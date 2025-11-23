大陸年輕人愛品茗！　鹿谷百年茶廠深耕大陸市場

▲南投鹿谷觀光農園第五代傳人張文信。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／福建武夷山報導

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）近日在福建武夷山舉行，不少台灣茶品牌前往交流推廣。來自南投鹿谷觀光農園的父子張裕源與張文信，接力深耕大陸市場，期望將台灣茶發揚光大。

作為逾120年家族茶業的第五代傳人，這是張文信第三度赴茶博會推廣自家茶葉產品。他受訪表示，台灣烏龍在大陸市場比較小眾，即便大陸民眾知道台灣茶，也較少有機會與管道去品嚐，因此他希望可以在茶博會促成兩岸的交流，同時讓更多人看見台灣烏龍及台灣高山茶的好。

從小看著父親做茶葉，張文信畢業以後也傳承家業，並追隨父親深耕一、二十年的大陸市場，期望將台灣茶發揚光大。身為年輕一輩，張文信的任務是把品牌宣揚出去，因此他嘗試了新式飲料茶，並研發衍生產品，如茶葉手工餅乾、茶葉瓜子、茶葉梅子等，增加年輕消費者的接受度。

張文信觀察到，大陸年輕人對於傳統品茗的接受度較台灣更高。他解釋，許多大陸年輕人很早外出打拼，使他們在商場上學會品茶、品酒來交際應酬；此外，大陸年輕人也逐漸講究養生，因此喝茶年齡段有往前提的趨勢。

▲鹿谷觀光農園於茶博會的展位吸引不少茶客駐足。

為了拓展大陸市場，張文信已在福建廈門設立分公司。他直言，作為兩岸最近的橋樑，廈門的茶葉、飲食和生活與台灣相似，廈門人對台灣烏龍茶的接受程度也非常高。目前，鹿谷觀光農園的茶葉以銷往大陸為主，大陸市場佔其營收約為八成。

張文信之父張裕源，在2008年至2016年兩岸交流高峰期時，就赴大陸開發市場，並獲得不錯的成績。張裕源表示，台灣是海洋氣候、茶園的海拔特別高，加上台灣擁有優良的改良與製茶技術，茶葉擁有獨特香氣，因此受到大陸市場的認可。

張裕源強調，兩岸同文同種，都喜歡喝烏龍茶，因此在推廣台灣茶方面幾乎沒有瓶頸，而且獲得許多消費者的認可，例如，台灣茶的口韻、香氣、滋味都比較耐泡，他希望喜歡茶文化、喝茶品茗的大陸朋友，能多嘗試正宗的台灣茶。

▼茶博會台灣館。