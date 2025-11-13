馬太鞍溪新堰塞湖下午恐溢流　8村3里列紅色警戒疏散範圍

▲▼馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方約300公尺處新增一處堰塞湖。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署今日清晨6時30分運用無人機空拍發現，馬太鞍溪堰塞湖溢流口下方約300公尺處新增一處堰塞湖，研判為今日凌晨2時53分右岸邊坡土石滑動、阻塞河道所致，目前持續蓄水中，若以每小時入流量8萬噸預估，今日16時即可能蓄滿溢流，花蓮分署正嚴密監測。

根據林業保育署花蓮分署今日10時的監測資料，新堰塞湖壩高40公尺、面積約5公頃、水量32萬噸、面積7.6公頃，蓄滿水量約100萬噸，若蓄滿溢流並在在1小時內導致壩體完全潰決，將產生560cms的洪峰流量，馬太鞍溪下游大馬堤防河段斷面(明利村)將可能因此抬升0.6公尺，馬太鞍溪橋斷面水位可能抬升約0.8公尺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新堰塞湖壩高40公尺、面積約5公頃、面積7.6公頃，蓄滿水量約100萬噸，估13日下午4點溢流。

考量因鳳凰颱風影響，河道地形改變且淤積土砂，且光復臨時堤防堤腳也有部分沖刷，已通報花蓮縣政府以既有疏散範圍加上颱風期間之最大淹水範圍做為最新警局疏散範圍，包括光復鄉大馬村、大平村、東富村、大同村、大安村、大華村、北富村；鳳林鎮長橋里、大榮里、山興里；以及萬榮鄉明利村等地，均應維持紅色警戒狀態。

至於原有堰塞湖，今日10時面積約6.6公頃，蓄水量約50萬噸，水位在過去59小時內下降11.7公尺，蓄水量減少約115萬立方公尺，目前下切速度已趨緩，水位變化趨於穩定。

林業保育署花蓮分署將持續以空拍與地面監測方式監測堰塞湖動態，並滾動更新各項監測資訊。也提醒光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉等警戒範圍內民眾，務必配合政府進行疏散、撤離與收容避難作業、並遠離河道，以確保安全。

