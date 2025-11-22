　
新北雙榮耀！再奪永續微電影獎　校舍活化×美感旅行躍上亞太舞台

新北雙榮耀！再奪永續微電影獎　校舍活化×美感旅行躍上亞太舞台 （圖／新北市政府教育局提供）

▲三芝國小陽住分班轉型「山海藝術園區」，融合北海岸自然景觀、生態教育與藝術展演。

圖、文／綜新北市政府教育局提供

一座校園，不只是建築，更是承載世代記憶與地方希望的教育基地。新北市以《閒置校舍活化二部曲─走進·重生校舍》與《美感旅行，守護教育永續》兩部微電影，參加台灣永續能源研究基金會主辦之「第9屆金鵰獎永續微電影競賽」，從全國170多部作品中脫穎而出，勇奪銀獎與銅獎雙榮耀。市長侯友宜19日於市政會議接受團隊獻獎，並肯定教育局以影像說故事的永續行動力，讓「校舍再生、美感共學」走上國際舞台。

市長侯友宜表示，新北市以「活化校舍、延續教育精神」為目標，近年以跨局處及公私協力的形式推動校舍活化，導入藝術共創、實驗教育、銀髮俱樂部及社區中心等多元再生模式，讓閒置空間化身地方文化的新亮點。未來新北將持續推動「美感教育×校舍永續」雙軌計畫，與大專院校、藝術團體攜手打造「新北美感藝勢力」，讓美感融入日常，成為城市氣質的一部分。

新北雙榮耀！再奪永續微電影獎　校舍活化×美感旅行躍上亞太舞台 （圖／新北市政府教育局提供）

▲食育×美感教育，中和國小學生手作pizza創意餐點。

榮獲銀獎的《走進·重生校舍》以影像捕捉校園新生契機。三芝國小陽住分班轉化為「山海藝術園區」，融合北海岸自然景觀、生態教育與藝術展演，成為藝術家駐地創作基地；貢寮國小吉林校區再生為「和禾聚落」，復刻1920年代石頭屋原貌，設立青年培力工作站，串聯梯田保育、生態教育與青年返鄉，為地方創生注入新動能。

新北雙榮耀！再奪永續微電影獎　校舍活化×美感旅行躍上亞太舞台 （圖／新北市政府教育局提供）

▲吉林校區轉型為和禾聚落。

新北雙榮耀！再奪永續微電影獎　校舍活化×美感旅行躍上亞太舞台 （圖／新北市政府教育局提供）

▲和禾和聚落改造後校舍內部嶄新樣貌。

銅獎作品《美感旅行，守護教育永續》則以「新北市美感頻道」為概念，製作超過30支主題影片，涵蓋藝術欣賞、創作體驗及校園美感課程，累計觀看人次突破26萬。影片以親近視角紀錄新北三年來在文化保存、藝術美學與環境守護等面向的實踐行動，邀請市民「用鏡頭旅行城市」，一同發現新北之美，傳承藝術教育永續力量。

新北雙榮耀！再奪永續微電影獎　校舍活化×美感旅行躍上亞太舞台 （圖／新北市政府教育局提供）

▲貢寮國小吉林分班-保育課程。

新北雙榮耀！再奪永續微電影獎　校舍活化×美感旅行躍上亞太舞台 （圖／新北市政府教育局提供）

▲校園那藝課系列影片EP7樂陶的饗食天堂，學生陶藝作品分享。

教育局表示，近6年來市府已投入超過300億元進行校舍新建、整建與耐震補強，並推動「閒置校舍活化再生計畫」，讓校園成為知識、文化與情感交流的共學空間。另自2021年起建置「美感跨域共學基地」，設立「藝術雙語資源中心」、「藝術STEAM創發中心」與「美感教育影音中心」，開發雙語教材、培養跨域藝術人才並製播教育影像內容。未來將以「永續×美感×共融」為核心，讓每一座校園都成為社區美感的延伸，形塑世代共榮的教育新典範。

新北雙榮耀！再奪永續微電影獎　校舍活化×美感旅行躍上亞太舞台

