生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員最低時薪245元明年上路　工會嗆平台：敢漲價就是欺騙社會

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員享最低時薪下限保障將於明年上路。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡玟君／台北報導

勞動部21日正式預告推出《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，明訂未來外送員接單換算後，每小時薪資不得低於245元。外送員工會今（22日）表示可接受，也強調這比平台對外公布的外送員的平均時薪還要低，若平台未來將費用轉嫁消費者，那就會質疑平台是否長期在欺騙社會。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，此次草案重點在於讓外送員能有最低薪資的保障，而不會被外送平台無限制的苛扣，他更表示就有外送員一單只賺15元，平台一次給三單也不過45元。

蘇柏豪說，外送員除了沒有收入保障，車輛損耗也需自己負擔，且外送平台提供的第三責任險也不完整，都是外送員自己花錢補足。他強調，透過此次外送員專法並非為了提高收入，而是能有最低收入和更完整的保險保障，「一般勞工都有最低薪資保障，那外送員也應該要有。」

▲▼UberEats,外送（圖／記者劉維榛攝）

▲外送員公會認為，未來新法要求的最低時薪比平台公布的平均時薪還低，不應轉嫁消費者。（圖／記者劉維榛攝）

根據《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，未來外送員每筆訂單換算後的每小時薪資不得低於最低工資的1.25倍，以2026年最低時薪估算即為245元，並同時不得低於交通部核算的基本運價，採「兩者取其高」機制保障收入。

而有民眾擔心，若法律通過後叫外送會變貴。蘇柏豪表示，根據Uber Eats過去揭露的數據指出，外送員每小時平均薪資為270至290元，此次法案僅要求能有最低保障245元，比平台自己公布數據還要低，若未來提高收費、並轉嫁給消費者，那他會質疑平台是長期在欺騙社會。

11/20 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

外送員薪資大改革！明年每小時不低於245元

外送員薪資大改革！明年每小時不低於245元

勞動部今（21日）正式預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，首度以法律明確規範外送平台、外送員、消費者與合作商家之間的四方關係，盼平衡各方權力與義務。草案最大亮點是報酬保障，未來外送員每筆訂單換算後的每小時薪資不得低於最低工資的1.25倍，以2026年最低時薪估算即為245元，並同時不得低於交通部核算的基本運價，採「兩者取其高」機制保障收入。

外送員分享客戶裸體片　反控：我被性騷擾

外送員分享客戶裸體片　反控：我被性騷擾

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

澎湖三總急診徵才「最高時薪1450元」　薪水低引熱議...醫也搖頭

澎湖三總急診徵才「最高時薪1450元」　薪水低引熱議...醫也搖頭

啟動外送產業法制化　首重保障規劃與責權承擔

啟動外送產業法制化　首重保障規劃與責權承擔

