3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 27傳將迎來兩大重點升級　品質優先戰略回歸、AI成焦點

▲▼Apple Intelligence。（圖／Apple）

記者吳立言／綜合報導

蘋果明年預計推出的 iOS 27 傳將採取「Snow Leopard 式」策略，把更新重心拉回到系統本身，強化效能、提升穩定度、減少 Bug，目標是讓整體使用體驗更紮實、更順暢。

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期 Power On 專欄中的預測，iOS 27 的開發方向與當年的 Mac OS X Snow Leopard 類似，是以「品質優先」取代「新功能堆疊」，並稱蘋果正重新審視底層架構，希望推出一個速度、穩定度與整體表現皆明顯改善的版本。 儘管如此，AI 是唯一的例外。古爾曼表示，蘋果仍計劃在 iOS 27 中推出一系列新的人工智慧功能，並把 AI 能力擴展到更多原生 App，讓 Apple Intelligence 的應用更深入、更普及。

這波升級將延續今年 iOS 26 開始引入的智慧功能，但規模將再提升。 此外，他也再次提到蘋果正在準備推出 Apple Health+ 訂閱服務，預期將在 iOS 27 時期正式登場，主打個人化健康建議、更進階的分析報告與與 Apple Watch、Health App 的整合強化，使健康功能從紀錄型進化到「主動建議型」。

值得注意的是，這項「品質優先」策略並非僅限於 iOS。古爾曼指出，蘋果同樣正以相同方向開發 macOS 27，也會大幅調整底層架構以提升系統穩定度與效能，讓 iPhone、iPad、Mac 都能因這次的調整受益。

依照慣例，iOS 27、macOS 27 與其他對應的下一代系統，預計將在 2026 年 6 月 WWDC 開發者大會結束後釋出首波測試版，正式版本則預期將在 2026 年秋季與新一代 iPhone 一同推出。 整體來看，iOS 27 將成為蘋果近年最專注於「打底」的系統更新，但同時也藉由 AI 能力擴張與新健康訂閱服務，為下一階段的 Apple 生態系奠定更智慧、更穩定的基礎。

iPhone 17等了一年　果粉失望「AI是騙局」早輸給對手

iPhone 17等了一年　果粉失望「AI是騙局」早輸給對手

蘋果年度秋季發表會即將於台灣時間9月10日登場，許多果粉期待iPhone 17上市，不過有網友表示，今年的iPhone 17系列完全提不起興趣，而且也很失望，說好的AI功能一直沒有看到，也懷疑還有人會想要換iPhone 17嗎？對此，有網友喊換「哪次不換！」也有人抱持觀望態度，打算等發表會後再做決定。

蘋果摺疊機最新細節再曝光！

蘋果摺疊機最新細節再曝光！

外媒曝折疊iPhone最快2026亮相

外媒曝折疊iPhone最快2026亮相

蘋果iOS 26公測預計本週登場

蘋果iOS 26公測預計本週登場

iPhone 16新按鍵抄襲？　三星1月就推這功能

iPhone 16新按鍵抄襲？　三星1月就推這功能

iOS27蘋果更新系統優化AI功能健康訂閱

