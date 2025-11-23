　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大陸年輕人愛品茗！　鹿谷百年茶廠深耕大陸市場

▲▼南投鹿谷觀光農園張文信，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲南投鹿谷觀光農園第五代傳人張文信。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／福建武夷山報導

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）近日在福建武夷山舉行，不少台灣茶品牌前往交流推廣。來自南投鹿谷觀光農園的父子張裕源與張文信，接力深耕大陸市場，期望將台灣茶發揚光大。

作為逾120年家族茶業的第五代傳人，這是張文信第三度赴茶博會推廣自家茶葉產品。他受訪表示，台灣烏龍在大陸市場比較小眾，即便大陸民眾知道台灣茶，也較少有機會與管道去品嚐，因此他希望可以在茶博會促成兩岸的交流，同時讓更多人看見台灣烏龍及台灣高山茶的好。

從小看著父親做茶葉，張文信畢業以後也傳承家業，並追隨父親深耕一、二十年的大陸市場，期望將台灣茶發揚光大。身為年輕一輩，張文信的任務是把品牌宣揚出去，因此他嘗試了新式飲料茶，並研發衍生產品，如茶葉手工餅乾、茶葉瓜子、茶葉梅子等，增加年輕消費者的接受度。

張文信觀察到，大陸年輕人對於傳統品茗的接受度較台灣更高。他解釋，許多大陸年輕人很早外出打拼，使他們在商場上學會品茶、品酒來交際應酬；此外，大陸年輕人也逐漸講究養生，因此喝茶年齡段有往前提的趨勢。

▲▼南投鹿谷觀光農園張文信，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲鹿谷觀光農園於茶博會的展位吸引不少茶客駐足。

為了拓展大陸市場，張文信已在福建廈門設立分公司。他直言，作為兩岸最近的橋樑，廈門的茶葉、飲食和生活與台灣相似，廈門人對台灣烏龍茶的接受程度也非常高。目前，鹿谷觀光農園的茶葉以銷往大陸為主，大陸市場佔其營收約為八成。

張文信之父張裕源，在2008年至2016年兩岸交流高峰期時，就赴大陸開發市場，並獲得不錯的成績。張裕源表示，台灣是海洋氣候、茶園的海拔特別高，加上台灣擁有優良的改良與製茶技術，茶葉擁有獨特香氣，因此受到大陸市場的認可。

張裕源強調，兩岸同文同種，都喜歡喝烏龍茶，因此在推廣台灣茶方面幾乎沒有瓶頸，而且獲得許多消費者的認可，例如，台灣茶的口韻、香氣、滋味都比較耐泡，他希望喜歡茶文化、喝茶品茗的大陸朋友，能多嘗試正宗的台灣茶。

▼茶博會台灣館。

▲▼南投鹿谷觀光農園張文信，茶博會。（圖／記者陳冠宇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 2 4613 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺
獨／OL慘被螫！蜜蜂鑽進安全帽　毒針插入眼皮
獨／台灣ONCE登機巧遇Mina父母！「寵女暖舉」被認出
孫淑媚穿激辣戰袍！　化身「台版Jennie」嗨跳粉全瘋了
快訊／台北18歲女大生南下出遊！意外慘死
富家千金陳屍毒窟！父母砸3000萬追查　驚揭「性侵毆打」被虐
王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

自稱「解放軍上將」騙女友　他「制服太假」被抓進警局

南投高山茶新世代接班人　求新求變赴大陸切磋交流

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

大陸年輕人愛品茗！　鹿谷百年茶廠深耕大陸市場

「世界第一長洞」打卡迷路　陸男失聯6天靠喝地下水生還

又一國際品牌退出中國！黛安芬宣布下月「全面撤櫃」

日中關係對立升溫　北京日料業者嘆比疫情衝擊大

小米汽車電池產線傳起火　官方澄清：操作員失誤「非設計缺陷」

洗衣膠囊爆開噴汁！她右眼被賤到「視力剩0.06」

亂拔「野生金針菇」煮來吃　貴州村民中毒3死2傷

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

張震二度奪影帝！激動上台　謝謝妻女支持：盡力做到我最好

自稱「解放軍上將」騙女友　他「制服太假」被抓進警局

南投高山茶新世代接班人　求新求變赴大陸切磋交流

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

大陸年輕人愛品茗！　鹿谷百年茶廠深耕大陸市場

「世界第一長洞」打卡迷路　陸男失聯6天靠喝地下水生還

又一國際品牌退出中國！黛安芬宣布下月「全面撤櫃」

日中關係對立升溫　北京日料業者嘆比疫情衝擊大

小米汽車電池產線傳起火　官方澄清：操作員失誤「非設計缺陷」

洗衣膠囊爆開噴汁！她右眼被賤到「視力剩0.06」

亂拔「野生金針菇」煮來吃　貴州村民中毒3死2傷

國際自由聯盟通過2挺台決議　民進黨致謝：明確支持台灣民主韌性

自稱「解放軍上將」騙女友　他「制服太假」被抓進警局

板橋最美空中花園吃鍋！49樓俯瞰城市夜景　一次喝遍台越泰式調酒

韓傳奇樂團前主唱涉47億投資詐騙案！　3萬人受害辯：不知是犯罪

帶狀皰疹復發率高　醫示警「6大高風險群」睡不好、壓力大都中招

南消三大隊導入 AI × 短影音！　義消防災宣導全面升級

台中警與菜市場合作宣導防詐　「送肉包、玩順口溜」婆媽讚爆

好市多黑五首日「優惠品」搶先看　電視現省2萬7、PS5也下殺

雲豹韓援三本柱自曝「夢幻變裝」　徐賢淑想化身人造人18號

溫泉+美食療癒環島遊標配！票選全台19溫泉區美食送住宿券

【恐燒1週】台南烏樹林廢棄物大火！環保局籲注意空汙

大陸熱門新聞

國際品牌退出中國！黛安芬下月全面撤櫃

高市早苗涉台言論延燒　中方外長王毅強硬回應

紅果短劇曝演員收益！霸總劇男神單部分帳658萬元

王毅：主張正義的國家　有權對日本罪行再清算

威嚇日本？陸在渤海、黃海軍演

樊振東連贏3局！王楚欽懊惱「用頭撞球桌」

保溫杯放「熱水+清潔劑」清洗！瞬間變炸彈

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

洗衣膠囊爆開噴汁！她右眼被賤視力剩0.06

學者：中日爭端會平息　但亞太格局已改

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

上網炫耀中彩券　他獎金馬上被盜領了

員工「偷150支鋼筆」被判7年

吃「野生金針菇」　貴州村民中毒3死2傷

更多熱門

相關新聞

引進英式茶概念　台灣百年烏龍茶品牌拼創新

引進英式茶概念　台灣百年烏龍茶品牌拼創新

第十七屆海峽兩岸茶業博覽會（茶博會）近日在福建武夷山舉行，提供兩岸茶飲品牌一個推廣與交流的平台。參加展出的台灣儒記茶飲總執行長林懿儒表示，台灣茶飲的原創力與市場敏銳度都很高，儒記產品讓大陸民眾感到驚豔，明年將赴大陸設點。

武夷山大紅袍有故事　相傳治癒皇后疾病

武夷山大紅袍有故事　相傳治癒皇后疾病

兩岸茶葉產業交流　茶博會於武夷山登場

兩岸茶葉產業交流　茶博會於武夷山登場

兩岸茶博會開幕　台灣館展位數成長14.3％

兩岸茶博會開幕　台灣館展位數成長14.3％

新北好茶限時亮相　周末迎賓送好禮

新北好茶限時亮相　周末迎賓送好禮

關鍵字：

茶博會福建武夷山鹿谷

讀者迴響

熱門新聞

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

快訊／基隆宮廟傳爆炸！老翁臟器外露搶救中

桃園養生館有密室！女僕裝應召女被揪出

陳匡怡金馬夜再爆張孝全追求內幕

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

血管堵塞「油不是真兇」！減重醫點破關鍵

火鍋吃完自己刷！　桃園高中生「乾燒黑鍋」遭店家請進廚房

斷崖式降溫！　變天時間曝

快訊／廟內引爆炸破肚！基隆88歲翁搶救不治

2026馬年！　3生肖走大運

色姨丈喊「老婆」3度激戰外甥女！免囚原因曝

曾翻拍韓劇《信號》！韓性侵兇殺案20年偵破

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

工程師怕被裁員　靠期權助攻資產滾6倍

金馬時尚／網友票選李千娜紅毯最美

更多

最夯影音

更多
子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！
大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

大S.顏正國生前身影出現大螢幕　李竺芯超強唱功網友狂讚

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

外面有車！頑童金馬開場表演　李安超配合演出..柯煒林亂入XD

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

曾敬驊奪最佳男配爆哭！　「我做了蠻多勇敢的事」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面