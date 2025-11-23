　
社會 社會焦點 保障人權

「竹筷戳屁眼」女校上課舉例性侵　老師遭控性騷！法官撤銷處分

▲▼台南女中。(圖／翻攝自GOOGLE MAPS)

▲台南一位公民老師課堂言論被學生檢舉性騷，遭處申誡1次，提告後法官撤銷原判決。(圖／翻攝自GOOGLE MAPS)

記者郭玗潔／台南報導

台南女中一名公民老師解釋性侵害和法律概念時，使用「拿竹筷子去戳他的屁眼」等句子舉例，被女學生覺得不舒服，向學校檢舉。經學校調查，認為老師性騷擾成立，考核會也記他申誡1次。老師不服，循序提出行政訴訟。高雄高等行政法院判決，認為老師授課並沒有超出課綱範圍，撤銷原相關處分。

判決指出，該公民老師在上課時，以「一個男生把另外一個男生壓住，然後拿竹筷子去戳他的屁眼」、「拿棒棒糖去插他的屁屁」舉例，問學生這是性騷擾還是強制性交，因當下全場安靜，老師又追問了3、4次，被2名學生於2022年3月15日向學校檢舉，表示「很難聽，聽了不舒服。希望換公民老師」，認為老師在課堂上性騷擾。

學校獲報立即進行校安通報，經調查後，認為該名老師言詞構成性騷擾，但情節輕微，決議命老師自費完成4小時心理輔導、8小時性平教育，考核會則核予老師申誡1次。老師不服，循序提出行政訴訟。

老師主張，當時他在講解公民課本中的法律概念，強調刑法規定的「犯罪構成要件必須明確，不能有模稜兩可的空間，否則國家容易濫權侵害人權」，因而以課本提到的刑法「性交」定義，包含「以性器以外之其他身體部位或器物進入他人之性器、肛門，或使之接合之行為」舉例，教授內容和課程相關且有必要性，他的補充並沒有超出課綱範圍，且難想像不提到「插入」等字眼，該如何敘述「性侵害」的概念。

老師認為，校方調查報告說他資深且有豐富教學經驗，應可以用其他方式舉例引起學習興趣，卻採用「有性意味且不受歡迎的言詞，對未成年學生的身心造成影響」等說法，是在混淆「學術性言論」與「猥褻性言論」的概念，且校方認為他的言論在「純女校、高一」的環境構成性騷擾，更是沒有道理，調查也僅以2名女學生主觀感受就認為他在性騷擾，忽略其他學生表示「覺得還好」、「沒有到不舒服」等感受。

法官指出，老師當時在講授「法律明確性原則」，並以刑法的「性交」之定義為例。因過去曾將「口交」、「肛交」、「異物插入性器或肛門」當成猥褻行為，修法後皆列入「性交」之定義，並把「對於婦女」姦淫改為「對於男女」，因而男性也適用強制性交被害人。而老師所舉的例子，為許多刑法教科書所列教學案例，由整體環境、言詞前後文脈絡看來，並無違法教學。

法官說，高中公民課本內，也有比較刑法修正前後強制性交罪的條文、修法脈絡，老師以妨害性自主犯罪之修法沿革為例，並沒有逾越範圍違法教學，雖然一些學生因初次聽聞而感到驚嚇、不舒服，但如果因此不能引用妨害性自主罪章相關案例，反而對學生學習沒幫助，難認老師有違反性平法的「以性意味或性別歧視之言詞，將致影響其聽課學生之人格尊嚴、學習、或工作之機會或表現」，撤銷原相關處分。可上訴。

