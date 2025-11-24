「有名的鬼」幾乎是女鬼　兩廳院「2026 TIFA」集結9國106場演出

▲兩廳院「2026台灣國際藝術節（TIFA）」將於2026年3月8日至5月30日舉行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2026台灣國際藝術節（TIFA）」將於明年3月8日至5月30日舉行，兩廳院今（24）日公布16檔節目，集結9國、共106場演出。其中導演徐堰鈴、編劇李屏瑤共同打造《仙女三重奏》，李屏瑤提到，社會常針對超過一定年齡的女性貼上負面標籤、抹滅她們的聲音，但如果看「鬼魂」，有名的鬼幾乎都是「女鬼」，像林投姐、紅衣小女孩，「她們生前被壓抑，死後反而有力量、有話語權」，因此這齣實驗劇場將以黑色幽默，寫出母女祖孫三代的生命告白，讓女性說出自己的故事。

「2026台灣國際藝術節（TIFA）」邁入第18屆，今年邀請美國、加拿大、英國、法國、德國、葡萄牙、丹麥、加泰隆尼亞與台灣等9國頂尖創作者，共推出106場演出，將在2026年3月8日至5月30日登場，節目自2025年12月1日開放兩廳院會員預購，12月8日全面啟售。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《仙女三重奏》描繪三代女性的生命故事。（圖／記者林育綾攝）

《仙女三重奏》編劇李屏瑤說，社會常常替超過一定年齡、仍未婚的女性貼上負面標籤，她自己甚至被媽媽警告，「沒結婚就過世的女生，最後都會變孤魂野鬼」，她後來發現，有名的鬼還真的幾乎都是女鬼，像是林投姐、紅衣小女孩⋯等，這些女性生前多半遭受委屈、被抹滅聲音，卻在成為「鬼」之後，反而擁有了力量與話語權。

於是《仙女三重奏》就從這個矛盾出發，描繪母女祖孫三代，讓女性角色有機會說出自己的生命經驗，但會用「黑色幽默」、「輕鬆」的方式，去談論家族、性創傷等許多女性難解的議題。她也提到，這次主視覺要求一定要出現一台機車，和劇中三代女性的生命情境緊緊扣在一起。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，這屆可以看到許多第一次登上TIFA，但在台灣藝術界已相當成熟的創作者，「不是刻意找新秀，而是社會走到這裡，這些創作能量也成熟到理所當然可以站上這個舞台」。

▲「丞舞製作團隊（B.DANCE）」以全新作品《網》首度登上國家戲劇院。（圖／記者林育綾攝）

在台灣創作方面，還有「丞舞製作團隊（B.DANCE）」以全新作品《網》首度登上國家戲劇院，由藝術總監暨編舞蔡博丞說，「當世界崩解時，我們只能依賴彼此」，他從戰火與社會動盪發想，凝視人在制度與歷史中的牽繫，以舞者身體交織出當代焦慮。

「莎士比亞的妹妹們」劇團30周年，首度邀請導演洪唯堯合作《沒有派對》，延續王嘉明「常民三部曲」的精神，結合樂團「草東沒有派對」音樂與即時影像，描寫世代的躁動與迷惘。

現任兩廳院駐館藝術家王宇光，帶來歷經7年淬鍊的《捺撇 duo》，首次在台灣劇院正式亮相，並邀請其師蘇安莉與國家文藝獎得主古名伸同台，以跨世代身體對話書寫師徒與傳承關係。

「台北室內合唱團」帶來《島嶼上沒有四十四隻石獅子》，由作曲家林桂如與導演洪千涵攜手，打破傳統合唱隊形與演出想像，讓聲音在空間中游走，編織出島嶼記憶。

「僻室 House Peace」與在地實驗「ET@T」合作的《獸靈之詩：頭骨的召喚》，則運用VR與MR技術，把台灣原創文學轉譯為XR劇場，導演吳子敬希望觀眾在虛擬實境中與「獸靈」相遇，體驗表演藝術跨媒介的未來可能。

國際節目部分，兩廳院歷經多年終於邀請到「舞蹈劇場傳奇」碧娜．鮑許（Pina Bausch）的遺作《如石頭上的青苔》“…como el musguito en la piedra, ay si, si, si…”，讓這部備受期待的作品首度在台完整呈現；開幕則由男中音布萊恩．特菲爾（Sir Bryn Terfel）與指揮梵志登（Jaap van Zweden）攜手長榮交響樂團，帶來音樂會《諸神與魔鬼》（Demons and Valhalla Gods），重溫歌劇中的神話角色與磅礡場面。

法國劇場鬼才喬埃．波默拉（Joël Pommerat）將以原班卡司重現《兩韓統一》（La Réunification des deux Corées），以20個片段拼貼出當代親密關係。

德國導演克里斯多福．魯賓（Christopher Rüping）則帶來舞台版《不過就是世界末日》（It’s Only the End of the World），延續他在2019年《夜半鼓聲》於TIFA引起的討論，再度把家庭與孤寂搬上舞台。葡萄牙法朵天后瑪麗莎（Mariza）也將來台，以當代樂隊編制演唱里斯本巷弄的靈魂之歌。

舞蹈與跨域創作方面，以色列裔英國編舞家侯非胥．謝克特（Hofesh Shechter）帶來新作《潛夢劇場》（Theatre of Dreams），以強烈節奏與光影翻攪潛意識。

加拿大編舞家克莉絲朵．派特與劇作家強納森．楊（Crystal Pite & Jonathon Young）攜作品《集會遊戲》（Assembly Hall）回歸，讓語言、肢體與敘事在古今錯置的場景中，重構人群聚集的荒謬。

西班牙巴羅．德維爾劇團（Baro D’evel）《泥是誰？》（Qui Som?）以陶土為主角，在崩塌與重塑中追問「我們是誰」，法國拉貝克姊妹（Katia & Marielle Labèque）則以雙鋼琴演繹菲利普．葛拉斯（Philip Glass）的《考克多三部曲》（Cocteau Trilogy），用音樂重訪電影大師筆下的光影宇宙。

劉怡汝表示，TIFA一向把「台灣創作」與「國際大師」放在同一個舞台上，並不是要比較誰厲害，而是讓觀眾看到，台灣創作者在自身條件與背景下，長出獨特的表演語言。而這一批登上TIFA的台灣團隊，也有多數早已在國內外累積一定聲量，現在只是水到渠成地被看見，她也期待未來能有更多台灣作品持續巡演國際。

她強調，TIFA節目選擇多元，不需要是平時看表演的人才適合走進來，更希望它是很多人第一次接觸表演藝術的「入門磚」，多達百種選擇，讓觀眾可以從自己感興趣的主題或形式出發，找到喜歡的作品。完整節目及購票資訊，可上國家兩廳院官網查詢。