引進英式茶概念　台灣百年烏龍茶品牌拼創新

▲儒記茶飲總執行長林懿儒。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／福建武夷山報導

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）近日在福建武夷山舉行，提供兩岸茶飲品牌一個推廣與交流的平台。參加展出的台灣儒記茶飲總執行長林懿儒表示，台灣茶飲的原創力與市場敏銳度都很高，儒記產品讓大陸民眾感到驚豔，明年將赴大陸設點。

茶博會系列活動之一的「親，來品茶」兩岸青年武夷山打卡季暨「武夷之友」青年話「三茶」活動在武夷山舉行，茶會現場設置新茶飲、搖青、點茶、茶藝、盲品五大體驗項目。

來自南投鹿谷的第八代茶人林懿儒，帶領團隊於茶會現場製作烏龍奶茶，與武夷山大紅袍奶茶一同提供現場民眾品嚐，進行另類的兩岸「鬥茶」，讓人感受台灣茶與武夷茶的不同魅力。

▼兩岸茶飲於茶博會現場鬥茶。

林懿儒傳承自台灣百年烏龍茶世家，並負責11座茶山。鑑於台灣茶在海外屬於弱勢，她決定導入數據往精緻化發展，並運用旅居海外10年的經歷，進軍日本、美國、英國和南非等市場。

對於茶飲創新，林懿儒受訪時介紹，歷經7年努力，她引進英式茶風味的做法，最終探索出將果露融入茶葉製程的方法，成功推出多款果香茶，並在調製茶法方面取得專利。

林懿儒的創新之路，受到歐美品牌啟發甚多。她認為，品牌一定要有靈魂、一定要有文化底蘊、一定要把品質做好，而儒記除了擁有百年歷史底蘊、倡導傳承純手工製茶文化，還選擇繼續創新、讓大眾接受產品。

儒記茶飲在台灣的手搖茶門市仍在擴張階段，林懿儒也開始將目光望向大陸市場，預計明（2026）年初在大陸設點，並計劃從南方地區開始發展，原因除了同為烏龍產地，喝茶者比例也較高。

▲多位大陸民眾對儒記茶飲留下深刻印象。

林懿儒指出，透過這次茶博會交流，儒記的風味茶讓大陸民眾十分訝異，第一是沒有喝過這種飲品，第二是讚嘆「這也是烏龍？」，似乎市場接受度很高，且涵蓋各年齡層。

第一次參加茶博會的林懿儒，也與大陸業者和民眾有諸多交流。她表示，台灣茶飲業者的優勢在於軟實力，包括原創力高、市場敏銳度高，無論咖啡或茶飲的變化性都可以很大。她說，兩岸茶飲互相切磋、取經很好，台灣也要繼續加強，以免被超越。

▲▼茶博會邀請兩岸茶人分享經驗（上圖），並舉辦體驗活動（下圖）。