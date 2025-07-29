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兩廳院「秋天藝術節」7檔跨國節目登場　看完還能在劇場「躺著聊」

▲▼兩廳院「2025秋天藝術節」。（圖／國家兩廳院提供，黃國瑞設計）

▲兩廳院「2025秋天藝術節」即將啟售。（圖／國家兩廳院提供，黃國瑞設計）

記者林育綾／台北報導

兩廳院「2025秋天藝術節」將於10月17日至11月30日展開，以「在裂縫中重組我們」為策展核心，聚集來自台灣、希臘、比利時、韓國等7檔節目，共21場演出，以及周邊活動。更與居家品牌眠豆腐合作，在表演後策劃「躺著聊」系列活動，讓觀眾在劇場大廳躺著邊吃邊聊。

2025秋天藝術節從「裂縫」出發，橫跨身分重構、記憶轉譯、族群遷移、語言邊界，建構探索「我們」的劇場路徑。7檔節目展現當代劇場強大的表演能量、多元樣貌，囊括歐、亞洲世界級演出。

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包括金曲歌王桑布伊帶來《無界的疆域》，從卑南族的故事與記憶出發，以歌聲編織族群的歷史與當代經驗。

▲▼兩廳院「2025秋天藝術節」，區秀詒 × 陳侑汝（她的實驗室空間集）《K與龐蒂的神秘降靈》。（圖／兩廳院提供）

▲區秀詒與陳侑汝（她的實驗室空間集），共同創作《K與龐蒂的神秘降靈》。（圖／兩廳院提供）

區秀詒與陳侑汝（她的實驗室空間集），共同創作《K與龐蒂的神秘降靈》，結合東南亞傳說、歷史殘影、影像敘事，在劇場召喚幽靈，直面國族流動與被遺忘的命運。

TAI身體劇場《最後的隧道》則在儀式性的身體語彙中，重新安置被遷徙的記憶，探索歷史、神話與族群間的錯位與重建。 

▲▼兩廳院「2025秋天藝術節」，南韓藝術家Jaha Koo最新作品《超辛奇小熊軟糖》。（圖／©Bea Borgers攝影／國家兩廳院提供）

▲南韓藝術家Jaha Koo最新作品《超辛奇小熊軟糖》。（圖／©Bea Borgers攝影／國家兩廳院提供）

南韓創作者Jaha Koo曾3度來台，用《悲劇三部曲》寫下完售佳績，最新作品《超辛奇小熊軟糖》從飲食切入，構築出一場獨特的離散創傷敘事。

▲▼兩廳院「2025秋天藝術節」。尤瑞匹底斯．拉斯卡瑞迪斯《泰坦》劇照（圖／©Julian Mommert／兩廳院提供）

▲《泰坦》以強烈視覺與怪誕風格，打破敘事框架。（圖／©Julian Mommert／兩廳院提供）

希臘荒謬劇場先鋒尤瑞匹底斯．拉斯卡瑞迪斯，以強烈視覺與怪誕風格，打破敘事框架、描繪文明邊界崩解的《泰坦》。

▲▼兩廳院「2025秋天藝術節」，希臘／阿爾巴尼亞新銳劇場導演馬里奧．貝努西《仁慈小酒館》跳脫語言束縛，深情召喚並重新演繹過往記憶。（圖／©Theofilos Tsimas／兩廳院提供）

▲《仁慈小酒館》跳脫語言束縛，深情召喚並重新演繹過往記憶。（圖／©Theofilos Tsimas／兩廳院提供）

希臘／阿爾巴尼亞新銳劇場導演馬里奧．貝努西《仁慈小酒館》跳脫語言束縛，深情召喚並重新演繹過往記憶。

▲▼2025中國信託新舞台藝術節✕兩廳院秋天藝術節 楊．馬騰斯《再見狗日子》劇照（2014年版）（圖／©Alwin Poiana／兩廳院提供）

▲比利時編舞家楊．馬騰斯帶來成名作《再見狗日子》。（圖／©Alwin Poiana／兩廳院提供）

還有比利時編舞家楊．馬騰斯，兩年前以《任何搞分裂的企圖都將以粉身碎骨告終》創造話題，帶著再製經典成名作《再見狗日子》回鍋秋天藝術節，透過極簡舞蹈剖析觀演關係。 

另外推出18場豐富周邊活動，包括攜手深耕公共議題的《報導者》，以「對話」為核心策劃系列活動，包含《眾聲與我們》特展、「好哲凳 × The Real Story Live Podcast」、「好哲凳思辨講座」，邀請觀眾站在劇場與新聞視角的交界，展開更深層的社會對話等。 

此外也跟台灣居家品牌「眠豆腐」合作，讓觀眾在藝術體驗之外，延續觀演後的身心感受，除了提供會員預購與套票贈禮，還策畫系列活動「躺著聊」，在表演後打造出實際對話空間，邀觀眾進入劇場大廳，躺上眠豆腐，邊吃邊聊，讓藝術與生活在輕鬆狀態交會。

「2025秋天藝術節」由國家兩廳院主辦，將於10月17日至11月30日展開，8月1日開放兩廳院會員預購，8月8日中午12點於「OPENTIX兩廳院文化生活」正式啟售，8月31日前有早鳥85折優惠。

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