義大利五大名校教授齊聚逢甲　締造近年最大建築教育交流陣容

▲義大利杜林理工大學、坎梅里諾大學、佛羅倫斯大學、杜林大學與米蘭理工大學等12位教授、義大利辦事處代表 Marco Lombardi與逢甲大學師長於活動後合影。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

義大利五所頂尖建築與設計名校教授今（21）日組成大型訪台團隊，聯袂走進逢甲大學校園，參與「2025 義起共創未來：文化 × 創意 × 永續」系列交流活動。跨國學術陣容包含杜林理工大學、坎梅里諾大學、佛羅倫斯大學、杜林大學與米蘭理工大學，共12位教授到場，讓逢甲校園充滿國際交流氣息。

上午活動焦點落在四所義大利名校與逢甲大學簽署教育合作備忘錄（MOU）。合作內容跨足建築、城市規劃、文化藝術、管理與社會科學等領域，意在建立長期交流網絡，未來將涵蓋雙聯學位、交換學生、跨國工作坊與學術研究等多元合作模式。對學生而言，這將是實際走入國際場域的重要途徑。逢甲校方透露，已有學生成功前往坎梅里諾大學交換學習，顯示合作已逐步落地。

逢甲大學副校長黎淑婷在簽約前分享校長王葳的教育理念：「希望25%的逢甲學生都能擁有國際參與經驗。」她表示，學校持續擴大國際合作機會，期盼學生透過交流看見不同文化的城市與生活樣態，更在設計與創意領域找到與世界對話的能力。義大利辦事處代表 Marco Lombardi 亦到場致詞，肯定臺義之間的教育互動逐年深化。

簽署儀式於溫暖的午後陽光下完成，義、臺學界代表逐一握手，象徵新的跨國合作正式展開。此次MOU由杜林理工大學副校長 Alberto Sapora、坎梅里諾大學教授 Luca Galofaro、佛羅倫斯大學教授 Francesco Collotti 及杜林大學教授 Ambra Poggi 代表簽署。

下午的活動則遍布逢甲校園不同角落，包括於共善樓舉行、以永續與健康城市為主題的國際建築論壇，以及商學院與資訊電機學院同步舉行的國際交流座談；部分義大利學者也前往企業參訪，觀察臺灣科技產業的發展脈絡，讓學術對話更貼近產業現地。

義大利米蘭理工大學的教授 Giulia Gerosa 與 Sofia D'Alessandro 明（22）日也將與逢甲建築專業學院教師共同帶領近40名逢甲學生與11位業界設計師，展開「POLI.design × 逢甲大學工作營」。工作營聚焦「生活 × 共享 × 永續」主題，預計以一整天的實作引導學員將文化觀察轉化為設計策略，透過討論、測試與場域推演，探索未來城市生活的可能性。

逢甲大學近期也陸續與義大利摩德納－雷焦艾米利亞大學與威尼斯建築大學完成MOU簽署，合作版圖持續擴大。臺中市建築文化教育基金會表示，希望藉由義大利長期累積的建築教育傳統與臺灣的在地創意實踐互相激盪，培養具文化感知能力與社會關懷視野的新一代設計人才，並為跨國設計教育交流建立新的典範。

