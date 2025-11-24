先拜共諜吳石再謁蔣經國　鄭麗文笑：盼國共和解、兩岸和平

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前參加秋祭追思共諜吳石等人，今（24日）再以紀念建黨131週年向總裁及蔣經國先生致敬，前往慈湖、大溪陵寢謁陵。被問到有無跟蔣經國解釋？鄭麗文笑說，自己備感榮幸、感覺肩頭重擔，推崇故總統蔣中正打贏北伐、抗日、國共內戰三場決定當代中國命運的戰爭，如今國民黨也希望扮演關鍵的歷史角色，盼兩岸遠離戰火、國共和解、兩岸和平。

鄭麗文說，過去烽火連天，「蔣公」保衛中華民國、保衛台灣，且推崇蔣經國是台灣最重要的政治領袖，包括推動十大建設、讓台灣進入亞洲四小龍，有「台灣錢淹腳目」美稱，高瞻遠矚，在七零年代、八零年代布局台灣經濟朝高科技發展、創造「護國神山」，用無比智慧與魄力解除戒嚴，推動民主轉型。

鄭麗文指出，蔣經國推動十大建設、高科技發展、民主轉型等，當初同樣不被看好，但蔣經國堅持「今天不做、明天就會後悔」，因此台灣有今天的安居樂業、民主法治，要感謝蔣經國。

鄭麗文指出，將追隨蔣經國的魄力與遠見，很多事情今天不做、明天就會後悔，對台灣兩千三百萬人有利的，像堅持民主轉型、打造經濟奇蹟，她都會持續做。

鄭麗文接著痛批民進黨，因為台灣民主轉型最大的獲益者就是今天的執政黨、民進黨，但台灣民主最大破壞者也是民進黨，過去十年，民進黨侵犯新聞與言論自由、破壞司法獨立、藐視國會尊嚴、行政擅權專斷等，所作所為腐蝕台灣民主憲政基石，台灣好不容易的民主成就一點一滴毀在民進黨手裡。

鄭麗文強調，國民黨將捍衛民主憲政，護民主、拚和平、拚經濟，帶給兩千三百萬人美好未來。她在兩蔣陵寢前祈願，希望給她勇氣、智慧與力量，面對中華民國的諸多挑戰，國民黨將是保衛台灣民主、捍衛中華民國及區域穩定最重要的政治力量。