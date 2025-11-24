　
吃藥後喝酒「間隔2小時也沒用」！藥師警告：嚴重恐休克

藥與酒間隔2小時吃就沒事，是錯誤觀念。（示意圖／Pexels）

▲藥師表示，藥與酒間隔2小時吃就沒事，是錯誤觀念。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

許多人都知道吃藥時應避免飲酒，但部分民眾誤以為只要「錯開時間」即可無虞。對此，藥師洪正憲近日提醒，大眾對「藥與酒間隔2小時就沒事」的觀念是一大迷思，實際上即使間隔數小時，藥物與酒精仍可能在體內相遇產生交互作用，輕則藥效失衡，重則可能引發嚴重副作用甚至休克。

洪正憲指出，藥物進入體內後，會歷經吸收、分布、代謝與排泄等過程，可能停留數小時到數天不等；而酒精同樣經由肝臟分解，半衰期約為4至5小時。也就是說，即便服藥與飲酒時間錯開兩小時，仍有高度機率在體內交會，引發潛在危險。

藥師提醒，部分藥物與酒精交互作用尤其嚴重，包括：

1.鎮靜安眠藥、抗憂鬱藥：合併酒精使用會加強中樞神經抑制，導致極度嗜睡、反應遲鈍，嚴重者恐呼吸抑制或昏迷。

 2.止痛藥：常見的普拿疼（acetaminophen）與酒精同用，會增加肝臟負擔，引發肝損傷；NSAIDs類（如ibuprofen）則提高胃潰瘍與胃出血風險。

3.慢性病藥物：如降血糖藥併用酒精，恐引發嚴重低血糖；抗凝血劑warfarin則可能導致難以控制的出血。

4.抗生素：如metronidazole或某些頭孢菌素，與酒精併用會出現「類戒酒反應」，包括臉紅、心悸、噁心嘔吐等，甚至可能引發休克。

針對安全間隔時間，洪正憲建議，至少需間隔12小時才較為穩妥。部分特殊藥物如disulfiram，甚至在停藥後兩週內仍須避免飲酒，以防反應發生。

他強調，「最安全的原則就是用藥期間完全避免飲酒。」若有固定飲酒習慣，應主動告知醫師或藥師，讓專業人員進行評估與調整。用藥安全不容輕忽，唯有誠實告知、遵從建議，才能有效守護健康、避免憾事發生。

