勸導，說明常見詐騙手法與陷阱，成功阻止匯款，守住她的養老金。

枋寮警分局佳冬分駐所，日前接獲華南商業銀行佳冬分行通報，稱有民眾欲提領大筆資金進行黃金投資，疑似遭詐騙，需警方協助。

警員曾溢辰到場了解，得知80歲獨居林姓婦人於日前，以手機軟體LINE認識一名陌生男子，對方以甜言蜜語搏取信任後，再以「黃金投資買賣」及「保證獲利」等話術，誘使林婦至銀行臨櫃提領新臺幣50萬元。林婦當下仍深信對方真誠，堅稱自己沒有受騙。曾員在交談中細心察覺林婦以客語回應，便立即切換客話耐心溝通，說明詐騙集團常見的話術與陷阱，並提醒她千萬不要再依照對方指示行動。所幸成功打消林婦投資念頭，守住她的養老金，避免淪為詐騙集團的提款機。

分局長盧恒隆表示，感謝行員及警察在第一時間展現高度警覺性，主動關懷民眾，並公私協力聯手攔阻詐騙，故特地率領偵查隊及佳冬分駐所，前往華南商業銀行佳冬分行頒發感謝狀及獎金。另提醒最新修訂的「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」自10月1日上路，金融從業人員成功攔阻詐騙最高可獲1萬元獎金。