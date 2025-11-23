台中外籍生煮食途中外出...廚房燒起來！1女受困陽台嗆傷送醫

▲霧峰區吉峰西路發生民宅火警。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區今天（23日）上午發生民宅火警，4名外籍學生同租一處透天厝，其中1人炊煮途中外出購物，未在一旁照看，導致廚房發生火勢，濃煙瞬間瀰漫整棟屋子，還有1名女學生受困2樓陽台，消防人員獲報迅速到場將人救出，發現有輕微嗆傷，送往醫院治療無大礙。詳細起火原因由火調人員調查。

▲男學生（紅圈者）煮食途中外出，不慎引起火勢。（圖／記者白珈陽攝）



消防指出，今天上午10時45分接獲報案，稱霧峰區吉峰西路發生火警，立即派遣第三大隊、霧峰分隊等6單位，共14車31人前往搶救，現場由組長柯志明擔任指揮官。

消防人員到場發現現場為4樓RC結構建物，火煙自1樓竄出，有1名25歲越南籍女學生受困2樓陽台；火勢於11時05分撲滅，也順利協助女子脫困，意識清楚，有輕微嗆傷，送往亞洲大學附設醫院治療。

對面住戶1名年輕男子表示，他看到屋子濃煙竄起，立刻拿起滅火器衝進去幫忙滅火，不過進屋後發現煙霧太大，無法精準找到火源，他很快就撤退。

▲▼鄰居說，他看到對面屋子冒出濃煙，立即拿滅火器想幫忙滅火。（圖／記者白珈陽攝）



據悉，該屋由4個外籍大學生承租，有2人早上外出，屋內剩下1男1女，其中男子上午在1樓廚房煮食，但途中沒照看火源，外出買東西，不慎引起火勢。

消防調查，現場燃燒1樓廚房廚具，燃燒面積約2平方公尺，起火原因由火調人員分析鑑定。