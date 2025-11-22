　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

引進英式茶概念　台灣百年烏龍茶品牌拼創新

▲▼儒記茶飲，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲儒記茶飲總執行長林懿儒。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／福建武夷山報導

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）近日在福建武夷山舉行，提供兩岸茶飲品牌一個推廣與交流的平台。參加展出的台灣儒記茶飲總執行長林懿儒表示，台灣茶飲的原創力與市場敏銳度都很高，儒記產品讓大陸民眾感到驚豔，明年將赴大陸設點。

茶博會系列活動之一的「親，來品茶」兩岸青年武夷山打卡季暨「武夷之友」青年話「三茶」活動在武夷山舉行，茶會現場設置新茶飲、搖青、點茶、茶藝、盲品五大體驗項目。

來自南投鹿谷的第八代茶人林懿儒，帶領團隊於茶會現場製作烏龍奶茶，與武夷山大紅袍奶茶一同提供現場民眾品嚐，進行另類的兩岸「鬥茶」，讓人感受台灣茶與武夷茶的不同魅力。

▼兩岸茶飲於茶博會現場鬥茶。

▲▼儒記茶飲，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

林懿儒傳承自台灣百年烏龍茶世家，並負責11座茶山。鑑於台灣茶在海外屬於弱勢，她決定導入數據往精緻化發展，並運用旅居海外10年的經歷，進軍日本、美國、英國和南非等市場。

對於茶飲創新，林懿儒受訪時介紹，歷經7年努力，她引進英式茶風味的做法，最終探索出將果露融入茶葉製程的方法，成功推出多款果香茶，並在調製茶法方面取得專利。

林懿儒的創新之路，受到歐美品牌啟發甚多。她認為，品牌一定要有靈魂、一定要有文化底蘊、一定要把品質做好，而儒記除了擁有百年歷史底蘊、倡導傳承純手工製茶文化，還選擇繼續創新、讓大眾接受產品。

儒記茶飲在台灣的手搖茶門市仍在擴張階段，林懿儒也開始將目光望向大陸市場，預計明（2026）年初在大陸設點，並計劃從南方地區開始發展，原因除了同為烏龍產地，喝茶者比例也較高。

▲▼儒記茶飲，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲多位大陸民眾對儒記茶飲留下深刻印象。

林懿儒指出，透過這次茶博會交流，儒記的風味茶讓大陸民眾十分訝異，第一是沒有喝過這種飲品，第二是讚嘆「這也是烏龍？」，似乎市場接受度很高，且涵蓋各年齡層。

第一次參加茶博會的林懿儒，也與大陸業者和民眾有諸多交流。她表示，台灣茶飲業者的優勢在於軟實力，包括原創力高、市場敏銳度高，無論咖啡或茶飲的變化性都可以很大。她說，兩岸茶飲互相切磋、取經很好，台灣也要繼續加強，以免被超越。

▲▼儒記茶飲，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼茶博會邀請兩岸茶人分享經驗（上圖），並舉辦體驗活動（下圖）。

▲▼儒記茶飲，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

11/20 全台詐欺最新數據

485 2 2395 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度
快訊／王品澔陷不倫風波照登紅毯！　全黑西裝現身
楊千霈金馬戰袍「大露背」！連16年主持紅毯　搭檔2男神
曾國城瘦成「一道閃電」！　公開真實體重
網封江湖最後大嫂！　人妻「劫囚救丈夫」過程全曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

學者：中日爭端會平息　但亞太格局已改變

香港跟進大陸　以安全為由取消學生赴日本交流

中美海上軍事安全磋商　陸方：反對以航行自由為名危害中國主權

引進英式茶概念　台灣百年烏龍茶品牌拼創新

武夷山大紅袍有故事　相傳治癒皇后疾病

陸「放生大米」怪象　老人「往海裡倒」還念念有詞

「首席科學家」只有高中畢業！陸大學「被騙兩年」還讓他帶博士生

漳州核電2號機組首次並網成功　開始向電網送電

南海專家：中國海軍非獨霸　若多線開戰將分身乏術

穿裙子跑第一名！陸男學生「違反體育精神」成績遭取消

中華電信「放心接隱碼服務」 從源頭阻斷個資外洩、打造最安心通訊環境

歡迎子瑜回家！0遮掩絕美現身　抵達高雄..露甜美笑容狂揮手

賓賓哥闖校園「直播未成年」　「有雞雞的不准舉手！」　開黃腔還偷感謝狀　盧秀燕轟白目重罰13萬　黑歷史大起底

天主教中華聖母基金會20週年募款 　影后楊貴媚號召援手撐起家的形狀

李光洙搶答「突被阻止」不解爆氣！　賭蔡秀彬「答不出來」下秒被打臉XD

明後天北部有短暫雨　下周濕涼「低溫探14度」

陳菁徽貼照控挺月世界主嫌！陳其邁「不以為然」喊告：看了三條線

下周雨區擴大「北東一路濕到周五」　低溫探14度

金馬獎／《華燈初上》演林心如兒子爆紅！劉敬23歲了…入圍新人獎

學者：中日爭端會平息　但亞太格局已改變

金馬獎／王品澔陷不倫風波照登紅毯！　全黑西裝現身：很興奮

徐生明少棒回歸原點鄉親力挺　高雄美濃開紅盤13比2勝苗栗汶水

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人列4缺點：人們很冷漠

金馬女星時尚／楊千霈紅毯最美主持人　削肩訂製禮服閃閃動人

台灣流感稍降　林氏璧示警台人：日本上升「東京感染急擴大」

金馬獎／楊千霈金馬戰袍「大露背」連16年主持紅毯！搭檔2男神

柳演錫「前奏猜歌⭢隨機舞稻」 李棟旭超嫌棄：去後面啦XD

樊振東連贏3局！王楚欽懊惱「用頭撞球桌」

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

陸學者：大陸從沒排除與民進黨交往

紅果短劇曝演員收益！霸總劇男神單部分帳658萬元

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！瞬間變炸彈

高市早苗稱立場不變　中方警告：立即收回錯誤言論

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

穿裙子跑第一名！陸男學生「違反體育精神」成績不算

陸馬尾跳高妹奪全運會金牌 清華學霸背景「實力＋顏值」一戰封神

「首席科學家」只有高中畢業！陸大學被騙兩年

南海專家：中國海軍非獨霸　若多線開戰將分身乏術

漳州核電2號機組並網成功　開始向電網送電

橫店閻王爺爆紅！ 金句「老板不給加班費，拿生死簿來」受遊客喜愛

陸「放生大米」怪象　直接往海裡倒

武夷山大紅袍有故事　相傳治癒皇后疾病

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）近日在福建武夷山舉行，許多前往參加活動的台灣民眾，在品嚐大紅袍烏龍之後都留下深刻印象。事實上，大紅袍聲名遠播的歷史可以追溯到明朝，相傳曾治癒皇后疾病，故事迄今仍令武夷山人津津樂道。

兩岸茶葉產業交流　茶博會於武夷山登場

兩岸茶博會開幕　台灣館展位數成長14.3％

新北好茶限時亮相　周末迎賓送好禮

番路鄉農會2025臺灣國際茶業博覽會參展亮點

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

快檢查！10張信用卡「就要說掰掰了」　名單一次看

粿粿哥哥「拿遺產金援她」

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

照顧農民！賴清德宣布公地放領重啟　符合3條件可申請

美催烏感恩節前達成停戰！澤倫斯基發表談話

月世界成垃圾山　「環工碩士里長」開除黨籍

范姜彥豐「整天打電動」！

台語女歌手胃癌術後變植物人亡！家屬控醫療過失

AV女優宣布停工　自曝梅毒篩檢偽陽性

2張7-8月千萬發票無人領！獎落台北、台南　財政部急尋

大苑子董座登門道歉　農場發聲否認收買：今年不賣石虎柳丁給他們

胡宇威「開罵航空公司」罕見動怒！

竹縣府勞工處前正副處長助企業免罰　遭判4、2年

恐怖男持刀割喉同居女　赤裸女逃命滴血求救

