國際

日最強貴婦黛薇夫人開嗆！挺高市早苗喊話：團結一心、一起戰鬥

黛薇夫人呼籲日本社會「團結一心、一起戰鬥」，即便會付出經濟代價，也應堅持應對中國壓力。（翻攝自dewisukarnoofficial IG）

文／鏡週刊

日本社交名媛、同時也是印尼前總統蘇卡諾第四夫人的黛薇夫人20日針對日本首相高市早苗「台灣發生緊急狀況」的國會答詢所引發的外交爭議，在X上發表強烈評論，再度掀起日本輿論關注。她呼籲日本社會「團結一心、一起戰鬥」，即便會付出經濟代價，也應堅持應對中國壓力，其罕見強硬的表態在網路引發激烈討論。

爭議起於高市早苗在國會指出，若中國對台灣動武，日本可能認定符合《安全保障法》可行使集體自衛權的「存立危機事態」。此言論立即引起中國不滿，中國駐大阪總領事薛劍更在社群平台以人身攻擊回應，中方並進一步宣布禁止進口日本水產品，使中日關係再度緊繃。

黛薇夫人以犀利直言與獨特氣場在綜藝節目中走紅，被視為日本最敢言的名媛貴婦之一。（翻攝自dewisukarnoofficial IG）

黛薇夫人為何主張「全力應戰」？

面對中國的反制措施與外交壓力，黛薇夫人在X上表態力挺高市政府立場，直指「面對不合理的中國暴行，全體日本國民啊，團結一心，一起戰鬥吧。」她強調，日本即使面臨經濟衝擊，也應展現韌性，「就算對日本經濟造成一些影響，我們也要忍耐與堅持，並具備找到其他出路的智慧。」她更點名企業界，認為此時正是展現商業創新與獨立性的時刻，要朝「不依賴中國的經濟模式」前進。

黛薇夫人並向在日投資的中國民眾發出警語，指出若因兩國情勢惡化導致無法赴日，影響的將是「他們自身的利益」，語氣毫不留情。

她的發言迅速在日本社會造成兩極反應。支持者認為她展現日本人應有的骨氣與危機意識，在中國施壓之際，表現出罕見的民間強硬聲音；反對者則批評其思維過於戰時化，認為當前緊張局勢需要的是冷靜與務實的外交手段，而非情緒化呼籲。

日本社交名媛黛薇夫人是誰？

黛薇夫人之所以能以毫無保留的口吻評論政治議題，與其特殊人生背景密不可分。她出生於日本貧困家庭，19歲於東京帝國飯店擔任女招待時結識印尼總統蘇卡諾，22歲成為其第四任妻子。歷經政變、丈夫病逝流亡後，她返回日本並活躍於演藝圈，以犀利直言與獨特氣場在綜藝節目中走紅，被視為日本最敢言的名媛貴婦之一。

此次黛薇夫人的「戰鬥宣言」，再次展現其一貫不畏批評、敢於挑戰輿論風向的角色定位，也為本已緊張的中日外交風波投下新的討論焦點。


每日新聞精選

