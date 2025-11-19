38歲男徵女友！自封台大學霸「去年考上公務員」　留言區淪陷

▲台大。（圖／記者許敏溶攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名38歲網友近日在徵友社團發文，自稱「台大學霸」的他透露，去年考上公務員，歡迎有興趣的人私訊聊聊。PO文掀起熱烈討論，律師林智群更直言，學霸並沒有把妹優勢，「應該是比房子、車子、收入吧？」

該名網友在臉書社團「結伴同行單身交友谷」發文，表示今年38歲，是台大學霸，去年已考上公務員，歡迎有興趣的女生主動留言或私訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，大票網友洗版回應，「很少看到自稱學霸的」、「台大博士班當普考公務員，可憐啊」、「現在才考上，你的學弟可能都當上科長了」、「最近梁靜茹有給你東西喔」、「公職現在不吃香了，台積電、聯發科薪水都屌打你」、「普考的薪水還真的普普的」。

林智群看完忍不住吐槽，「38歲才考上公務員自稱學霸？」他直言，這個年紀若要比較自身條件，應該著重在房子、車子和收入，而非早已離校許久的學霸標籤，「學霸？可以吃嗎？你開心就好。」

他中肯表示，學霸在學生時代，追求戀愛本來就沒有明顯優勢了，出社會後更是如此。而不少人也點頭直呼，「會用這個當自己的條件拿來說嘴的，光聽就很倒彈」、「學霸不是應該當年考上嗎？是不是誤會了什麼」、「38歲…我都出社會12年了」。

►元老狂打臉「別再說館長送豪車」 PTT卻炸鍋：比送的更爽

►京都搭計程車「被逼給零錢」 運將鎖門狂罵！台女嚇壞了

►上班都在打遊戲！館長爆「大師兄刷紫變」噴百萬 釣出一票老司機