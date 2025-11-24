日最強貴婦黛薇夫人開嗆！挺高市早苗喊話：團結一心、一起戰鬥

▲黛薇夫人呼籲日本社會「團結一心、一起戰鬥」，即便會付出經濟代價，也應堅持應對中國壓力。（翻攝自dewisukarnoofficial IG）

文／鏡週刊

日本社交名媛、同時也是印尼前總統蘇卡諾第四夫人的黛薇夫人20日針對日本首相高市早苗「台灣發生緊急狀況」的國會答詢所引發的外交爭議，在X上發表強烈評論，再度掀起日本輿論關注。她呼籲日本社會「團結一心、一起戰鬥」，即便會付出經濟代價，也應堅持應對中國壓力，其罕見強硬的表態在網路引發激烈討論。

爭議起於高市早苗在國會指出，若中國對台灣動武，日本可能認定符合《安全保障法》可行使集體自衛權的「存立危機事態」。此言論立即引起中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍更在社群平台以人身攻擊回應，中方並進一步宣布禁止進口日本水產品，使中日關係再度緊繃。

▲黛薇夫人以犀利直言與獨特氣場在綜藝節目中走紅，被視為日本最敢言的名媛貴婦之一。（翻攝自dewisukarnoofficial IG）

黛薇夫人為何主張「全力應戰」？

面對中國的反制措施與外交壓力，黛薇夫人在X上表態力挺高市政府立場，直指「面對不合理的中國暴行，全體日本國民啊，團結一心，一起戰鬥吧。」她強調，日本即使面臨經濟衝擊，也應展現韌性，「就算對日本經濟造成一些影響，我們也要忍耐與堅持，並具備找到其他出路的智慧。」她更點名企業界，認為此時正是展現商業創新與獨立性的時刻，要朝「不依賴中國的經濟模式」前進。

黛薇夫人並向在日投資的中國民眾發出警語，指出若因兩國情勢惡化導致無法赴日，影響的將是「他們自身的利益」，語氣毫不留情。

她的發言迅速在日本社會造成兩極反應。支持者認為她展現日本人應有的骨氣與危機意識，在中國施壓之際，表現出罕見的民間強硬聲音；反對者則批評其思維過於戰時化，認為當前緊張局勢需要的是冷靜與務實的外交手段，而非情緒化呼籲。

▲黛薇夫人以犀利直言與獨特氣場在綜藝節目中走紅，被視為日本最敢言的名媛貴婦之一。（翻攝自dewisukarnoofficial IG）

日本社交名媛黛薇夫人是誰？

黛薇夫人之所以能以毫無保留的口吻評論政治議題，與其特殊人生背景密不可分。她出生於日本貧困家庭，19歲於東京帝國飯店擔任女招待時結識印尼總統蘇卡諾，22歲成為其第四任妻子。歷經政變、丈夫病逝流亡後，她返回日本並活躍於演藝圈，以犀利直言與獨特氣場在綜藝節目中走紅，被視為日本最敢言的名媛貴婦之一。

此次黛薇夫人的「戰鬥宣言」，再次展現其一貫不畏批評、敢於挑戰輿論風向的角色定位，也為本已緊張的中日外交風波投下新的討論焦點。

理不尽な中国の暴虐に対し日本の方々よ一丸となって戦いましょう。日本経済に多少影響があっても忍耐 辛抱 他に活路を見出す知恵を持ちましょう。日本の経済人よ、こういう時こそ英知を発揮して、日本総力で戦えば勝てるはず。日本大好きで投資した中国の方々、日本に来れなくて困るのはあなた方では。 — デヴィ スカルノ (@dewisukarno) November 20, 2025



更多鏡週刊報導

禁日水產品換印度出貨補上？ 中國網友吐槽：一個更狠的來了

不排除再有經濟脅迫 中國商務部警告日本：別想一面賺錢一面傷人

又有颱風？天琴最快下週生成 氣象專家曝可能走向