民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

速食店炸雞優惠整理包　繼光香香雞買1送1、德克士+10元多1件

▲▼肯德基 。（圖／業者提供）

▲速食店炸雞優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控小確幸來了！多家炸雞業者更新優惠，有三商炸雞桶買1送2、肯德基超值組合下殺47折，繼光香香雞也將推炸雞買1送1、德克士可享17品項+10元多1件等，《ETtoday新聞雲》整理速食店好康，讀者不要錯過。

▲▼德克士。（圖／業者提供）

▲德克士28日會員日可享17品項+10元多1件。

●三商炸雞
三商炸雞全門市12月3日前有「買1送2」優惠，外帶6隻墨西哥醬辣雞腿桶，即送6塊雞腿雙響桶及1.25公升可樂1瓶，特價439元；還有「買3送3」，外帶3隻墨西哥醬辣雞腿送3塊義式炸雞，特價225元。期間單筆消費滿488元加碼再送煉乳銀絲卷1份，可累積兌換。

●肯德基
肯德基即日起至12月1日祭出人氣桶餐「333元爽嗑桶」超值組合，內含咔啦脆雞6塊+經典原味蛋撻6入特價333元，僅原價47折，外送也適用。以上優惠售完為止。

●繼光香香雞
繼光香香雞將於11月27日至11月30日、12月4日至12月7日連2周的四五六日共8天，祭出買「香香炸雞XL」1份贈送「香香炸雞L」兌換券1張優惠，加價52元可再獲得海苔墨魚甜不辣1份。

業者表示，優惠券兌換期限為12月8日至明年1月4日，使用優惠券再加碼加價99元升級為「經典2號餐（香香炸雞XL+蒜脆杏鮑菇」，現省16元；加價115元則可多吃「原味樂薯+海苔墨魚甜不辣」，直接省20元。

現在還有「寄雞炸炸」回饋活動，加入會員並購買寄炸套票，可獲得10+2張「香香炸雞L」票券，購買日起1年內皆可使用，還可跨店取餐、轉贈親友；業者提醒，主商品10張電子票券全數使用完畢後（含已轉贈），將主動派發贈品券2張。

●德克士炸雞
德克士脆皮炸雞11月28日將迎來「逢8會員日」，當天可享17品項+10元多1件，包括雙層香酥脆雞堡、起司蔬菜牛肉堡、檸香雞腿堡、椒香雞腿堡、黃金Q蝦堡、咔滋薯霸、紫金QQ球、咔滋啃骨雞、咔滋洋蔥圈、黃金薯餅、冰紅茶、無糖綠茶、經典冰奶茶、百事可樂、七喜、鮮萃檸檬綠茶、現磨美式咖啡，提醒會員每次消費購買上限為10組。

