地方 地方焦點

永和大陳公辦都更新里程碑　侯友宜出席單元6動工

▲▼ 永和都更,大陳地區,公辦都市更新,漢皇建設,侯友宜,新北 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲「永和新生地（大陳地區）」更新單元6更新後建築示意圖。

圖、文／新北市政府城鄉發展局提供

新北市政府辦理的「永和新生地（大陳地區）更新單元6公辦都更案」今（24）日上午舉行開工動土典禮，大陳公辦都更案是全臺最大、最複雜困難的公辦都市更新計畫，市長侯友宜到場與居民及民意代表共同祈福，象徵大陳地區更新進程再邁進重要一步，70年未改變，現在正在改變！

▲▼ 永和都更,大陳地區,公辦都市更新,漢皇建設,侯友宜,新北 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲更新單元6開工動土典禮，侯友宜市長出席。

▲▼ 永和都更,大陳地區,公辦都市更新,漢皇建設,侯友宜,新北 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲更新單元6開工動土典禮儀式。

更新單元6面積約1.1公頃，範圍內有173戶，過去因建物老舊、增改建凌亂，消防動線狹窄、居住品質不佳等問題長期困擾居民。市府自110年成功完成招商，由漢皇建設擔任實施者後，便與團隊積極推動相關作業；並於111年設置「良陳‧美寓製造所」駐點中心，深入社區逐戶訪談，協助溝通權益、解答疑問，逐步凝聚住戶共識。最終僅以兩年即完成審議核定並全數順利點交，展現「公私協力」在大規模都更推動上的效率與成果。

本案建築規劃以環境永續與公共利益為核心，以黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，並規劃綠帶與開放空間，同時提供公共化幼兒園與社會住宅，打造永和地區嶄新的宜居環境。市府將確保工程如期如質，預計於119年底讓住戶入住新居。

▲▼ 永和都更,大陳地區,公辦都市更新,漢皇建設,侯友宜,新北 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲侯友宜市長與孫正乾董事長參與動土儀式。

▲▼ 永和都更,大陳地區,公辦都市更新,漢皇建設,侯友宜,新北 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲市長於金鏟上簽名。

大陳地區其他單元更新亦同步推進，包括單元2已入住、單元3施工中、單元7已於今年10月大會通過後預計明年動工、單元5審議中，單元1與單元4也進入公開展覽階段。未來全區完成後，將提供活動中心、公托、日照中心、社宅與市場等多元服務設施，且鄰近興建中的萬大線，形成具備便利、休憩與交通便捷生活機能的新生活圈。

▲▼ 永和都更,大陳地區,公辦都市更新,漢皇建設,侯友宜,新北 。（圖／新北市政府城鄉發展局提供）

▲侯友宜市長上台致詞。

侯市長強調，大陳更新是長期耕耘的成果，市府會持續以責任與效率推動改造，讓永和大陳地區成為新北公辦都更的示範案例，帶給市民更安全、舒適、永續的生活環境。

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

