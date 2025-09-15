全聯開賣「香菜風味馬卡龍」　香菜控手刀搶購曝心得：真的不普通

▲全聯開賣香草風味馬卡龍。（圖／曹文興藥師提供，下同）

很多喜歡香菜的人，不論是什麼新品，只要和香菜有關，都想買來嘗試看看！近來有多家品牌都推出「香菜口味」的零食，曹文興藥師就在臉書上分享，全聯近日開賣香菜風味的馬卡龍，「真的不是普通的馬卡龍！」貼文曝光後，隨即引起討論，還有網友分享新品的口味。

曹文興藥師在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文表示，他去全聯買東西時，湊巧聽見一對母女的聊天內容，媽媽說「就馬卡龍啊！」女兒則回「媽～那不是普通的啦」。於是他便湊近看，「真的不是普通的馬卡龍，是香菜風味馬卡龍」。從圖片也可見，目前此款馬卡龍特價45元，一盒有8入。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「今年香菜好紅啊」、「只要是香菜，通通買」、「害怕的味道」、「香菜已經入侵到甜點了嗎」、「沒有香菜的香菜口味」、「下次會不會是芹菜」、「嚴格來說，這種是台式小甜點，並非馬卡龍吧」。

還有網友分享，「香菜粉，吃起來是海苔味，需要加香精，才能仿造新鮮香菜香氣」、「好吃，沒有特別的的香菜味，就是給不吃香菜的人 會吃的馬卡龍」、「今天有買到，很好吃，香菜味道很香」。曹文興藥師也分享，「淡淡的香菜味，很淡喔。保存期限短要注意」。