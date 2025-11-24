林昶佐再登芬蘭大媒體　一次橫跨政治版＋娛樂版

▲我駐芬蘭代表林昶佐近日再登上芬蘭大報Ilta-Sanoma的政治版跟娛樂版。（圖／林昶佐臉書）



記者陶本和／台北報導

駐芬蘭代表林昶佐上任後，先後登上被稱為芬蘭版時代週刊《Suomen Kuvalehti》、歷史最悠久的報紙《Keskisuomalainen》、黃金時段談話節目《Efter Nio》，以及發行量最大報社「赫爾辛基日報」。近日，林昶佐也登上芬蘭大報Ilta-Sanomat的娛樂版跟政治版位。

林昶佐在派駐芬蘭代表前，遭到在野黨的各種嘲諷；不過，他赴任後沒有多久，就登上芬蘭最具影響力的百年雜誌「Suomen Kuvalehti」；該雜誌在當地，被視為是芬蘭版的時代雜誌。隨後，他又登上創立於1871年，歷史最悠久的芬蘭語報紙「Keskisuomalainen」。

接著，林昶佐又登上《Efter Nio》，這是芬蘭公共電視 Yle 的旗艦級、高收視率談話節目，每週一晚間黃金時段播出；同時，也登上芬蘭擁有最高發行量、閱讀量的最大報社「赫爾辛基日報」，且是該報報導「未來趨勢」主題的HS Visio專版的頭條人物。

值得關注的是，林昶佐最近又有新的突破，他登上同樣是芬蘭大媒體的Ilta-Sanomat，這算是芬蘭僅次於赫爾辛基日報的第二大報，接連出現在政治版、娛樂版位。

在政治版報導中，談及林昶佐參與北歐最大的資訊戰國際論壇Nordic Cyber Security的與談內容；而娛樂版則是介紹林昶佐的音樂背景、過去他跟芬蘭的連結，以及台芬的關係。

▼我駐芬蘭代表林昶佐近日再登上芬蘭大報Ilta-Sanoma的政治版跟娛樂版。（圖／林昶佐臉書）

