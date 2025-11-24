蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院院會日前三讀通過《地方制度法》修正案，明年起直轄市都能設置三位副市長，被外界視為「李四川條款」。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（24日）批評，國會議員修法是希望國家長治久安，「我不停的在為新北市400萬的市民著想，但國民黨卻只為台北市長著想」。

立法院院會21日三讀通過《地方制度法》修正案，不過此修法被外界認為是「李四川條款」，被視為國民黨2026年新北市長參選人熱門人選的台北市副市長李四川今（24日）接受媒體人尚毅夫的網路節目「新聞給問嗎？」時指出，《地方制度法》修法後，蘇巧慧能力強可以只請一個副市長。

對此，蘇巧慧回應，作為國會議員，在立法院修法，都是希望能建立國家長治久安的制度，很可惜國民黨版《地方制度法》是為了人口減少的台北市，多增加一席副市長。

蘇巧慧批評，國民黨版的《財劃法》，把台北市統籌分配款預算大幅增加，卻讓新北市的統籌分配款人均再次成為全國的最低，「我不停的在為新北市400萬的市民著想，但國民黨卻只為台北市長著想」。

而談及李四川說要政績不要只會穿得漂亮，被批評沒有性別意識，蘇巧慧認為，李四川應該只是誇獎她穿得漂亮，沒有歧視女生喜歡打扮的意思。不過，她也認為執政就是要看政績，所以她用自己在國會15次優秀立委表現，在地方得到三屆地方鄉親認同的政績，來爭取服務新北市民機會。將來，她不但會繼續穿著得體合宜，也希望能讓新北漂漂亮亮。

媒體也好奇，蘇巧慧競選團隊組成年輕，年齡都在30歲上下，和年輕團隊互動時，大家講話是否會比較直接？蘇巧慧表示，新北市幅員廣大，議題也非常多，所以在這次選戰過程需要有好的經驗，也要有更新的創意。

蘇巧慧指出，因此，團隊中有資深的幕僚、顧問，也希望招募更多年輕新血，老幹新枝一起努力，有經驗、有創新，這不但是最好的團隊，也符合她一貫風格，「我們會用這樣世代並行、世代合作的態度，讓未來的新北市更好、更進步」。

蘇巧慧也說，年輕團隊本來就是希望大家可以直接交換意見，在創意激盪之下，才會有更多、更新、不同的方法。新北市有很多既存的問題，在這樣的過程中，如果能天馬行空、找出更好的方式，只要法令規範合宜、預算可以實現，「我們用更新的方式來解決老問題，這會是大家的期待」。