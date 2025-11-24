iOS 27傳將迎來兩大重點升級　品質優先戰略回歸、AI成焦點

記者吳立言／綜合報導

蘋果明年預計推出的 iOS 27 傳將採取「Snow Leopard 式」策略，把更新重心拉回到系統本身，強化效能、提升穩定度、減少 Bug，目標是讓整體使用體驗更紮實、更順暢。

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期 Power On 專欄中的預測，iOS 27 的開發方向與當年的 Mac OS X Snow Leopard 類似，是以「品質優先」取代「新功能堆疊」，並稱蘋果正重新審視底層架構，希望推出一個速度、穩定度與整體表現皆明顯改善的版本。 儘管如此，AI 是唯一的例外。古爾曼表示，蘋果仍計劃在 iOS 27 中推出一系列新的人工智慧功能，並把 AI 能力擴展到更多原生 App，讓 Apple Intelligence 的應用更深入、更普及。

這波升級將延續今年 iOS 26 開始引入的智慧功能，但規模將再提升。 此外，他也再次提到蘋果正在準備推出 Apple Health+ 訂閱服務，預期將在 iOS 27 時期正式登場，主打個人化健康建議、更進階的分析報告與與 Apple Watch、Health App 的整合強化，使健康功能從紀錄型進化到「主動建議型」。

值得注意的是，這項「品質優先」策略並非僅限於 iOS。古爾曼指出，蘋果同樣正以相同方向開發 macOS 27，也會大幅調整底層架構以提升系統穩定度與效能，讓 iPhone、iPad、Mac 都能因這次的調整受益。

依照慣例，iOS 27、macOS 27 與其他對應的下一代系統，預計將在 2026 年 6 月 WWDC 開發者大會結束後釋出首波測試版，正式版本則預期將在 2026 年秋季與新一代 iPhone 一同推出。 整體來看，iOS 27 將成為蘋果近年最專注於「打底」的系統更新，但同時也藉由 AI 能力擴張與新健康訂閱服務，為下一階段的 Apple 生態系奠定更智慧、更穩定的基礎。