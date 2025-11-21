外送員薪資大改革！明年每小時「不低於245元」　平台停權要說清楚

▲勞動部預告制定《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案。（圖／勞動部，下同）

記者閔文昱／綜合報導

勞動部今（21日）正式預告《外送員權益保障及外送平台管理法》草案，首度以法律明確規範外送平台、外送員、消費者與合作商家之間的四方關係，盼平衡各方權力與義務。草案最大亮點是報酬保障，未來外送員每筆訂單換算後的每小時薪資不得低於最低工資的1.25倍，以2026年最低時薪估算即為245元，並同時不得低於交通部核算的基本運價，採「兩者取其高」機制保障收入。

外送員長期反映接單像「開盲盒」，不清楚路程與收入風險。草案因此要求平台在派單時必須揭露完整訂單資訊，包括預估報酬、取送餐地點、預估送達時間等，讓外送員能自主判斷是否接單。平台不得強制上線，外送員拒單或下線也不得遭不利對待，正式確保外送員享有「離線權」與作業自主。

為避免過去平台動輒停權造成外送員生計中斷，草案加強救濟機制，規定平台若要終止契約，必須說明具體理由並負舉證責任，且需設立「獨立申訴小組」，由外部專家及工會代表組成，確保外送員遭停權後能有實質申訴管道。若平台違法停權或未提供保險即讓外送員上線，各地方政府最高可開罰50萬元。

在保險義務方面，專法明定平台必須為外送員提供團體傷害保險、責任保險，並負擔外送員加入職災保險的費用。天然災害時，只要政府宣布某地區停止上班，外送平台也需同步暫停營運，不得要求外送員冒險送單，以降低外送員在颱風天、豪雨等狀況下的職災風險。

草案也將由勞動部、交通部與經濟部共同分工，制定平台與外送員、消費者、商家之間的定型化契約應記載與不得記載事項，包括停權規範、報酬計算、申訴制度到商家合作條款等，都將納入標準化管理。不過草案對商家的罰則較為寬鬆，目前僅要求經濟部制定範本，若商家違反則以民事賠償處理，引發外界對「罰則失衡」的討論。

勞動部強調，外送服務已成為社會運作的重要產業，但外送平台長期握有資訊、技術與價格制定的強勢地位，外送員卻需自備機車、承擔油資、維修與停權風險，必須透過立法改善不對等關係。草案將公告7天供各界提出意見，勞動部表示會持續蒐集意見，在立法院審查前完成調整，盼打造更健康的外送產業環境。