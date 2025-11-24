　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從鈔票「行員印章」找到被害人 警政署長慰勉東港警偵破詐團

▲警政署長張榮興南下慰勉東港警分局員警。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲警政署長張榮興南下慰勉東港警分局員警。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

警政署長張榮興昨日南下東港分局慰勉基層員警，肯定分局近期積極主動查緝詐欺案件的卓越表現。尤其日前東港分局循著車手手機中的線索辦案，從照片裡鈔票上的行員印章戳記追查到潛在被害人，她已被以高獲利名義騙走30萬元，警方找上門，告知她被騙經過，她才恍然大悟上當，避免繼續遭財害，再次展現「攻防並進」的反詐決心。

▲警政署長張榮興南下慰勉東港警分局員警。（圖／記者陳崑福翻攝）

警政署長張榮興也肯定東港分局在打詐專案中的亮眼成績，成功瓦解3個詐欺集團、查獲23名犯罪嫌疑人，其中20人羈押獲准，羈押率高達86.96%，展現強力執法決心。他期勉分局持續落實屏東縣警局「百工百業、跨域協力」策略，強化「屏安護民」的打詐能量。

座談中，分局長高志正代表全體員警感謝署長支持，並指出署長已於去年12月核定將東港分局調升為「繁重等級」，對基層士氣助益良多。

座談期間更出現暖心一幕，張署長巧遇昔日於106年間在台南市警局永康分局共事的舊部屬、現任東港派出所所長黃奕鳴。兩人敘舊談往事，氣氛溫馨愉快。署長並不忘叮囑同仁務必注意執勤安全，全力維護治安、重視民眾需求與安全，期盼打造更安心的社區環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合
50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1　正解曝光
抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知有豬肉
啦啦隊「短髮女神」低胸簽書！超兇上圍包不住 下半身透視被看光
快訊／八點檔女星出車禍！緊急送醫手術
快訊／逢甲球鞋店大火！「整片火海」延燒
快訊／19歲女大生意外死亡　校方將發畢業證書
週休三日連署過關！　他點名「1行業」行不通：看跳腳的是誰
服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蘇澳路口機車與休旅車碰撞　騎士滑行受傷車頭爛毀畫面曝

39小時大停水！台南18行政區受影響　停水243k戶、壓降78k戶

跨文化料理驚豔國際！崑山餐飲系奪10獎　金牌雙響展現中西火花

法務部長鄭銘謙視導　主持案情研析室揭牌、肯定檢方防詐績效

從鈔票「行員印章」找到被害人 警政署長慰勉東港警偵破詐團

溪北糖鐵五分車創生計畫加速前進！　可行性評估經費獲挹注

蘇丹紅化妝品、芬普尼毒雞蛋連環爆！　李宗霖：市府要嚴抓資訊要透明

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」　設籍台南畢業3年內可申請補助

胞弟死亡清寒姊無力辦後事　枋寮警號召鄉親募款6萬相挺

貨車追撞綠17！　台南公車司機邱英詔臨危不亂疏散乘客獲肯定

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

蘇澳路口機車與休旅車碰撞　騎士滑行受傷車頭爛毀畫面曝

39小時大停水！台南18行政區受影響　停水243k戶、壓降78k戶

跨文化料理驚豔國際！崑山餐飲系奪10獎　金牌雙響展現中西火花

法務部長鄭銘謙視導　主持案情研析室揭牌、肯定檢方防詐績效

從鈔票「行員印章」找到被害人 警政署長慰勉東港警偵破詐團

溪北糖鐵五分車創生計畫加速前進！　可行性評估經費獲挹注

蘇丹紅化妝品、芬普尼毒雞蛋連環爆！　李宗霖：市府要嚴抓資訊要透明

陳以信拋「青年首度就業起薪33K」　設籍台南畢業3年內可申請補助

胞弟死亡清寒姊無力辦後事　枋寮警號召鄉親募款6萬相挺

貨車追撞綠17！　台南公車司機邱英詔臨危不亂疏散乘客獲肯定

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

寶可夢樂園森林區「5歲以下孩童」不得入惹議　官方強調安全考量

潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們

舒緩壓力最佳解方！100%天然精油的「療癒系保養」打造水潤美肌

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

假帳號現形！X新功能「強制公開所在地」　用戶3方法自保

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

地方熱門新聞

行動挺日！新竹前議員砸360萬贊助鄉民赴日

30多歲男腦死器捐！宜蘭警國道護送

全國語文競賽台中落幕　2千位選手展現多元語言之美

李宗霖、陳嘉伶喜結連理！百桌婚宴星光雲集總統、市長同祝福

營建剩餘土石方強化管理　桃園修法堵廢土漏洞

日本仙台市長郡和子首訪台南黃偉哲感謝風災援助盼友誼延續

過嶺國小新建工程總經費約8.7億　115年初開工

第七屆桃園青諮委招募啟動　即起受理報名

國道1號火燒10年老車　駕駛逃生車頭已全毀

桃園榮獲「坡地金育獎」　陳學聖讚張善政務實

馬太鞍堰塞湖水量持續減少　鋼便橋估春節前通車

富里土地公守護樹無生機挖除　攝影展留漂亮倩影

新北毛寶貝耶誕趴11／29開跑　寵物遊具搶先亮相

台日水上雙城跨國首度農業外交交流成功

更多熱門

相關新聞

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部：依規報備並無違規

黃國昌質詢重提張榮興魚翅宴　內政部：依規報備並無違規

媒體人馬郁雯今（20日）爆料，國民黨立委王鴻薇已停職助理張凱維去年曾販售即將接任警政署長的張榮興和萬華「芳明館」角頭吃魚翅宴的照片。民眾黨立委黃國昌在內政委員會質詢時也提到此事，並質疑畫面是誰洩漏的，「我今天公開告發，這一定要查清楚啊！」對此，內政部傍晚透過新聞稿表示，張榮興餐會後隨即填具「與特定對象接觸交往報告表」陳報警政署，相關程序均符合規定，經查並無違反相關公務員廉政倫理規範規定。

誰洩漏張榮興魚翅宴照？黃國昌喊告發　自曝新聞出來前就收到檢舉

誰洩漏張榮興魚翅宴照？黃國昌喊告發　自曝新聞出來前就收到檢舉

柬埔寨詐團首腦陳志來台10次　張榮興：有聯繫FBI並報北檢偵辦

柬埔寨詐團首腦陳志來台10次　張榮興：有聯繫FBI並報北檢偵辦

明赴北檢告發　馬郁雯曬LINE截圖：王鴻薇助理兜售警政署長跟監照

明赴北檢告發　馬郁雯曬LINE截圖：王鴻薇助理兜售警政署長跟監照

曝警消《深夜危勞津貼》六都態度　警政署：台中市還研議中

曝警消《深夜危勞津貼》六都態度　警政署：台中市還研議中

關鍵字：

東港警察詐欺案件張榮興屏東治安打詐成果

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面