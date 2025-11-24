從鈔票「行員印章」找到被害人 警政署長慰勉東港警偵破詐團

▲警政署長張榮興南下慰勉東港警分局員警。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

警政署長張榮興昨日南下東港分局慰勉基層員警，肯定分局近期積極主動查緝詐欺案件的卓越表現。尤其日前東港分局循著車手手機中的線索辦案，從照片裡鈔票上的行員印章戳記追查到潛在被害人，她已被以高獲利名義騙走30萬元，警方找上門，告知她被騙經過，她才恍然大悟上當，避免繼續遭財害，再次展現「攻防並進」的反詐決心。

警政署長張榮興也肯定東港分局在打詐專案中的亮眼成績，成功瓦解3個詐欺集團、查獲23名犯罪嫌疑人，其中20人羈押獲准，羈押率高達86.96%，展現強力執法決心。他期勉分局持續落實屏東縣警局「百工百業、跨域協力」策略，強化「屏安護民」的打詐能量。

座談中，分局長高志正代表全體員警感謝署長支持，並指出署長已於去年12月核定將東港分局調升為「繁重等級」，對基層士氣助益良多。

座談期間更出現暖心一幕，張署長巧遇昔日於106年間在台南市警局永康分局共事的舊部屬、現任東港派出所所長黃奕鳴。兩人敘舊談往事，氣氛溫馨愉快。署長並不忘叮囑同仁務必注意執勤安全，全力維護治安、重視民眾需求與安全，期盼打造更安心的社區環境。