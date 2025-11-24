　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

▲▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院院會日前三讀通過《地方制度法》修正案，明年起直轄市都能設置三位副市長，被外界視為「李四川條款」。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（24日）批評，國會議員修法是希望國家長治久安，「我不停的在為新北市400萬的市民著想，但國民黨卻只為台北市長著想」。

立法院院會21日三讀通過《地方制度法》修正案，不過此修法被外界認為是「李四川條款」，被視為國民黨2026年新北市長參選人熱門人選的台北市副市長李四川今（24日）接受媒體人尚毅夫的網路節目「新聞給問嗎？」時指出，《地方制度法》修法後，蘇巧慧能力強可以只請一個副市長。

對此，蘇巧慧回應，作為國會議員，在立法院修法，都是希望能建立國家長治久安的制度，很可惜國民黨版《地方制度法》是為了人口減少的台北市，多增加一席副市長。

蘇巧慧批評，國民黨版的《財劃法》，把台北市統籌分配款預算大幅增加，卻讓新北市的統籌分配款人均再次成為全國的最低，「我不停的在為新北市400萬的市民著想，但國民黨卻只為台北市長著想」。

而談及李四川說要政績不要只會穿得漂亮，被批評沒有性別意識，蘇巧慧認為，李四川應該只是誇獎她穿得漂亮，沒有歧視女生喜歡打扮的意思。不過，她也認為執政就是要看政績，所以她用自己在國會15次優秀立委表現，在地方得到三屆地方鄉親認同的政績，來爭取服務新北市民機會。將來，她不但會繼續穿著得體合宜，也希望能讓新北漂漂亮亮。

媒體也好奇，蘇巧慧競選團隊組成年輕，年齡都在30歲上下，和年輕團隊互動時，大家講話是否會比較直接？蘇巧慧表示，新北市幅員廣大，議題也非常多，所以在這次選戰過程需要有好的經驗，也要有更新的創意。

蘇巧慧指出，因此，團隊中有資深的幕僚、顧問，也希望招募更多年輕新血，老幹新枝一起努力，有經驗、有創新，這不但是最好的團隊，也符合她一貫風格，「我們會用這樣世代並行、世代合作的態度，讓未來的新北市更好、更進步」。

蘇巧慧也說，年輕團隊本來就是希望大家可以直接交換意見，在創意激盪之下，才會有更多、更新、不同的方法。新北市有很多既存的問題，在這樣的過程中，如果能天馬行空、找出更好的方式，只要法令規範合宜、預算可以實現，「我們用更新的方式來解決老問題，這會是大家的期待」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業
超狂「河南王」！　5分鐘買3戶帝寶、陶朱隱園頂樓過生日
LINE Pay Money確定12／3上線　快速通關3步達
35歲老公獨遊失聯　遺體找到了
快訊／桃園女駕駛「2度衝撞警車」！警連開8槍逮人
快訊／18化妝品驗出蘇丹紅「濃度極高」
快訊／好市多黑五第2波優惠曝光！65吋電視下殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳政府諾對美投資12兆　藍黨團轟違法：國人有權知道換到什麼？

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

黃子佼發聲明與被害人全數和解　律師：爭取減刑、緩刑的訴訟策略

「週休三日」連署提案過關　民進黨團：支持所有討論

北市白拚議員「4+2」、藍喊要過半　黃國昌：綠席次變少就都達成

揭與新壽談判秘辛！　李四川曾嗆：可承擔輝達不在台北、頂多辭職

「投蔣萬安就是投鄭麗文」　洪健益掛海報嗆：面對急統不敢吭聲

與政院推演財劃法攻防　綠黨團：盼縣市長知道「暴衝版」不可行

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

傳政府諾對美投資12兆　藍黨團轟違法：國人有權知道換到什麼？

2026台南市長民調贏林俊憲　謝龍介：國民黨快談定提名辦法了

陳智菡：北市議員選戰不覺得被禮讓　國民黨超額提名吃不到民眾黨選票

蘇巧慧：我不斷為新北400萬市民著想　國民黨卻只為台北市長著想

黃子佼發聲明與被害人全數和解　律師：爭取減刑、緩刑的訴訟策略

「週休三日」連署提案過關　民進黨團：支持所有討論

北市白拚議員「4+2」、藍喊要過半　黃國昌：綠席次變少就都達成

揭與新壽談判秘辛！　李四川曾嗆：可承擔輝達不在台北、頂多辭職

「投蔣萬安就是投鄭麗文」　洪健益掛海報嗆：面對急統不敢吭聲

與政院推演財劃法攻防　綠黨團：盼縣市長知道「暴衝版」不可行

恢復陸生來臺此其時矣

原訂今年備孕…曾智希求子確定卡關！　陳志強「親口證實」曝原因

變態韓男性侵偷拍未成年　製作性剝削影像！遭法院判「無期徒刑」

嘉義民雄發放2000元紓困金　重陽敬老禮金也加碼至千元

沖繩停水危機！　那霸機場宣布「所有餐飲店」明歇業

執行署嘉義分署攜手社福　助欠稅生活困頓外籍男度難關

偶像張育成！楊恩宥單場跑出雙響砲　自由連闖兩關首度晉4強

台新新光金投信子公司完成合併　台新投信資產躋身前十大、挑戰兆元規模

嘉義養豬場違規用廚餘　執行署查封3土地追回79萬補助款

挑戰亞洲技能競賽　桃竹苗分署培訓16歲卑南族少女拚漆作金牌

【最萌C位】妹妹熱跳TWICE志效神曲圈粉全場！

政治熱門新聞

分析侯友宜再戰2028　吳子嘉：韓國瑜99.9%不會選、盧秀燕沒意願

台日友誼double！外交部推貓咪迷因挺日水產

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

立法院法制局建議：旁系血親禁婚　從6親等改「4親等內」

賴清德：春節9天連假　醫院診所開診加成30%到100%

吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤

「大陸不是外國籍我非常訝異」　劉世芳：等於變相承認台灣是中國

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

終於分手！　李四川曝輝達北士科進度：與新壽簽解約塗銷地上權

達成3＋1條件才可能赴中　王世堅：我會是最後踏上中國的台灣人

中國喊台灣不可分割　網紅：不是禁日本水產？賴清德怎還吃得到？

TVBS民調／謝龍介支持度小幅領先林俊憲　對決陳亭妃落後13個百分點

鄭文燦復出選桃園「無風不起浪」　凌濤爆伏筆

喊兩岸探尋和平統一　洪秀柱再批高市早苗冒進

更多熱門

相關新聞

揭與新壽談判秘辛！　李四川曾嗆：可承擔輝達不在台北、頂多辭職

揭與新壽談判秘辛！　李四川曾嗆：可承擔輝達不在台北、頂多辭職

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽已簽解約、土地也已還北市府。台北市副市長李四川今（24日）回顧迎輝達落腳北士科，與新壽解約過程時透露，議會一度希望他「硬起來」加快進度，他甚至還親自對新壽表態，「我可以承擔輝達不在台北市，最多就引咎辭職而已！」公務員該守的底線不能破，所以新壽都會說自己態度很兇，但就有那麼一次而已，「公務員怎麼樣都要依法行政，我也理解新壽在商言商。」

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

市府規定子公司資本額8億　輝達副總驚：這麼小

曬與輝達副總會面合照　蔣萬安：見證歷史的時刻

曬與輝達副總會面合照　蔣萬安：見證歷史的時刻

終於分手！　李四川曝輝達北士科進度：與新壽簽解約塗銷地上權

終於分手！　李四川曝輝達北士科進度：與新壽簽解約塗銷地上權

網批國防手冊浪費錢　劉世芳嗆「公主、王子病」：他們非在台灣出生

網批國防手冊浪費錢　劉世芳嗆「公主、王子病」：他們非在台灣出生

關鍵字：

蘇巧慧新北市長選舉李四川

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

黃子佼和被害人全和解

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面