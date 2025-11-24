　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

女遊客想利用長裙遮蓋自己走私的2大袋活魚。（翻攝自微博）

▲女遊客想利用長裙遮蓋自己走私的2大袋活魚。（圖／翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

異想天開！中國一名女遊客日前從香港經羅湖海關入境中國廣東省深圳市，她試圖以「長裙走私」方式，將229條活魚藏在長裙內入境，就連海關掀開檢查也都傻眼。

女旅客行跡詭異　海關挑查竟查出活魚

根據《新浪新聞》報導，深圳海關發布資訊指出，羅湖海關人員在進行通關查驗時，發現一名女性旅客未申報便直接進入監管區，行跡可疑，因此進行攔查。人員在她的黑色長裙內，發現以紅、白塑膠袋綑綁的兩大袋活體魚，共計229條。

平鰭鰍科魚為觀賞魚　屬中國明令禁止入境物

報導指出，這批魚經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，為「平鰭鰍科魚」，主要分布於亞洲山區溪流，具腹鰭吸盤狀構造，常被作為觀賞魚（專門培育供作觀賞的魚類）。然而依中國農業農村部與海關總署公告（第470號）規定，平鰭鰍科魚被列入禁止攜帶、寄遞進境的動植物名錄，屬嚴格禁品。

違規恐涉走私　海關提醒勿心存僥倖

海關表示，此類活體生物易對當地生態造成風險，因此禁止跨境攜帶。旅客若未依規定申報、違規夾帶，恐觸犯相關法規，須承擔法律責任。中國海關也再度呼籲，切勿心存僥倖，以身試法。


更多鏡週刊報導
郁方老公杜拜出差腹痛「靠AI揪出盲腸炎」　緊急開刀逃過一劫！
火鍋店搞烏龍「燃料加鍋中」10顧客送醫　經理不信⋯大喝5口變第11人
「你好我吃一點」外交部貓咪迷因挺日！破百萬點閱　台灣人刷一排日料照

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可
中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.
「好心人」幫代領普發1萬！　他到郵局才知慘了
快訊／八點檔女星出車禍　恐怖瞬間曝
吳怡農：若黨內操盤手這麼會選大罷免不會如此　已跟社會脫鉤
快訊／台積電翻黑！灌近4萬張絕殺單

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.6％

陸證監會紀委「大內鬼」遭開除黨籍移送　擅權妄為「失守廉潔底線」

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

長時間配戴合金飾品發炎！　假S925飾品「致癌物超標9000倍」

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」　鑑定仿品值30元...真跡在日本

全大陸唯一「東瀛戰神」現身北京攝影展　2學生360度還原經典GTR

兩岸300多名青年挑戰創意　AI與真人「首次」主持金飛燕影片大賽

「先輩的家國情」　丘逢甲後人拍短片訴說抗日家書獲一等獎　

杭州知名「網紅大樓」租金腰斬　AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

陸民眾垂釣難起鈎以為是大魚　釣起白色布包打開竟是108發槍彈

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

中國飛日本12條航線已全數取消航班　下週取消率單日最高21.6％

陸證監會紀委「大內鬼」遭開除黨籍移送　擅權妄為「失守廉潔底線」

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

長時間配戴合金飾品發炎！　假S925飾品「致癌物超標9000倍」

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」　鑑定仿品值30元...真跡在日本

全大陸唯一「東瀛戰神」現身北京攝影展　2學生360度還原經典GTR

兩岸300多名青年挑戰創意　AI與真人「首次」主持金飛燕影片大賽

「先輩的家國情」　丘逢甲後人拍短片訴說抗日家書獲一等獎　

杭州知名「網紅大樓」租金腰斬　AI興起...大批主播搬離陷泡沫危機

陸民眾垂釣難起鈎以為是大魚　釣起白色布包打開竟是108發槍彈

台南嚴重車禍！機車碰撞聯結車起火　騎士一度命危被救回

正式和新壽分手　蔣萬安曬與輝達副總合照「歡迎世界來做鄰居」

建國高架連環撞！救護車鳴笛送病患　擦撞奧迪、遊覽車釀3傷

小鬼4天後冥誕！李易、六月低調帶「他生前最愛」上山：陪你喝早酒

Steam新主機不採補貼策略　開發者：體積、靜音表現自組電腦難達成

國防手冊普發版多賴清德簽名　國防部：是種鼓舞「沒有政治色彩」

「Jeep越野休旅」來台灣了、最快今年上市！寶嘉聯合全新台中展間開幕

金塊核心又1人倒下！開幕戰轟50分戈登二級拉傷　至少缺陣1個月

擬放寬近親禁婚至四等親　醫示警「畸形兒風險高」萬萬不可

輝達落腳北士科T17、T18　吳東亮：新壽與台灣民眾站在一起

TWICE〈What is Love?〉 帶子瑜出來好好哭＞＜

大陸熱門新聞

火鍋誤加燃料！11人中毒送醫

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

高市早苗涉台言論延燒　中方外長王毅強硬回應

噁！烤肉吃一半嘴裡掉出「10cm深褐色活蟲」

地點藏玄機　大陸將在北洋艦隊誕生地實彈射擊

香港餵鴿子被罰2萬元　陸女：內地可隨意餵

國際品牌退出中國！黛安芬下月全面撤櫃

紅果短劇曝演員收益！霸總劇男神單部分帳658萬元

自稱將軍騙女友　他制服太假被抓進警局

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

陸民眾垂釣難起鈎以為是大魚 釣起白色布包打開竟是108發槍彈

「世界第一長洞」迷路　陸男喝地下水生還

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！瞬間變炸彈

女旅客裙子藏229條活魚想闖海關

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

八點檔女星林口出車禍！騎機車遭撞倒地

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

服務生送錯餐「謝金燕回答超霸氣」

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

黃子佼和被害人全和解

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面