「突然愛上香菜」？最新研究揭密　竟是因為老了

滿桌香菜料理！男友稱「想讓妳接受」　她氣炸分手全場力挺：測試妳底線

▲最新科學研究發現人類是否喜歡香菜，與基因構造密切相關。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

最新科學研究發現人類是否喜歡香菜，與基因構造密切相關。科學家在第11號染色體上找到了名為OR6A2的基因，被稱為人體的「香菜探測器」。不同基因型的人在嗅覺上反應截然不同，有人聞到清香，有人卻只感受到刺鼻的肥皂味，因此形成對香菜「愛與恨」的兩派。

綜合陸媒報導，研究同時發現，喜歡香菜的人往往具有更敏銳的苦味受體，對苦瓜、西蘭花、茴香等味道較強烈的食物也具備較高接受度，顯示嗅覺與味覺偏好之間存在連動性。有趣的是，香菜又被稱為「半輩子菜」，不少人年輕時排斥香菜，但在人生後段突然「轉粉」。

科學家推測，這與年齡增長後味覺與嗅覺逐漸退化有關，使得原本敏感的「香菜感受能力」下降，從而不再抗拒其味道。資料顯示，香菜學名為芫荽，屬草本植物，是中餐常見的提味食材，廣泛運用於涼拌菜、熱湯、麵食等料理。其獨特的濃郁香氣也讓它成為最具爭議的食材之一，愛者視為美味關鍵，厭者則避之唯恐不及。

此外，《本草綱目》記載香菜具辛溫特性，能「內通心脾、外達四肢」，在傳統醫學中亦被視為具有藥用價值。隨著相關基因研究逐步深入，科學家也希望能進一步解開飲食偏好的遺傳機制，理解人類感官差異的更多秘密。

垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命　網紅實地拍攝成雙面刃
大苑子董座親赴果園道歉　農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們
