角頭「瘋寬」中彈亡！曾用老虎鉗剪人手指　派比特犬攻擊討債人

▲名間殯儀館旁發現槍傷男屍。（圖／記者高堂堯攝）

記者劉人豪／南投報導

南投縣名間鄉24日下午驚傳外號「瘋寬」的53歲吳姓男子，倒臥在自小客車不動、呼喊無反應，警初步確認為槍枝自戕案，現場留有一把槍，詳細死因仍待檢方相驗。據了解，吳男作風強悍，曾多次唆使小弟暴力討債，甚至涉及強押被害人、棍棒毆打、恐嚇「斷手斷腳」等惡行，被法院判刑1年6月。

根據判決，吳男因李姓男子向其追討工程欠款而心生不滿，聯手他人於2022年8月6日，派人車到李男住處，將人帶到吳男辦公室討論債務，隨後吳男毆打李男數下恐嚇斷手腳後，其他人分別壓制李男，並持球棒朝李男手、腳毆打，吳男再令其飼養的比特犬攻擊李，致李男左臉部撕裂傷8公分、下巴擦傷、左側手部擦挫傷、左側膝部挫傷、右側大腿擦傷、左側腕部擦傷、被狗咬傷等傷害。

吳男另基於恐嚇犯意，於2023年7月22日，以通訊軟體LINE語音傳送訊息內容為，「你和解書寫出來大家都平安無事，要把事情搞大或結束我都不要緊」等語給李男友人，要求轉傳給李男。

法院審酌，吳男僅因不滿李男向其追討債務，即率眾以訴諸暴力之方式為剝奪他人行動自由及傷害犯行並恐嚇，依犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑7月。又共同犯傷害罪，處有期徒刑1年。又犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年6月。

另外吳男也曾夥同他人恐嚇、徒手及以槍身毆打，還用老虎鉗剪斷別人左手小拇指骨頭。根據判決，廖姓男子遭人質疑詐賭，因而遭人押走及施暴，手指被吳男持老虎鉗剪斷。