夜店妹上台狂歡餵酒！嗨一半慘遭「拉下舞台」侵犯　內褲驗出DNA

▲女子到夜店的舞台上狂歡、餵酒，結果遭男客拉下舞台侵犯。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小美（化名）2025年間到某夜店狂歡，期間上舞台跳舞、替其他酒客餵酒。怎料杜姓男客竟利用小美餵酒的機會，強行將人拉下舞台猥褻，氣得小美通知安管、男友立即報警，杜男最終也因此被判刑4個月。

根據判決書內容，小美2025年4月某天的凌晨，與男友相約到某夜店狂歡、飲酒跳舞。由於該夜店允許女性消費者上舞台，於是小美便站到舞台上，讓底下的男客為之瘋狂，不斷要求「餵酒」。

小美見狀後，拿起放置在舞台後方的雞尾酒瓶，往舞池處的眾多男客嘴裡餵酒。怎料杜男在接受餵酒時，竟直接將舞台上的小美拉了下來，並且趁著小美不備，動手性騷成功，氣得小美立即通知安管，男友也協助報警處理。

▲女子到夜店狂歡，上舞台跳舞、餵酒，結果遭杜姓男客拉下舞台性騷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



針對這起情況，杜男坦承有前往夜店消費，但矢口否認犯行，辯稱並未將小美拉下舞台，也沒有將手伸入貼身衣物當中。

不過，從夜店的監視器畫面中，明顯能看見小美被拉至舞台下方，且小美事後立即前往醫院驗傷，內褲也採檢出男性DNA，加上小美證稱當天未與男友發生親密行為、當天到夜店消費前也有先洗澡，客觀鑑定結果與小美控訴遭侵犯的情節相符，因此小美的說法具有高度憑信性，勘認與事實相符。

台中地院法官審理後，認定杜男的辯解不足採信，最終依照性騷擾罪，判處4個月有期徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。