全聯推出「香菜馬卡龍」　同步茶碗蒸、水餃、貢丸鹹食加入

▲全聯「香菜大軍」集結，推出「香菜馬卡龍、茶碗蒸、水餃、貢丸」等。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

香菜控注意！全聯新一波甜點、鹹食都充滿香菜，旗下甜點We Sweet破天荒推出「香菜風味馬卡龍」，另外美味堂也有「香菜風味茶碗蒸」，冷凍食品像是水餃、貢丸也都推出香菜口味。

▲全聯推出各種香菜甜鹹食。（圖／業者提供）



全聯We Sweet 推出「香菜風味馬卡龍」8入特價49元，外殼酥脆、內餡綿密，咬下可感受香菜直衝腦門。美味堂則祭出「香菜風味茶碗蒸」，將清新香菜香氣融入柴魚高湯，配上雞肉、玉米、魚板，簡單復熱後就可食用，單杯35元，9月25日前「2杯特價59元」。

▲全聯開賣「香菜豬肉水餃、香菜貢丸」。（圖／業者提供）



全聯冷凍櫃也有香菜大軍登場，包括龍鳳水餃推出全新口味「龍鳳香菜豬肉水餃」540g（約30粒），嚴選台灣豬肉搭配新鮮香菜，煮、煎、蒸都適合，是香菜控必吃的私房口味，每包125元，9月25日前2包199元，平均每包特價99.5元。

再配碗貢丸湯讓香菜滋味層層堆疊，「海瑞貢丸香菜豬肉」選用新鮮台灣豬隻後腿肉製作，肉質鮮嫩Q彈，搭配帶有清新香氣的香菜入餡，創造出清爽不膩的獨特風味，每包158元。

▲香菜旋風始祖也有優惠。（圖／業者提供）



另外香菜旋風始祖「多力多滋玉米片-香菜口味」也祭出優惠，9月25日前單包40元，2包特價76元，平均每包38元。

★7-11推出「芬達橘子思樂冰」

7-11近日推出「芬達橘子思樂冰」，9月17日至10月28日還有萬聖節限定「撕」樂冰活動，凡購買大杯思樂冰，即可撕開杯身貼紙享驚喜，杯杯有獎，最大獎有機會獲得「一年份思樂冰」免費喝，另有「2杯1元」等多款優惠、芬達獨家周邊等，活動限量50萬杯。

▲7-11推出「芬達橘子思樂冰」，明（19日）起限時3天買1送1。（圖／業者提供）

9月19日至9月21日期間，思樂冰全品項「買1送1」。雪淋霜、酷聖霜霜淇淋，憑icash 2.0、icashPay，同時間買1送1。

此外在9月17日至10月28日，周末五六日思樂冰全品項全口味「第2杯5折」。